Besitzerwechsel bei Kröpelins „Villa 1923“: Es soll bunter werden

Kröpelin

„Ich wusste nicht, was mich hier erwartet – ich habe ziemlich kurzfristig die neun Tage im Internet gebucht, aber ich bin sehr zufrieden“, sagt die Berliner Lehrerin aus einem Oberstufenzentrum, Lara Kapphahn, die sich gerade aus der voll gebuchten Kröpeliner Pension „Villa 1923“ verabschiedet hat.

Seit zwanzig Jahren sei sie sonst nach Ahrenshoop gefahren und nun wollte sie mal etwas anderes ausprobieren, zumal es in der Hauptsaison im Ostseebad zu voll sei: „Es ist auch toll, mit dem Fahrrad an die Küste zu fahren, nach Kühlungsborn, Heiligendamm und mehrmals nach Rerik – sehr schön, das ist noch nicht so überlaufen.“ Bad Doberan fand die Hauptstädterin „auch sehr hübsch“ und Rostock habe sie diesmal ebenfalls besucht – „Wismar kenne ich schon.“

Bei gutem Wetter habe sie immer den Wunsch, draußen zu frühstücken, was hier „absolut problemlos arrangiert“ wurde, ergänzt die Berlinerin. Ihr sei lediglich gesagt worden, dass das Frühstück jetzt jemand anderes mache, verweist sie dann noch nebenbei auf eine wichtige Veränderung im Haus, die während ihres Kröpelin-Aufenthaltes passierte. Denn seit dem 1. Juli führen Uta und Michael Heiden aus Bad Doberan die hier im Jahr 2015 von Christine Wunschik (damals noch Borgwald) etablierte Pension mit sechs unterschiedlich großen Zimmern.

„Frühstück muss gut sein, Zimmer muss sauber sein!“ gehörte zu ihren bisherigen Grundsätzen im Hause und so soll es bleiben, wie die „Neuen“ bekräftigen.

Blick auf die „Villa 1923“ an der Wismarschen Straße von Kröpelin. Quelle: Thomas Hoppe

Uta Heiden, ursprünglich eine studierte Verkehrsfachwirtin, war im Jahr 2000 nach Bad Doberan gezogen und hat sich dort seit 2004 einen Namen als Diplom-Wellnesstrainerin in der Wellness-Praxis Namasté gemacht – zunächst in der Goethe-Straße, dann am Stülower Weg und schließlich im eigenen Heim in der Clara-Zetkin-Straße.

Seit 2006 ist die gebürtige Rostockerin mit Michael Heiden zusammen, das Paar hat insgesamt fünf Kinder. Der heute 39-Jährige, der ursprünglich aus Glashagen stammt, lernte in der Münsterstadt Maler und Lackierer, bevor er 2002 für acht Jahre zur Marine ging – zunächst als Decksgast auf dem Segelschulschiff „Gorch Fock“, dann als Kraftfahrer. Schließlich wurde Michael Heiden Fahrdienst- und Fuhrparkleiter beim Arbeiter-Samariter-Bund.

Auch in der Villa 1923 soll es Wellnessangebote geben

Auch in der Kröpeliner Pension soll es künftig Wellnessangebote geben, ein Kosmetikstudio, auch Fußpflege und Fußreflexmassagen. Ein Traum von Uta Heiden ist zudem die Errichtung eines Sauna-Hauses an der Wismarschen Straße – auch Namasté-Kundinnen aus Kröpelin hätten sie schon aufgefordert: „Uta, bau das hier hin, wir würden uns freuen!“

Sicher sei bereits, dass es hier eine Infrarot-Sauna geben soll: „Viele Leute haben ja Herzkreislauferkrankungen und in die 90-Grad-Sauna kann man nicht jeden schicken – da ist eine Bio-Sauna milder“, erklärt die 49-Jährige weiter.

Jeder habe seinen eigenen Stil: „Wir sind farbenfroher“, sagt Michael Heiden und zeigt Fotos vom eigenen, außergewöhnlich gestalteten Namasté-Haus in Bad Doberan. „Wir sind sehr, sehr bunt“, wirft seine Frau ein und erwartet, dass sich die Gäste daran gewöhnen werden: „Ich würde das hier gern alles etwas aufhübschen.“

„Gäste werden auch künftig gut betreut“

Christine Wunschik erinnert daran, dass die Villa ja vorher nur ein Gebäude voller Büros war, ohne Bäder: „Das war echt eine Nummer – aber ich bin jetzt wirklich total froh, dass die beiden das machen und ich das in gute Hände geben kann. Ich weiß nun, dass die Stammgäste auch künftig gut betreut werden.“ Sie hänge ja doch an dieser Pension und es falle ihr nicht so leicht, das alles abzugeben, wie sie sagt.

Ihr Newsletter für Bad Doberan und Umgebung Alles Wichtige aus Bad Doberan, Kühlungsborn und Umgebung. Jede Woche Mittwoch gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Hut ab – alter Falter!“, bringt Uta Heiden ihre Bewunderung für die Leistung der Kröpelinerin zum Ausdruck: „Das war doch echt sportlich. Es ist mir ein Rätsel, wie Christine das hier alles allein bewältigt hat.“

Als Christine Wunschik den Heidens für ein Zeitungsfoto symbolisch den Schlüssel der Pension übergeben möchte, klappert einer der sechs Störche, die in diesem Jahr gegenüber ihr Quartier haben, mit dem Schnabel. Normalerweise klappern die Adebars ja zur Begrüßung am Nest oder zur Verteidigung gegen Konkurrenten. Hier sind sich jedoch offensichtlich alle einig.

Von Thomas Hoppe