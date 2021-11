Bad Doberan

Die Berufsschüler haben protestiert, die Stadtvertreter von Bad Doberan ein Statement zum Erhalt der Berufsschule abgegeben, die Industrie- und Handelskammer zu Rostock die Bedeutung des Schulstandortes für Gastronomie und Handel in der Region hervorgehoben: Nach wochenlanger Diskussion um die vom Landkreis Rostock geplante Schließung der Berufsschule in Bad Doberan gibt es jetzt ein klares Signal aus dem Ausschuss für Bildung, Kultur und Jugend des Kreistages.

Dieser hat auf seiner Sitzung am Donnerstag zwei Änderungsanträgen zur Schulentwicklungsplanung zugestimmt. So soll der Punkt, der in der Entwicklungsplanung die Schließung der Außenstelle des Regionalen Beruflichen Bildungszentrums (RBB) des Landkreises Rostock in Bad Doberan umfasst, gestrichen sowie die Punkte, die Bezug auf die Schließung nehmen, überarbeitet werden. Ersterer Antrag kommt von der CDU-Fraktion, letzterer von Dittmar Brandt (Linke), Vorsitzender des Bildungsausschusses. Die finale Entscheidung trifft der Kreistag Mitte Dezember.

Schülerzahlen stagnieren in Bad Doberan

Hintergrund: Die RBB-Außenstelle soll zum Schuljahr 2022/23 zugunsten einer Campuslösung in Güstrow geschlossen werden. Als Begründung wurden unter anderem eine Qualitätsverbesserung für die Bildungseinrichtungen sowie die stagnierenden Schülerzahlen angegeben. Bei einer Schließung würden die Auszubildenden aus dem Gastgewerbe die Berufliche Schule in Rostock besuchen, die Lehrlinge im Handel würden in Güstrow beschult.

Dittmar Brandt begründete seinen Antrag mit dem Entwurf des Koalitionsvertrages der neuen Landesregierung. Dieser sehe an drei Stellen die Sicherung des bestehenden Schulnetzes vor. „Es wird ausdrücklich gesagt, dass die berufliche Ausbildung in der Breite und die Berufsschulen gesichert werden sollen“, so Brandt.

Frank Eilrich (SPD) ist vor allem die fachbezogene Ausbildung wichtig. „Jugendliche haben einen Anspruch auf fachgerechte Ausbildung. Das ist in Bad Doberan nicht gegeben.“ Damit nimmt er Bezug auf die Argumente, dass fachliche Vertretungen bei Lehrerausfall in Bad Doberan nicht möglich seien.

Kritik am Bildungssystem

Veikko Hackendahl: „Wenn wir Strukturen nicht vorhalten, können wir kein adäquates Bildungsangebot machen.“ Quelle: privat

Veikko Hackendahl (CDU) könne in dieser Hinsicht schulorganisatorisch nachvollziehen, warum ein Campus einfacher wäre. „Aber wir beraten darüber, ob wir eine Schule schließen. Wir baden den desaströsen Umgang mit Bildung, Lehrerbildung auf allen Ebenen aus.“ Er merkte zudem an, dass immer nur auf die nächsten fünf Jahre und nicht auf lange Sicht geschaut werde. „Wenn wir Strukturen nicht vorhalten, können wir kein adäquates Bildungsangebot machen.“ Und: „Hier sind auch Schulabbrecher, die im normalen Bildungssystem auf der Strecke geblieben sind.“ Wie hoch sei die Wahrscheinlichkeit, dass diese sich wirklich auf den Weg nach Rostock oder Güstrow machten.

Deutlich wurde auf der Ausschusssitzung gesagt, dass eigentlich das Land für die Beruflichen Schulen zuständig sein müsste. Denn es sei nicht nachvollziehbar, warum ein Azubi aus Graal-Müritz zur Berufsschule nach Bad Doberan und nicht Rostock müsste.

Beate Lack, Leiterin des Schulverwaltungs- und Kulturamtes, wies darauf hin, dass es bis 2015 eine eigenständige Berufsschule in Bad Doberan gab. „Durch die Vorgaben des Ministeriums mussten wir den Standort aufgeben, weil die Schülerzahlen nicht reichten.“ In Zukunft könne es passieren, dass in Bad Doberan die Schülerzahlen nicht ausreichten und „das Land könnte den Standort schließen“.

Zuvor hatten die Ausschussmitglieder die Möglichkeit, die Schule zu besichtigen. „Ich freue mich, dass wir jetzt endlich die Schule gesehen haben, nachdem ich das lange beantragt hatte“, sagte Lydia Fahed (Linke). Sie habe mit Schülern und Lehrkräften sprechen können. „Die Schüler wollen die Schule behalten.“ Als befremdlich habe sie es empfunden, dass die Schüler die Plakate abnehmen sollten. „Ich finde, das beschneidet sie in ihren Rechten.“ Denn es gehe dabei auch um Demokratiebildung.

Rainer Karl (CDU) gab offen zu, dass er seine Meinung zur Schulschließung nach Gesprächen und mit Blick auf den Koalitionsvertrag geändert habe. „Es ist ehrlich meine Meinung gewesen, dass wir den Standort schließen müssen, aber ich bin klüger geworden. Die Gespräche haben mich vom Gegenteil überzeugt.“

Wie Dittmar Brandt informierte, habe die Schulkonferenz, die zu dem Thema getagt hatte, nachdem der Bildungsausschuss dieses gefordert hatte, keine Stellungnahme abgegeben, da keine Schüler vertreten waren. Grund dafür sei, dass noch keine neue Schülervertretung gewählt wurde.

IHK-Präsident: Duale Ausbildung fördern

Klaus-Jürgen Strupp: „Die duale Ausbildung in Betrieb und Berufsschule steht für Qualität und für eine hohe Zufriedenheit der jungen Menschen mit ihrer Ausbildung.“ Quelle: Juliane Schultz

IHK-Präsident Klaus-Jürgen Strupp hatte sich im Vorfeld der Sitzung für den Standort starkgemacht. „Die Fachkräfte-Engpässe nehmen aktuell stark zu. Das trifft besonders die Gastronomie und den Handel der Region – immerhin zwei der bedeutenden Branchen im Bezirk der IHK zu Rostock.“ Eine Schließung der Schule würde alle Bemühungen der Ausbildungsbetriebe und auch die politischen Absichtserklärungen, die Berufsausbildung im Land zu stärken, konterkarieren.

Die duale Ausbildung sei der wichtigste Hebel für Fachkräftesicherung in Mecklenburg-Vorpommern, daher müssten alle Signale auf die Förderung der dualen Ausbildung und guten Rahmenbedingungen stehen.

Von Anja Levien