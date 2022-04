Bekommt Kröpelin einen vierten Lebensmittelmarkt?

Kröpelin

Drei Lebensmittelmärkte gibt es in Kröpelin. Doch Milch, Nudeln und Co. könnte es in ein paar Jahren auch noch in einem vierten Lebensmittelmarkt in der Schusterstadt geben. Die Newton Projektentwicklungsgesellschaft mbH plant ein Einzelhandelszentrum an der Rostocker Straße. Das Vorhaben steht noch ganz am Anfang. Am Donnerstag entscheiden die Stadtvertreter, ob ein Bebauungsplan aufgestellt werden soll, um damit Baurecht zu schaffen.

Ziel der Entwicklung: Die Schaffung eines Sondergebiets „Großflächiger Einzelhandel“ mit einem Lebensmittel-Vollsortimenter, wie es beispielsweise Edeka oder Rewe sind, einem Lebensmittel-Discounter wie Lidl oder Netto sowie einem Fachmarkt. Das Einzelhandelszentrum soll an der Rostocker Straße östlich vom jetzigen Einkaufsbereich mit Penny, Getränkeland und Ernstings Family entstehen.

2,2 Hektar Fläche für Sondergebiet Einzelhandel

Laut Beschlussvorlage handelt es sich um eine Fläche von 2,2 Hektar. Nach Marktuntersuchungen sei die Stadt in der Lage, an diesem Standort Verkaufsflächen in einer Größenordnung von insgesamt bis zu 5000 Quadratmeter anzusiedeln.

„Es gibt bisher nur Discounter und keinen Vollsortimenter“, begründet Heiko Anker, Geschäftsführer der Newton Projektentwicklungsgesellschaft, sein Engagement für den Kröpeliner Standort. Ob wirklich zwei Lebensmittelgeschäfte und ein Fachmarkt sich auf dem Areal ansiedeln, müsse man sehen. Er habe bereits mit der Landesplanung gesprochen, die einen Vollsortimenter befürworten würde, einen Discounter aber nicht als notwendig erachtet. Vielleicht möchte sich auch einer der drei vorhandenen Discounter verändern, überlegt Heiko Anker. „Wir stehen bei den Planungen noch ganz am Anfang.“

Denn für eine Entwicklung müsse auch das Einzelhandelskonzept der Stadt, welches derzeit erarbeitet wird, berücksichtigt werden. In einem ersten Planungsgespräch mit dem Ministerium für Energie, Infrastruktur und Digitalisierung Mecklenburg-Vorpommern, dem Amt für Raumordnung und Landesplanung Raum Rostock sowie dem Planungsamt des Landkreises Rostock, bei dem das Projekt an der Rostocker Straße vorgestellt wurde, war die Forderung nach einem Einzelhandelskonzept gekommen. Der Hauptausschuss der Stadt hatte im Mai 2021 den Planungsauftrag dafür vergeben.

Bei einem Fachmarkt könne sich Heiko Anker eine Drogerie, einen Baumarkt oder auch Getränkemarkt vorstellen – je nachdem, was das Einzelhandelskonzept ergibt.

Quelle: Laura Korpal

Mit der Bebauungsplanung erfolgt dann auch die Planung für die Erschließung, die Lieferzufahrten, die Kunden- und Beschäftigtenparkplätze und die Behandlung des Niederschlagswassers. Parallel dazu müsse auch der Flächennutzungsplan der Stadt, der derzeit erstellt wird, angepasst werden. Der Bereich ist bisher überwiegend als Fläche für Landwirtschaft sowie angrenzend als Wohnbaufläche dargestellt. Die Stadt plant ein großes neues Wohngebiet zwischen Brusower Weg und Brusower Allee.

Wolfgang Kürbis (70): "Die Lebensmittelmärkte, die wir hier haben, reichen aus." Quelle: Anja Levien

In Kröpelin gibt es den Netto an der Rostocker Straße, den Lidl an der Schulstraße und den Penny an der Rostocker Straße. Karl Niemann kauft regelmäßig in Kröpelin ein. Dem 82-Jährigen reichen die drei vorhandenen Discounter aus. „Das Angebot ist ausreichend. Und wenn ich sonst noch was brauche, setze ich mich ins Auto und fahre nach Rostock oder Wismar“, so der Kröpeliner. Auch Wolfgang Kürbis ist der Meinung, dass Kröpelin keinen vierten Lebensmittelmarkt benötigt. „Es reicht aus, was wir hier haben“, sagt der 70-Jährige aus Krempin. Er gehe in Kröpelin einkaufen, wenn es auf dem Weg liege, ansonsten hole er sich in Neubukow seine Lebensmittel. Dort gibt es vier Lebensmittelmärkte.

„Mit Netto, Lidl und Penny ist Kröpelin mehr als ausreichend versorgt“, sagt Kay-Uwe Teetz vom Einzelhandelsverband Nord zu den Plänen. Weitere Märkte wären „Kannibalismus“.

Lebensmittel gehören zur Grundversorgung. „Wir haben eine Raumordnung. Bei einer Fläche bis zu 800 Quadratmeter kann gebaut werden. Für alles, was darüber liegt, braucht es ein Verträglichkeitsgutachten“, so Teetz. Zudem würden die Betreiber der Lebensmittelmärkte für sich errechnen, ob sich der Standort lohne in Bezug auf den Einzugsbereich. „Ein kleiner Discounter braucht mindestens 4000 bis 5000 Einwohner.“

Von Anja Levien