„Ich fahre hier schon 20, 30 Jahre vorbei“, sagt Rüdiger Bartsch vorm ehemaligen Berendshäger Pfarrhaus am Stillen Winkel. „Als Sechsjähriger habe ich hier einer alten Frau eine Weihnachtsgans gebracht“, erinnert sich der Mann aus Gnemern an eine frühere Pfarrhausbewohnerin weiß noch zu berichten, wie er früher hierher zum Konfirmandenunterricht mit Pastor Nölle aus Passee gekommen ist.

„Es ist schön, wenn hier Nachbarn vorbeikommen und uns Geschichten erzählen, wer hier gewohnt hat – da läuft bei uns immer ein Film im Kopf ab“, sagt dazu Dagmar Forster aus Bochum, die vor rund zwölf Jahren gemeinsam mit ihrem Mann Vincent das im 18. Jahrhundert erbaute Berendshäger Pfarrhaus in einer Internet-Verkaufsanzeige entdeckte. Das Paar hatte für seinen Wohnwagen einen Stellplatz in Ostseenähe gesucht.

Hier wurde gewohnt, unterrichtet und sogar getraut

So um die 30 Leute hätten ihnen mittlerweile schon ihre Pfarrhaus-Erinnerungen geschildert, sagen die Forsters. Hier sei nach 1945 nicht nur gewohnt, sondern auch unterrichtet und sogar getraut worden.

„Das Haus wurde zudem als Notkirche genutzt“, erzählt Vincent Forster weiter und berichtet über „eine wirklich fantastische Begegnung mit einer alten Dame aus Rostock.“ Die Endachtzigerin sei mit Rollator und Tochter auf das Grundstück gekommen und hätte darum gebeten, noch einmal das Schulzimmer sehen zu dürfen, wo sie unmittelbar nach dem Krieg 15 bis 20 Schüler aller Altersklassen als Neulehrerin unterrichtet hatte. Ein Abc-Schütze hätte damals zum Schulstart so doll geweint, weil er noch nicht für Unterricht bereit war, dass sie ihm prompt erlaubt hätte, ein Jahr später wiederkommen zu dürfen.

Kirche hatte Immobilie an Ärzte verkauft

Bis die Forsters die Immobilie kauften, soll hier alles fast zwei Jahrzehnte lang quasi dem Verfall preisgegeben worden sein. Zu DDR-Zeiten hatten Rostocker Ärzte das „ Weiße Haus“, wie es wegen der entsprechend verputzten Fassade genannt wurde, als Freizeitgrundstück von der Kirche gekauft. Dann soll es ein Serviettenfabrikant für seinen Sohn erworben haben.

Das war vom einstigen „Weißen Haus“ in Berendshagen übrig geblieben. Quelle: Forster

„Wir wussten gar nicht, ob die Ruine jemals wieder auferstehen würde“, sagt Dagmar Forster (54) zur ihrer Berendshäger Ausgangssituation im Jahr 2008.

„Unser Arbeitstitel war: Wir werden das Pfarrhaus als Ruine erhalten. Dafür organisierten wir große Planen, die wir übers offene Dach legten. So vergingen die ersten fünf Jahre und wir haben uns fast nur um das Gelände gekümmert“, ergänzt ihr Mann.

Sanierung des alten Pfarrhauses von Berendshagen Quelle: privat

Doch dann ergriff bei schlechtem Urlaubswetter die einstige Lehramtsstudentin und Bioanbau-Expertin die Initiative und verputzte die erste Wand im heruntergekommenen Haus mit Lehm. Was schließlich auch ihre Männer – den selbstständigen Architekten Vincent Forster sowie die Söhne (mittlerweile künftige Energietechnik-Ingenieure) – und diverse Handwerker, wie Bootsbauer und Tischler aus der Region, zu regen Bautätigkeiten am Stillen Winkel motivierte. „Ohne meine Qualifikation und unseren Übermut wäre das Haus in sich zusammengefallen“, blickt der Experte zurück.

