Bentwisch

Die Adcada-Räume am Firmensitz in Bentwisch wurden am 26. November erneut von der Staatsanwaltschaft Rostock durchsucht. Dabei ging es um den Verdacht der Vermögensabschöpfung, wie Oberstaatsanwalt Harald Nowack erklärt. „Die Ermittler haben für die Gläubiger Vermögen auf dem Gelände sichergestellt.“

Bereits am Vortag wurden mit zwei Sattelzügen mehrere Maschinen aus der Schutzmaskenproduktion abgeholt. „Diese Maschinen müssen wir nun sichten und bewerten“, informiert Ulrike Hoge-Peters, vorläufige Insolvenzverwalterin für die Adcada-Tochter Healthscare, die erst im April 2020 gegründet wurde, um monatlich mehrere Millionen Schutzmasken zu produzieren.

Insolvenz im September angemeldet

Die Adcada-Group, die seit Monaten im Visier von Ermittlungs- und Finanzaufsichtsbehörden steht, hat am 22. September Insolvenz angemeldet. Das erste Verfahren wurde am 11. November eröffnet. Insolvenzverwalter suchen nun Vermögensmasse, um hunderten Gläubigern wenigstens einen Teil ihrer Forderungen auszahlen zu können.

Anleger aus ganz Europa haben mit Anleihen verschiedene Adcada-Projekte finanziert. Modehandel, Immobilien und zuletzt die Schutzmaskenproduktion – Adcada hat über private Geldgeber etliche Millionen Euro eingesammelt. Die Investoren fordern nun ihr Geld zurück.

„Wenn nichts da ist, guckt man in die Röhre“

Andreas Seckelmann aus Windach in Bayern ist einer von ihnen. Er hatte sich mit 100 000 Euro an einer Adcada-Anleihe beteiligt. Monatelang kämpfte er um die Rückerstattung und stellte dann Strafanzeige unter anderem wegen des Verdachts der Insolvenzverschleppung. „Ich habe Geld in eine wacklige Konstruktion gegeben“, räumt er heute ein.

Natürlich werde er Forderungen zur Insolvenzmasse anmelden. „Aber wenn nichts da ist, guckt man in die Röhre“, sagt Seckelmann. Im Gegensatz zu den meisten anderen Anlegern hat Seckelmann vor etwa sechs Wochen am Landgericht Rostock ein rechtskräftiges Urteil gegen Adcada zur Herausgabe seiner Einlage von 100 000 Euro erwirkt. „Durch diesen Titel habe ich vielleicht etwas bessere Karten als andere“, hofft er.

Rechtsanwalt Jens Reime aus Bautzen vertritt fast 100 Anleger mit „einem Mandantenvolumen von knapp zwei Millionen Euro“. Auch er fürchtet, dass die meisten viel Geld in den Wind schreiben werden. Hoffen könnten jene, die grundschuldversicherte Darlehen gegeben hätten, auf Erlöse aus Immobilienverkäufen. „Gläubiger mit Nachrangforderungen stehen auf jeden Fall in der zweiten Reihe“, sagt Reime.

Von Doris Deutsch