Bekommt der Nienhäger SV einen neuen Sportplatz?

Nienhagen

Ein neuer Sportplatz mit einem Vereinsheim, vielleicht sogar einer Sporthalle – davon träumen die Mitglieder des Nienhäger SV schon seit einer ganzen Weile. Damit es nicht bei diesen Wunschträumen bleibt, haben sie jetzt erste Ideen vorgestellt, wie dieses Mammut-Projekt tatsächlich umgesetzt werden könnte. „Das Ostseebad erfreut sich großer Beliebtheit“, sagte Vereinsmitglied Conrad Bialucha auf der jüngsten Sitzung des Nienhäger Bauausschusses. „Insbesondere junge Familien lassen sich im Ort nieder.“ Das Problem: „Es gibt hier für jüngere Leute außer der Feuerwehr keine wirkliche Anlaufstelle“, macht der 37-Jährige deutlich. „Es fehlen einfach Freizeitangebote – auch das wollen wir mit der neuen Sportanlage ändern.“

2020 wurde im Nienhäger SV die Fußballabteilung gegründet, „im vergangenen Jahr haben wir uns auch für den Ligabetrieb angemeldet“, erklärte Bialucha und machte deutlich: „Wir haben hier nur einen Bolzplatz, für die Spiele müssen wir immer nach Rethwisch auf den dortigen Kunstrasenplatz ausweichen – das soll keine Dauerlösung bleiben.“ Aktuell zahle der NSV an die Nachbargemeinde jährlich rund 10 000 Euro für die Nutzung der Sporthalle und des Sportplatzes, so Bialucha: „Die laufenden Kosten haben sich jetzt noch mal um 50 Prozent erhöht – das ist für uns dann irgendwann auch nicht mehr finanzierbar.“

„Viele Nienhäger wären stärker in die Gemeinschaft und das Vereinsleben eingebunden.“ Conrad Bialucha, Mitglied im Nienhäger SV Quelle: Sabine Hügelland

Dass sich die Anstrengungen lohnen werden – davon ist Conrad Bialucha überzeugt: „Unser Sportverein ist im Jahr 2021 trotz Corona um elf Mitglieder auf insgesamt 183 angewachsen – mit einer neuen Sportstätte gibt es hier noch viel mehr Potenzial.“ Denn derzeit entspreche die Mitgliederzahl, gemessen an den 2140 Einwohnern, einem Anteil von 8,5 Prozent: „Bis 2025 könnten es mit einer erweiterten Infrastruktur 340 Mitglieder werden – viele Nienhäger wären stärker in die Gemeinschaft und das Vereinsleben eingebunden.“

Gutes Projekt mit einigen Knackpunkten

Nach Auffassung von Haie-Jann Krause ein unterstützenswertes Projekt – mit mehreren Knackpunkten: „Zunächst müsste geklärt werden, wer hier als Eigentümer und rechtlicher Ansprechpartner den Hut aufbekommt“, meinte der Ausschussvorsitzende. „Das ist ein riesen Thema.“ Fast noch kniffliger: „Wo wäre für diese Sportanlage der geeignete Standort – da haben wir genehmigungsrechtlich noch einiges vor uns.“

Eine mögliche Fläche wäre aus Sicht des Sportvereins das noch unbebaute Ackerland an der Doberaner Straße, das ursprünglich für den Bau einer Mehrzweckhalle ins Auge gefasst worden war, erklärte Conrad Bialucha: „Nach Rücksprache mit den derzeitigen Grundstückseigentümern könnte dieses Areal für unsere Zwecke zur Verfügung gestellt werden.“ Ein weiterer Standort könnte der jetzige Bereich rund um den Bolzplatz hinter der Feuerwehr sein, sagte Bialucha. Aber auch diese Idee sei nicht so einfach in die Tat umzusetzen, weil hier das Landschaftsschutzgebiet zu berücksichtigen sei, meinte Bürgermeister Uwe Kahl (CDU): „Es gibt für beide Standorte sehr hohe Hürden.“

Apropos Hürden: „Mit Blick auf Online-Angebote und nach Rücksprache mit Vereinen, die ähnliche Projekte bereits in die Tat umgesetzt haben, würde die Variante mit Sportplatz und Vereinsheim gut eine Million Euro kosten“, rechnete Conrad Bialucha vor. „Wenn wir statt des Vereinsheims doch eine Sporthalle bauen, käme noch mal eine Million Euro dazu – ohne Grundstück.“ All diese Daten und Zahlen seien aber zunächst einmal als exemplarisch zu verstehen.

Vorbild Rethwisch: Auf diesen Kunstrasenplatz müssen die Nienhäger Nachbarn mangels Alternativen im Ostseebad oft ausweichen. Quelle: Lennart Plottke

Für eine entsprechende Finanzierung gebe es verschiedene Möglichkeiten, so Bialucha: „Eigenkapital ist beim Nienhäger SV eher wenig vorhanden, es wären aber ein Sponsoring, Crowd Funding oder Spenden möglich, auch mit Blick auf mögliche Eigenleistungen sehen wir in der Gemeinde großes Potenzial.“ Auch der Kreissportbund sowie Sportministerin Stefanie Drese (SPD) hätten bereits ihre Unterstützung zugesagt, machte Bialucha deutlich.

Im nächsten Schritt gehe es jetzt vor allem darum, Finanzfachleute und einen versierten Planer mit ins Boot zu holen, einen „Schlachtplan“ zu entwerfen und zu klären, wer wofür verantwortlich sei, betonte Haie-Jann Krause: „Vielleicht bekommen wir dann ja im übernächsten Hauptausschuss schon eine entsprechende Beschlussvorlage hin. . .“

Von Lennart Plottke