„Benefizz for Kidz“ unterstützt ASB-„Wünschewagen“

Bargeshagen

Noch dauert es gut drei Monate, bis die siebte Auflage von „Benefizz for Kidz“ in der Bargeshäger Kulturscheune über die Bühne geht. Am 18. April kommen wieder viele Künstler aus der Region zusammen, um mit einer gemeinsamen Show möglichst viele Spenden zu sammeln – für Vereine oder Organisationen, die sich die Arbeit mit und für Kinder auf die Fahnen geschrieben haben.

Schon jetzt ist bekannt, an wen das Geld in diesem Jahr gehen soll: „Wir wollen diesmal den ASB-Wünschewagen unterstützen“, sagt Marco Helwig, Musiker und Leiter des Orga-Teams. „Dabei haben wir auch ein bisschen mit uns gerungen – weil der Wünschewagen ja für alle Altersgruppen da ist und nicht nur für Kinder.“

„In Absprache mit dem ASB wird das von uns gesammelte Geld ausschließlich für Kinderprojekte oder direkt betroffene Verwandte verwendet.“ Marco Helwig, Leiter im Orga-Team Quelle: Sabine Hügelland

Seit 2014 erfüllt das rein ehrenamtlich getragene und ausschließlich aus Spenden finanzierte Projekt des Arbeiter-Samariter-Bundes schwerst kranken Menschen einen besonderen Herzenswunsch und fährt sie gemeinsam mit ihren Familien und Freunden noch einmal an ihren Lieblingsort. Mehr als 1500 Wünsche haben die rund 1300 freiwilligen Wunscherfüller bereits wahr werden lassen. „In Absprache mit dem ASB wird das von uns gesammelte Geld ausschließlich für Kinderprojekte oder direkt betroffene Verwandte verwendet“, erklärt Helwig.

Im vergangenen Jahr kamen mehr als 15 000 Euro zusammen

Seit 2013 kamen mit der Spendenveranstaltung „Benefizz for Kidz“ rund 75 000 Euro zusammen. Im vergangenen Jahr freute sich etwa die Rostocker Kinderfördertagesstätte „Gänseblümchen“ über mehr als 15 000 Euro – eine Kita in privater Trägerschaft, in der sich Heilerzieher, Erzieher, Ergotherapeuten und Krankenpfleger aktuell um 30 Kinder mit Schwer- und Mehrfachbehinderungen kümmern.

„Neben der All-Stars-Band haben für den 18. April auch wieder unsere Freunde vom Blasorchester Bad Doberan sowie der Entertainer Till Frömmel zugesagt“, sagt Marco Helwig. „Dazu wird es viele weitere Überraschungen geben.“ Als großer Partner und Hauptsponsor steht den Machern einmal mehr das Upstalsboom aus Kühlungsborn zur Seite. Die Lehrlinge des Hotels übernehmen am Konzertabend sowie in der Vorbereitungszeit das Ruder, planen und organisieren das gesamte Catering. Eine Neuerung: ein kleiner Marktplatz im Außenbereich.

Karten können ab sofort unter info@benefizzforkidz.de sowie telefonisch bei Marco Helwig unter 0173 / 82 19 824 reserviert werden.

Von Lennart Plottke