Rerik

Den Blick gesenkt, den Boden fest im Blick, so laufen Strandspaziergänger, die etwas suchen. Dabei sollte es schon ein Donnerkeil, Seeigel oder gar ein Bernstein sein, der als stolzer Fund mit nach Hause getragen wird. Jetzt im Februar ist es zwar kalt, aber dennoch eine gute Zeit, um etwas zu finden. Es gibt Steilküstenabbrüche und Stürme, die Steine an den Stränden freigeben.

Thomas Köhler ist ein steinreicher Mann, denn seit seiner Kindheit ist er auf Spurensuche am Strand und kann dementsprechend schon so einiges vorweisen. Vieles fand er sozusagen vor der eigenen Haustür, denn der Reriker kennt die besten Ecken. Außerdem ist er seit über 20 Jahren der Leiter des Heimatmuseums im Ostseebad, in dem es auch Räume mit imposanten Fossilien und Versteinerungen zu sehen gibt.

Gute Fundstellen nahe der Teufelsschlucht

„Die beste Fundstelle ist zwischen der Teufelsschlucht bis zum Zeltplatz in Meschendorf“, weiß er. „Bei ablandigem Wind kann man jedoch fast überall Glück haben. So am Spülsaum, dort wo die Wellen auslaufen.“ Wenn die Steine noch nass sind, kommen ihre Strukturen besser zur Geltung, was das Finden erleichtert.

Solche Fundstücke lassen sich an den Stränden der Ostseeküste finden. Quelle: Sabine Hügelland

„Auch wenn ich den 100sten Seeigel finde, so bleibt es dennoch immer ein Erlebnis, denn der, den man gerade sieht, ist immer etwas Besonderes“, sagt Köhler. Wer ein Fossil wie einen Ammonit entdeckt, sieht ein Zeugnis vergangenen Lebens der Erdgeschichte, das älter als 10 000 Jahre ist.

Thomas Köhler wirkt in diesen Zeiten etwas bedrückt. „Mir fehlen allgemein die Museumsbesucher“, sagt er. Der 54-Jährige unterstützt die Sammler gern, wenn diese ihre Funde nicht bestimmen können und berät sie. „Kinder entdecken oft sehr besondere Stücke. Sie sind von der Größe nicht nur näher dran, sondern haben einen Blick dafür“, sagt er. „Unter anderem wurden mir von Kindern ein Kronenseeigel, Haifischzahn bis hin zu zwei Miniaturseeigel auf einem Stein mit einer versteinerten Muschel gezeigt.“

Einen Hühnergott, flach, weiß und mit Herz, zu finden, bedeutet Glück und das bringt er auch seinen Finder. Quelle: Sabine Hügelland

Aber auch anderes Strandgut erfreut die Herzen der Spaziergänger: „Hühnergötter sind der Renner“, weiß Köhler. In seinem großen Fundus befindet sich auch ein flacher Weißer, dessen Loch in der Mitte liegt und die Form eines Herzens aufweist. So ein Hühnergott ist ein Glücksbringer. Den gibt man nicht her, sondern erfreut sich daran. „Ein Highlight sind jedoch Klappersteine, die auch klappern“, sagt er, denn sie sind selten. Es handelt sich dabei um runde Feuersteingerölle mit einem Hohlraum, in dem bewegliche Reste eines Kieselschwammes beim Schütteln einen klapprigen Klang erzeugen.

Bernstein ist schwer zu finden – doch es gibt Tricks

„Doch auch ganz normale Strandsteine können als Fund glücklich machen. Sie besitzen eine gute Energie“, so Köhler. „Wenn sie eine schöne Maserung haben oder einfach so gefallen. Und es ist doch wichtig, sich in diesen trüben Zeiten Lichtblicke zu schaffen.“ Es geht darum, an der frischen Luft zu sein, sich zu bewegen, um auch mit den Corona-Auflagen etwas Schönes zu erleben, findet er.

Das Gold des Meeres, der Bernstein lässt sich nicht so leicht finden. Da müssen die Wetterbedingungen stimmen, bis die Ostsee ihn freigibt. Weiß, gelb, rot, grün bis schwarz kann seine Farbe sein. „Bernstein findet sich vor allem an der Flachküste und wird mit sogenanntem Sprockholz vermischt gefunden. Sie besitzen in etwa die gleiche Dichte“, sagt Thomas Köhler.

Die beste Bernsteinfundstelle in Rerik ist die zwischen der Seebrücke und Wustrow. Dort geht der Strand flach ins Wasser über, so dass der Bernstein vor allem nach stürmischen Tagen mit auflandigem Wind angespült wird. Vor allem im Winter bei kaltem Wasser, weil der Bernstein dann gut aufschwimmt. Ostsee-Bernstein entstand vor etwa 50 Millionen Jahren als die Ostseeküste noch von subtropischen Wäldern bedeckt war. Es handelt sich um fossiles Baumharz, das auch pflanzliche und tierische Einschlüsse enthalten kann.

Im Reriker Heimatmuseum sind besondere Stücke wie Versteinerungen und Fossilien ausgestellt. Quelle: Sabine Hügelland

„Die Ostseeküste ist eine Geschiebeküste. Man kann hier aus allen Erdzeitaltern etwas entdecken“, sagt Köhler. „Und wenn das Museum wieder öffnen kann, sind einmal im Jahr Vertreter der Gesellschaft für Geschiebekunde, Sektion Rostock vor Ort. Sie bieten ihr Fachwissen zur Gesteinsbestimmungen an“, sagt Thomas Köhler, der hofft, bald wieder Trubel im Haus zu haben.

Von Sabine Hügelland