Beleuchtung für den Weihnachtsbaum auf dem Doberaner Alex 

Bad Doberan

Jetzt ist auch am Doberaner Alexandrinenplatz die Weihnachtszeit offiziell eingeläutet: Am Montag brachten Mitarbeiter des Bauhofes sowie der Freiwilligen Feuerwehr am gut zehn Meter hohen Weihnachtsbaum die Beleuchtung an.

Gespendet von Doberaner Privatleuten, wurde der Baum jetzt ebenso wie das Exemplar auf dem Marktplatz festlich geschmückt. Darüber hinaus werden in der ganzen Stadt noch kleinere Bäume aufgestellt. Bis zum ersten Advent am kommenden Wochenende soll alles fertig sein.

Von Lennart Plottke