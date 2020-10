Kühlungsborn

„Egal ob arm oder reich, alt oder jung: Probleme hat jeder“, sagt Evelin Wolfram vom Seniorenbeirat. Dabei wollen sie und die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt, Christiane Müller, den Menschen helfen. Die beiden Frauen bieten an jedem ersten Donnerstag im Monat eine Beratung für Menschen in schwierigen Lebenslagen an – jeweils im Wechsel in Kühlungsborn Ost und West.

„Die Menschen kommen mit den unterschiedlichsten Problemen“, sagt Christiane Müller. Es gehe von Problemen mit dem Partner oder mit Nachbarn bis hin zum Ärger mit Kitas, Behörden oder Ämtern. Sie ist gelernte Krankenschwester und seit 26 Jahren im sozialrechtlichen Bereich tätig, Evelin Wolfram ist Hausärztin im Ruhestand. „Wir haben so ziemlich alles schon gesehen“, sagt Christiane Müller, „und gemeinsam etwa 120 Jahre Lebenserfahrung.“ „Ob wir immer eine Lösung finden können, wird sich zeigen“, sagt Evelin Wolfram. „Aber wir wissen, was zu tun ist. Wir können begleiten, helfen, einen Anruf zu machen oder einen Antrag auszufüllen.“

Anzeige

Aussprache hilft oftmals

Oftmals gehe es Menschen aber auch schon besser, wenn sie sich einfach mal aussprechen könnten. Schwer zu ertragen ist es für Christiane Müller, wenn sie nicht helfen kann, „weil kein Amt sich zuständig fühlt, die Gesetze es nicht hergeben oder die Leute keine Hilfe haben wollen.“ Sie beklagt, dass sich unter den Trägern sozialer Einrichtungen seit der Wende starre Strukturen gebildet hätten. „Ich höre immer wieder: ‚Das ist nicht unsere Aufgabe.‘“, sagt die ehrenamtliche Gleichstellungsbeauftragte. So entstünden Lücken im System, sagt Evelin Wolfram. Viele wüssten auch gar nicht, welche Möglichkeiten es gibt, welche Hilfsmittel und Gelder sie beantragen könnten. Wichtig sei es, den ersten Schritt zu machen. „Denn wenn man sich mit seiner Situation abgefunden hat, bleibt man dort kleben. Und die meisten Probleme lösen sich leider nicht von selbst“, sagt Evelin Wolfram.

Neue Räume sind besser zu erreichen

Die Gleichstellungsbeauftragte veranstaltet bereits seit einigen Jahren eine Kummersprechstunde. „Die wurde allerdings nicht so angenommen, wie gedacht“, sagt sie. Dafür macht Christiane Müller auch die Räumlichkeiten verantwortlich. „Die Sprechstunde war im Rathaus und noch dazu oben unter dem Dach“, sagt sie. Das sei vor allem für Ältere nicht so gut zu erreichen gewesen. Auch die Tatsache, dass das Rathaus ein öffentlicher Ort ist, würde viele abschrecken. Nun will sie die Beratung gemeinsam mit dem Seniorenbeirat neu aufziehen. Dafür haben sie zunächst einmal andere Räumlichkeiten gefunden.

Ihr Newsletter für Bad Doberan und Umgebung Alles Wichtige aus Bad Doberan, Kühlungsborn und Umgebung. Jede Woche Mittwoch gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach.

Die nächste Beratungssprechstunde ist am 5. November von 14 bis 16 Uhr in der DRK-Einrichtung für Betreutes Wohnen in der Rudolf-Breitscheid-Straße. Am 3. Dezember beraten die Frauen dann zur gleichen Zeit in der Seniorenpension „Ostseestrand“ in der Poststraße 5a. Die Räume sind barrierefrei zugänglich. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. „Die Beratung ist natürlich vertraulich und kostenlos“, sagt Christiane Müller.

Von Cora Meyer