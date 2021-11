Berufsschüler in Bad Doberan: „Wir fühlen uns übergangen“

Bad Doberan

Die Berufsschüler in Bad Doberan sind gegen eine Schließung ihrer Schule am Stülower Weg. Die Auszubildenden sammeln Unterschriften und wollen am 11. November vorm Bildungsausschuss sprechen. Sie kritisieren, dass sie über die Pläne des Landkreises Rostock nicht informiert wurden und nicht befragt werden.

Die Außenstelle des Regionalen Beruflichen Bildungszentrums (RBB) des Landkreises Rostock in Bad Doberan soll zum Schuljahr 2022/23 zugunsten einer Campuslösung in Güstrow geschlossen werden. Der Kreistag muss noch zustimmen. Das bedeutet für die Berufsschüler: Die Auszubildenden aus dem Gastgewerbe würden dann die Berufliche Schule der Hansestadt Rostock besuchen, die Lehrlinge im Handel würden weiterhin am RBB unterrichtet, dann jedoch am zentralen Standort in Güstrow.

Die Befürchtung der Auszubildenden: Durch die verlängerten Fahrzeiten nach Güstrow oder Rostock werden es Firmen schwieriger haben, Auszubildende zu finden. Kai Würdemann lernt Kaufmann im Einzelhandel. Der 20-Jährige ist in den ersten Monaten aus Brusow bei Kröpelin mit den öffentlichen Verkehrsmitteln nach Bad Doberan gependelt. „Da fahren vier Busse am Tag, zwei muss man einen Tag vorher bestellen“, erläutert er. Er sei mit dem Fahrrad von Brusow nach Kröpelin gefahren. Hätte er nach Güstrow zur Berufsschule fahren müssten, hätte er die Ausbildung nicht gewählt, ist er sich sicher: „So viele Stellen sind jetzt schon unbesetzt. Mit der Zusammenlegung der Schulen bewirbt sich keiner mehr.“

50 Prozent der Schüler kommen aus Bad Doberan und Umland

„Wir sind ein Flächenland. 85 Prozent der Schüler kommen aus dem Altkreis Bad Doberan“, sagt Erik Neu, derzeit Sprecher für die Lehrlinge im Groß- und Außenhandel, und bezieht sich damit auf eine Studie zum Altkreis. Die Auszubildenden müssten dann erst mal die Motivation haben, vier Stunden Fahrzeit am Tag auf sich zu nehmen. Laut Landkreis Rostock besuchen derzeit 439 Schüler die Berufsschule, 35 kommen aus Bad Doberan, 187 aus dem Umland Bad Doberans, also Kühlungsborn, Rerik, Heiligendamm, Bargeshagen, Parkentin, Bastorf, Hohenfelde, Kröpelin, Lambrechtshagen, Neubukow, Satow und Steffenshagen.

Sitzung Bildungsausschuss Der Ausschuss für Bildung, Kultur und Jugend im Landkreis Rostock trifft sich am Donnerstag, 11. November, im großen Saal der Kreisverwaltung in Bad Doberan, August-Bebel-Straße 3. Beginn ist 16 Uhr. Neben der Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung des Landkreises Rostock, Teil Berufliche Schulen, geht es auch um eine Neufassung der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen für Projekte im kulturellen und künstlerischen Bereich des Landkreises Rostock.

Sebastian Köhn pendelt von Güstrow nach Bad Doberan. Am Anfang war er mit den öffentlichen Verkehrsmitteln drei Stunden pro Tag unterwegs: „Das ist sehr anstrengend. Ich möchte nicht, dass das für die Allgemeinheit zum Nachteil wird.“ Dass die Schule geschlossen werden soll, hätten die Schüler aus der Zeitung erfahren.

Der Kreistag sowie der Bildungsausschuss beschäftigen sich schon länger mit der Beschlussvorlage zur Schließung des Standortes. Zuletzt war eine Entscheidung vertagt worden, weil die Schulkonferenz nicht zum Thema angehört wurde. Diese fand am Mittwoch statt – laut Erik Neu ohne Schüler aus Bad Doberan. „Weil wir nicht bei einer Vollversammlung mit den Berufsschülern aus Güstrow zusammen gewählt worden sind, sind wir kein richtiger Schülerrat“, sagt Erik Neu. Daher dürften die Schüler nicht teilnehmen. Der Landkreis Rostock konnte dazu keine Auskunft geben, die Schulleitung reagierte auf eine entsprechende Anfrage vom Donnerstag bisher nicht.

Interimsbau in Güstrow geplant

„Es gibt ein bestehendes Schulgesetz in Mecklenburg-Vorpommern. Schüler haben das Recht, die Schule mitzugestalten. Hier soll jetzt was durchgedrückt werden. Wir werden mundtot gemacht“, sagt Oliver Schlung (29), Auszubildender zum Groß- und Außenhandelsmanager. „Dass eine gemeinsame, gute Lösung für alle gefunden wird, findet nicht statt“, ergänzt Max Schlösser.

Was die Auszubildenden noch stört: „Es gibt keine richtigen Argumente, warum dieser Standort geschlossen werden soll“, sagt Erik Neu. „Keiner sagt uns, warum wir hier nicht mehr vernünftig ausgebildet werden können. Wir fühlen uns übergangen.“ Während am Standort in Bad Doberan alles vorhanden sei – ausreichend Parkplätze, Lernmaterial, Räume – müsste in Güstrow ein Gebäude geschaffen werden.

Landkreissprecher Michael Fengler hatte Ende September mitgeteilt: „Es ist ein Interimsbau für die Auszubildenden geplant. Die Planungen dazu laufen. Dabei handelt es sich um acht allgemeine Unterrichtsräume.“ Mit der Zusammenlegung der Standorte solle es eine Qualitätsverbesserung für die Bildungseinrichtungen im Landkreis geben. Die stellvertretende Schulleiterin Beate Fahl hatte sich im Bildungsausschuss für eine Standortschließung und die Campuslösung ausgesprochen.

Die Schüler haben eine Onlinepetition gestartet. 320 Unterschriften gegen eine Schulschließung sind bisher zusammengekommen. Auch in der Schule hat Bärbel Nitsch Unterschriften gesammelt. Sie ist seit 30 Jahren Inhaberin der Kantine. „Ich liebe meine Schüler“, sagt sie. Sie habe immer ein offenes Ohr für die Sorgen und Nöte. Das bestätigen die Klassensprecher, die sich vor der Schule versammelt haben. „Hier ist es familiär und es gibt ein großes Miteinander“, sagt Kai Würdemann. „Es wird uns mehr genommen als gegeben“, ergänzt Max Schlösser in Bezug auf die Schließung.

Von Anja Levien