Kostenlos bis 19:00 Uhr Beschädigte Bäume am Sportplatz am Stadtholz in Kröpelin

Umgefallene Bäume, herabgestürzte Äste: Die Stürme Ende Januar, Anfrage Februar haben Bäume und Gehölz auf dem Sportplatz am Stadtholz in Kröpelin beschädigt. Die Stadt hat den Platz an den Kröpeliner SV 47 verpachtet. Dieser müsste für die Baumpflege mehrere Tausend Euro bezahlen.