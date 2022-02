Bargeshagen/Kröpelin/Kühlungsborn

Die Diesel- und Benzinpreise sind zurzeit im Höhenflug. Autofahrer müssen immer tiefer in die Tasche greifen, um Kraftstoff zu tanken. Deren Frust bekommen die Mitarbeiter der Tankstellen immer öfter zu spüren. „Die Leute sind angespannt. Es gibt viele Menschen, die sich über die hohen Preise beschweren und ihren Unmut an uns auslassen“, sagt Carolin Wieck (37). Sie ist Mitarbeiterin der HEM-Tankstelle Bargeshagen. Doch übel nimmt sie es keinem, der sich bei ihr und ihren Kollegen über die teilweise horrenden Preise an der Tanksäule beschwert: „Viele haben ein Problem damit, dass sie jetzt für eine Tankfüllung weitaus mehr zahlen müssen als noch vor einigen Wochen.“ Dennoch steuerten viele ihre Tanke an der B105 an, freut sich Carolin Wieck. Der Grund dafür?

Autofahrer schränken Fahrten ein

Der Kühlungsborner Jürgen Stellmacher (70), der gerade sein Auto befüllt hat, verrät ihn: „Ich habe oft erlebt, dass man hier günstiger tanken kann als anderswo. Das ist auch heute so, wo ich 1,61 Euro für einen Liter Diesel bezahlt habe.“ Der Rentner, der heute seine Frau chauffiert, schaut auch beim Tanken genau aufs Geld. Maximal zwei Mal im Monat fährt er angesichts explodierender Preise an die Tanksäule. Außerdem schränkt er auch seine Fahrten ein: „Wenn es nicht sein muss, setze ich mich nicht hinters Lenkrad!“

Auch Sabrina Brettschneider (39) aus Kröpelin schaut noch mehr als früher darauf, dass sie möglichst günstig tanken kann. Gerade deshalb fährt sie regelmäßig zur Nordoel-Tankstelle am westlichen Stadteingang Kröpelins: „Hier ist der Sprit oft ein bis zwei Cent günstiger.“ Darauf zu achten, ist für die Fleischereifacharbeiterin wichtig, da sie täglich von Kröpelin zu ihrem Arbeitsplatz nach Rostock-Lütten Klein fährt. „Ich bin jeden Tag über 40 Kilometer unterwegs. Das merke ich schon am Monatsende. Aber ich muss ja schließlich zur Arbeit.“

Die steigenden Spritpreise sorgen dafür, dass Sabine Brettschneider es sich genauer überlegt, ob und wann sie ihr Auto privat nutzt: „Ich sehe unter anderem zu, dass ich Fahrten verbinde oder wir bei Wochenendausflügen mit Freunden nur ein Auto nehmen.“

Preise wechseln bis zu 20 Mal am Tag

Mandy Markl (45), seit 2016 Pächterin dieser Kröpeliner Tankstelle, hat solche Veränderungen im Kaufverhalten ihrer Kunden längst bemerkt: „Das war, solange ich denken kann, noch nie so drastisch. Es wird viel mehr auf die Preise geachtet und vor allem dann getankt, wenn es am günstigsten ist.“

Einfach sei das allerdings nicht, da die Preisanzeige bis zu 20 Mal am Tag wechsle. Super E5, Super E10 und Diesel im Auf und Ab: „Da den richtigen Moment abzupassen, ist nicht so leicht.“ Das sagt sie in einem Augenblick, da der Preis bei Super um einen Cent auf 1,739 Cent sinkt.

Selbst eine Tank-App helfe nicht allzu viel dabei, sich zu orientieren: „An der Tankstelle angekommen, gibt es schon wieder einen anderen Preis.“ In solchen Fällen seien ihre Mitarbeiter und sie oft Blitzableiter: „Doch wenn sich die Leute beruhigt haben, bescheinigen sie uns, dass wir ja auch nichts dafür können.“

Mitarbeiter erleben verärgerte Kunden

Doreen Wöhlke (45), Stationsleiterin bei Total in Kühlungsborn, erlebt Ähnliches. „Wir müssen uns so einiges anhören. Doch in solchen Fällen sage ich den verärgerten Kunden, dass wir hier die Preise nicht steuern können, sondern diese zentral eingegeben werden.“ Eine Preisspanne von bis zu zehn Cent pro Liter am Tag hat sie festgestellt. Dann, wenn die Preise fallen, werde es belebter an den Zapfsäulen. Ein Bild, das sich sofort wieder ändere, wenn Diesel oder Benzin teurer würden, sagt sie.

So, wie gerade in diesem Augenblick, da nur eine ältere Dame mit ihrem Auto an der Zapfsäule steht. Zwar möchte sie ihren Namen nicht in der Zeitung lesen, doch stellt sie fest: „Für die gleiche Menge Benzin, die ich früher genommen habe, zahle ich jetzt mindestens 15 Euro mehr. Aber die Preissteigerung trifft mich nicht so, weil ich ohnehin nur ganz selten mit meinem Auto fahre.“

Oraz Huddyyer (30), Betonbauer aus Hamburg, rollt mit seinem Kleinwagen an eine der Tanksäulen. Für ihn sind die hohen Spritpreise nicht das ganz große Problem: „Ich habe ein Auto, das nicht viel schluckt, und außerdem fahre ich meistens kaum mehr als 80 km/h. Mich bei Fahrten einzuschränken, kommt für mich derzeit nicht infrage. Ich mache nämlich sehr gerne Touren ins Blaue, um mir Städte und Landschaften anzusehen. Darauf will ich nicht verzichten.“

Kraftstoffpreise steigen weiter

Ob ihm und anderen das auch in Zukunft möglich sein wird, ist allerdings offen, denn die steigende Nachfrage nach Rohöl treibt die Kraftstoffpreise immer weiter nach oben. Binnen eines Jahres haben sie sich etwa verdoppelt. Wann sie wieder sinken, steht in den Sternen. „Derzeit jagen wir noch von einem Allzeithoch zum nächsten“, sagt ein Sprecher des ADAC. Die Preisentwicklung des Rohöls, der Dollar-Wechselkurs, internationale Konflikte – viele unkalkulierbare Faktoren greifen ineinander. Einen Tipp hat der ADAC dann aber doch noch: „Am niedrigsten liegen die durchschnittlichen Kraftstoffpreise in der Regel zwischen 18 und 19 Uhr sowie zwischen 20 und 22 Uhr.“

