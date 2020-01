Ob beim Fleischer, Bäcker oder auf dem Wochenmarkt – künftig muss jeder Händler Kassenbons an alle Kunden ausgeben. Das Gesetz, welches seit dem 1. Januar 2020 bundesweit gilt, soll Steuerbetrug hinter der Ladenzeile verhindern. In Bad Doberan kommt die neue Vorschrift nicht bei allen gut an.