„So hatten wir drei große Sommer-Aktionen. Zunächst bekam die ganze Hausseite zum Hof hin neues Fachwerk aus Eichenbalken. Dann wurde das Dach mit Biberschwänzen gedeckt und schließlich vorn die Fachwerkschwellen erneuert“, berichtet der heute 62-jährige Architekt, der in Bochum unter anderem bereits ein Gründerzeit- wie auch ein altes Wirtschaftshaus „durchrenovierte“, wie er es nennt.

Vom Ursprung her ein Bau ohne Problemstoffe

Zum Verfugen werde am Pfarrhaus übrigens ausschließlich reiner Kalkmörtel genommen. Dabei sei ganz wichtig, wie Vincent Forster betont, „dass da kein bisschen Zement enthalten ist. Denn der saugt Wasser und schädigt damit das Holz.“ Man könne ein Fachwerkhaus, das 300 Jahre stand, mit Zementfugen in 20 Jahren komplett ruinieren, erklärt der Experte, weil Zement im Gegensatz zu Lehm und Kalk eine Ausgleichsfeuchte über der Holzfeuchte aufweise.

Vom Ursprung her (also abgesehen von neuzeitlichen Asbestplatten) habe er an diesem Gebäude „keinerlei Problemstoff“ gefunden: „Wirklich nichts außer Holz, Ziegel, Lehm und Kalkmörtel. Das war so genugtuend, dass wir herausgebrochene Lehmsteine und sogar den Mörtel aus den alten Gefachen (Raum zwischen den Holzbalken, d. A.) zu neuem Lehm anrühren konnten“, freut sich der Fachmann immer noch: „Eigentlich ist das doch 100 Prozent Recycling!“

Vincent und Dagmar Forster in Berendshagen Quelle: Thomas Hoppe

„Neu“ an dem alten Pfarrhaus, das einen 9 mal 19 Meter große Grundriss hat, sind unter anderem eine Gründerzeit-Eingangstür aus Bochum, Fenster einer bayrischen Brauerei und aus Schleswig-Holstein sowie zahlreiche Eichenholzbalken.

Von Anfang an hätten sie sich gesagt, „das Haus wird vielleicht nicht fertig, aber es kommt immer etwas dazu und daran freuen wir uns“, sagt Vincent Forster und ergänzt: „Das ist tatsächlich das Elixier, das zu schaffen.“

Schmunzelnd erinnert das Paar daran, dass Nachbarn anfangs sogar meinten, dass sie sich nie so ein Objekt ans Bein gebunden hätten. Deren Begründung damals: „Allein wenn man bedenkt, was der Zaun kosten wird.“

Ort soll für Freunde, Familie und Interessierte offen sein

Doch solch einen Zaun gibt es bis heute nicht. „Wir erleben das hier ganz stark als Begegnungsort – auch mit Freunden, Familienmitgliedern und Bekannten aus Bochum“, erläutert Vincent Forster, der allein acht Geschwister hat.

Seine Frau und er wären auch auf die Leute aus der Umgebung zugegangen und hätten allen angeboten, sich das Anwesen und die Fortschritte bei der Sanierung anzuschauen. Sie seien hier nicht die Fremden, die auf ihr Refugium pochen und sich von den anderen abgrenzen würden: „Das ist auch ein Ort der Möglichkeiten und wir erleben die Verantwortung, uns darum zu kümmern.“

Sie wollten diesen Ort auch künftig für Freunde, Familie und Interessierte öffnen und weitere Räume erschließen, wie Vincent Forster erklärt.

Nicht nur Rüdiger Bartsch aus dem Nachbardorf ringt dieses Engagement der Bochumer in Berendshagen Respekt ab. Er findet es „toll“ und meint, dass sich hier doch wohl jeder darüber freue, dass sich die Forsters diese Mühe machten. Für den neuen Nachbarn der Pfarrhausbesitzer, Sandro Kuntze (32), der die alte Schmiede des Dorfes saniert, sind die Bauaktionen der Ruhrpottler ein Highlight: „Der Mann ist bewandert – er gibt mir auch viele Tipps.“

