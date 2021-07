Bernsteinreiter Hirschburg: Expansion nach Bad Doberan?

Hirschburg

„Wir haben keinen Schickimicki. Wir haben ehrliche mecklenburgische Küche.“ Klare Ansage von Conny Frankowski. Seit Anfang Juni freuen sie und Alexander Doehling sich über Gäste auf dem Gelände der Bernsteinreiter in Hirschburg. Das Open-Air-Restaurant ist das neue Highlight bei Mecklenburg-Vorpommerns größtem Reitverein in der Nähe von Ribnitz-Damgarten. „Es läuft gut. Die Gäste sind nett und genießen die Zeit. Es herrscht eine besondere Stimmung“, sagt Alexander Doehling.

Ein Foodtruck und Sitzecken sind neu entstanden. „Wir mussten uns entzerren“, sagt Tino Leipold, Geschäftsführer bei den Bernsteinreitern zur Idee, eine Hofküche zu bauen. Der Servicepunkt, an dem es bislang beispielsweise kleine Snacks gab, werde damit entlastet, die Aufenthaltsqualität gesteigert.

Conny Frankowski und Alexander Doehling kümmern sich um die Gäste des neuen Hofcafés der Bernsteinreiter in Hirschburg. Quelle: Robert Niemeyer

Etwa 100 000 Euro hat das neue Hofcafé gekostet. Der Food-Truck könne außerhalb der Saison, etwa in der Weihnachtszeit, zu Märkten oder Festveranstaltungen transportiert werden. So können zusätzliche Einnahmen generiert und das Personal auch in der Nebensaison gehalten werden.

Tino Leipold: „Wir sind in vagen Gesprächen“

Doch nicht nur auf dem eigenen Gelände liegt in diesem Jahr der Fokus der Bernsteinreiter. Bekanntlich wollen die Bernsteinreiter auf der Halbinsel Pütnitz investieren. Im Zuge des Baus des Bernsteinresorts mit Center Parcs als Ankerinvestor wollen die Bernsteinreiter auf dem ehemaligen Militärflugplatz einen Reiterhof errichten. Vergangenes Jahr hatten die Bernsteinreiter in Barth auf dem Gelände der ehemaligen Jugendherberge einen Reiterhof eröffnet.

Und auch in westlicher Richtung könnten weitere Expansionspläne entstehen. Tino Leipold hatte die Bernsteinreiter und das Konzept der beiden Reiterhöfe in Hirschburg und Barth jüngst in der Stadtvertretung Bad Doberan vorgestellt. Hier wird ein neues Konzept für die Galopprennbahn gesucht. Leipold war eingeladen. „Wir sind in vagen Gesprächen“, sagt er. Die Galopprennbahn sei „nicht uninteressant“. Ein konkretes Konzept für eine Investition dort gebe es jedoch noch nicht. „Die Stadt muss definieren, was sie will“, so Leipold. Das Thema wurde in Bad Doberan zunächst in die Ausschüsse der Stadtvertretung verschoben. Sollten die Vorstellungen konkreter werden, „können wir ernsthaft darüber nachdenken und in tiefgründigere Gespräche gehen.“

Die Folgen des Lockdowns

Derzeit läuft nun erst einmal die Hauptsaison auf Hochtouren. „Es wäre gut gewesen, wenn wir bereits Pfingsten hätten öffnen dürfen“, so Tino Leipold. Eine gewisse Übungsphase bis zum Neustart nach dem Corona-Lockdown hätte geholfen. Das Kuddelmuddel um die Wiedereröffnung des Tourismus in Mecklenburg-Vorpommern tat ihr Übriges. Nachdem zunächst der 14. Juni angepeilt war, öffnete MV kurzfristig bereits zum 4. Juni. „Teilweise haben wir Gäste sechs Mal umgebucht. Niemand macht sich Gedanken, was für ein bürokratischer Aufwand das ist“, so der Bernsteinreiter-Chef.

Tino Leipold, Geschäftsführer der Bernsteinreiter Quelle: privat

Der Lockdown über den Winter habe zwar nicht so sehr wehgetan, wie der erste Lockdown im Frühjahr 2020. „Individualsport war erlaubt. Deshalb hatten wir keine Komplettschließung wie beim ersten Lockdown.“ Die Ferienhäuser und -wohnungen blieben dennoch leer. Zusammengenommen sind das in Hirschburg und Barth insgesamt 350 Betten. „Wir haben einiges aufzuholen“, so Tino Leipold, „aber das holen wir auch auf.“ Er hofft auf eine lange Saison. Besonders der Oktober mit den Herbstferien sei nochmals ein wichtiger Zeitraum. Leipold hofft, dass dann nicht bereits wieder strengere Corona-Regeln gelten.

Corona-Effekte

Corona hätte laut Leipold zwei wesentliche Effekte bewirkt. Die Digitalisierung sei vorangekommen. In der Nähe sei ein neuer LTE-Mast aufgestellt worden, wodurch die Bernsteinreiter ein digitales Kassensystem einrichten konnten. Die Anmeldung für die Reitangebote könne nun komplett online erfolgen. Zweitens machen sich die Pferdepatenschaften bezahlt. Im vergangenen Jahr war diese Form der Unterstützung der Bernsteinreiter ins Leben gerufen worden.

Etwa 170 Pferde sind in Hirschburg auf der Anlage derzeit zu finden, davon 100 eigene Pferde. Der Rest sind Pensionspferde. Hier gebe es auch eine Warteliste für Pensionsplätze. „In der Corona-Krise haben viele Menschen ein Pferd gekauft“, weiß Leipold.

Mit den Lockerungen sind auch wieder Veranstaltungen in der Reithalle in Hirschburg möglich. Jeden Donnerstag findet dort beispielsweise eine Pferdeshow statt. Beginn ist um 19.30 Uhr, Einlass ab 18.30 Uhr. „Märchenwelten“ lautet der Titel der Show.

