Rerik

Töne aus Musik und Farbe haben Schüler der Freien Schule Rerik in ihren Musikraum gebracht. Die Neuntklässler strichen die Wände und verzieren sie mit Noten. Ausschnitte aus dem französischen Lied „ Vois sur ton chemin“ aus dem Film „Die Kinder des Monsieur Mathieu“ werden dort zu lesen sein. Neben die Tür haben die Jugendlichen einen Spotify-Code aufgemalt, mit dem man sich das ganze Lied anhören kann. Die Malaktion ist Teil des Projets „Betrieb trifft Schule“, das der Farbhersteller Brillux im Rahmen einer Nachwuchsinitiative ins Leben gerufen hat.

Mit dabei ist auch der Malermeister Dirk Erdmann. Die Aktion gehört zur Berufsorientierung für die Schüler der 9. und 10. Klassen. „Die Schüler haben ihre Praktika, wo sie sich selber etwas aussuchen können“, sagt Schulleiterin Marika Kahle. Das Spektrum sei breit gefächert. „Die Schüler können hier ja auch ihr Abitur machen, deshalb sind auch Praktika beim Arzt oder beim Anwalt dabei.“ Es sei aber erstrebenswert, ihnen auch andere Berufe zu zeigen, die sie selbst nicht gewählt hätten. Unter anderem im Handwerk. „Wir hatten beispielsweise schon Heizungsbauer oder Zimmermänner“, sagt sie. „Das fördern wir natürlich auch.“ Denn Praxis sei sehr wichtig, sagt die Schulleiterin. Oft zeige sich erst dann, ob einem ein Beruf liege, sagt auch Schüler Janik Färber.

Malermeister hofft auf Azubis

Malermeister Dirk Erdmann hofft, dass auch er von der Aktion profitieren kann. Er sei von dem Unternehmen Brillux angesprochen worden und sofort dabeigewesen. „Unter anderem auch, weil ich hier auch zu Schule gegangen bin“, sagt er. Aber noch aus einem anderen Grund. Dirk Erdmann sucht dringend Nachwuchs für sein Unternehmen. „Ich habe momentan keine Auszubildenden und keine Bewerbungen“, sagt er. Die Aufträge hingegen hätten in der Corona-Zeit noch einmal zugenommen. Viele hätten die Ruhe während des Lockdown genutzt und in Verschönerungsarbeiten investiert. „Viel Arbeit, wenig Leute“, sagt Dirk Erdmann. Es sei außerdem wichtig, Jugendlichen den Malerberuf als Lehrberuf näher zu bringen, weil sonst die Qualität der Arbeit leide. Denn statt Fachkräften würden dann Ungelernte die Tätigkeiten übernehmen. „Das alte Wissen geht verloren“, sagt der Malermeister.

Der Fachkräftemangel auf dem Bau sei deutschlandweit ein Problem, sagt Frank Wiering. Der Verkaufsberater der Firma Brillux begleitet das Projekt in Rerik. Deshalb startete das Unternehmen 2015 die Initiative „Deine Zukunft ist bunt“. Die Freie Schule Rerik ist die erste in Mecklenburg-Vorpommern, die sich an dem Projekt „Betrieb trifft Schule“ beteiligt.

Idee und Gestaltung von den Schülern

Die hellblaue Wand zieren Felder mit Noten, die die Jugendlichen selbst aufgemalt haben. Quelle: Cora Meyer

Dirk Erdmann hat den Jugendlichen zu Beginn des Projekts verschiedene Techniken erklärt, die Ideen zur Gestaltung kamen von ihnen selbst. Gemeinsam haben Schüler und Fachmann ein Gerüst aufgebaut, den Boden des Raumes mit Malervlies ausgelegt und die Fenster- und Türrahmen abgeklebt. „Alles andere haben sie allein gemacht, die Zusammenarbeit war super“, sagt Dirk Erdmann.

Nun zeichnet die Neuntklässlerin Mara Riedel von einer Vorlage in ihrer Hand Noten an die Wände. „Ich habe mir die Linien an der Wand vorgezeichnet, damit alles auf einer Höhe ist, die Köpfe der Noten male ich frei Hand.“ Das sei aufwendiger, als sie es sich am Anfang vorgestellt habe. Das Projekt macht ihr Spaß, Malerin will sie später aber nicht werden. Matilda Rohmer kann sich das schon eher vorstellen. „Ich möchte eine Grundlage für alle handwerklichen Berufe haben“, sagt sie. Dazu gehöre auch das Malern. Und einer ihrer Mitschüler sei tatsächlich Feuer und Flamme für das Malerhandwerk.

An dem Projekt „Betrieb trifft Schule“ ist zwar die ganze Klasse beteiligt, trotzdem stehen nicht alle Neuntklässler mit Pinsel und Farbe im Musikraum. Einige haben auch nur bei der Planung mitgemacht und dort ihre Stärken gezeigt. „Da kann man ja sehen, wo man gut war“, sagt Mara Riedel. Das helfe auch bei der Berufsorientierung.

Von Cora Meyer