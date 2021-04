Besondere Renntage in Bad Doberan: Warum zwei Piloten Ehrengäste waren

Bad Doberan

1928 war ein ganz besonderes Jahr für den Doberaner Rennverein. In diesem Jahr waren Hermann Köhl (1888-1938), Hauptmann der Luftwaffe, und Ehrenfried Günther Freiherr von Hünefeld (1892-1929) als Ehrengäste in Bad Doberan. Die beiden Piloten haben als Erste zusammen mit dem Iren James Fitzmaurice am 12./13. April 1928 in einer Junkers W33 mit dem Namen „Bremen“ den Nordatlantik von Ost nach West überflogen. Dafür benötigten sie 36 Stunden.

„Aber in unseren kühnsten Träumen wagten wir noch vor wenigen Wochen nicht zu hoffen, die Männer, deren Namen wohl am meisten und überall mit Hochachtung und Bewunderung in den verflossenen Monaten in der Welt genannt wurden, so bald als liebe Gäste in den Mauern Bad Doberans begrüßen zu können.“, schrieb der „Ostsee-Bote“ am 22. Juli 1928.

Mit diesem Flugzeug, einer Junkers W33 mit Namen „Bremen“, sind die drei Piloten über den Atlantik geflogen. Quelle: Archiv Jürgen Jahncke

Die beiden Deutschen hatten die Einladung des Doberaner Rennvereins zum Pferderennen auf der ältesten Galopprennbahn des europäischen Kontinents vom 22. bis 25. Juli 1928 angenommen. Hauptmann Köhl landete am Sonntag, 22. Juli, um 14 Uhr aus Dresden kommend etwa 600 Meter westlich von den Tribünen der Rennbahn im sogenannten Bollhäger Bogen mit einer Junkers W 33, die die Bezeichnung „Europa“ trug. Probelandungen einer Maschine der Verkehrsfliegerschule Warnemünde hatten im Vorfeld seiner Ankunft stattgefunden. Freiherr von Hünefeld traf später mit dem Auto auf der Rennbahn ein.

Sonderzug für dritte und vierte Klasse wurde eingesetzt

Anlässlich der Anwesenheit der beiden Ozeanflieger und des umfangreichen und interessanten Rennprogramms rechneten die Veranstalter mit einer hohen Besucherzahl. Deshalb verkehrte am Sonntag, 22. Juli, morgens ein verbilligter Sonderzug dritter und vierter Klasse von Neubukow über Kröpelin nach Bad Doberan. Am Sonntag und am Mittwoch veränderte sogar die Post ihren Omnibusfahrplan zwischen Bad Doberan und Warnemünde. Ein Extra-Postauto fuhr von Neubukow über Kröpelin zur Rennbahn und zurück. Viele Bürger Bad Doberans gingen zu Fuß zur Rennbahn.

12 000 Besucher am 22. Juli 1928

Mindestens 12 000 Besucher zählten die Veranstalter am 22. Juli, am Eröffnungstag der Rennwoche. Se. Hoheit Herzog Adolf Friedrich zu Mecklenburg (1873-1969), Vorsitzender des Doberaner Rennvereins, empfing Hauptmann Köhl nach dessen Landung und geleitete den Gast unter stürmischem, langanhaltendem Beifall der Besucher zur Fürstenloge, die zu Ehren der drei kühnen Flieger mit preußischen, bayrischen und irischen Flaggen geschmückt war. Hier hatten das Großherzogliche Paar mit seinen Söhnen, die Großherzogin von Oldenburg, Se. Königliche Hoheit Prinz Heinrich der Niederlande und Ihre Kaiserliche Hoheit die Kronprinzessin Cecilie ebenfalls Platz genommen. Nach herzlichen Willkommensgrüßen und einer kurzen Ansprache begannen die Rennen.

Zeitgenössischer Zeitungsbericht zum Besuch von Hermann Köhl und Ehrenfried Günther Freiherr von Hünefeld in Bad Doberan Quelle: Sammlung Jürgen Jahncke

Am Abend fand im Doberaner Hotel „Lindenhof“ ein festlicher Empfang für die Ozeanbezwinger statt. Hauptmann Köhl hielt einen Vortrag über ihre Vorbereitung auf den Flug und ihre Erlebnisse während des Fluges. Täglichen Trainingsflüge dauerten sechs bis sieben Stunden, um die Eigenschaften der Maschine bis ins Kleinste kennenzulernen. Er berichtete über ihren Flug nach Baldonnell in Irland, den Ausgangspunkt ihres Unternehmens, sowie über die Verheimlichung des Fluges vor seinem Arbeitgeber.

Bruchlandung nach 36 Stunden Flugdauer

Als er über ihren Start am 12. April 1928 in Baldonnell bei hinreichend gutem Wetter und über die beschwerliche Überquerung des Nordatlantiks bei wütendem Sturm berichtete, herrschte unter den Anwesenden im Festsaal eine besondere Spannung, die noch einmal gesteigert wurde, als er von der glücklichen Bruchlandung nach 36 Stunden Flugdauer auf der kleinen Insel Greenly Island in den USA sprach. Ihr ursprüngliches Ziel, New York, hatten sie wegen Kompassabweichungen und Kraftstoffmangel sehr weit verfehlt. So flogen sie an der unbewohnten Küste entlang, bis sie die Lichter eines vermeintlich rettenden Schiffes sahen, das sich aber als Leuchtturm auf Greenly Island herausstellte. Hier landeten sie auf einem zugefrorenen Tümpel, dessen Eis brach, so dass die Maschine kopfüber kippte und leicht beschädigt wurde.

Am Abend des zweiten Renntages fand in den Festräumen des Kurhauses Heiligendamm das traditionelle Renn-Dinner mit nachfolgendem Ball statt. Die beiden deutschen Ozeanflieger wurden als Ehrenmitglieder in den Doberaner Rennverein aufgenommen.

Pünktlich starteten die Ozeanflieger am 25. Juli, 9.45 Uhr, von der Rennbahn zum Weiterflug nach Königsberg. Eine große Zuschauerzahl hatte sich zu ihrer Verabschiedung auf der Rennbahn eingefunden. In ihrem Dank an die Stadt Bad Doberan schrieben die Flieger an den Bürgermeister: „Ihre wundervollen Worte und die prachtvollen Geschenke, mit denen Sie uns Ihre Sympathie bewiesen haben, werden dauernd die Erinnerung an das schöne Doberan in uns wachhalten und uns sagen, daß hier am Ostseestrand kerndeutsche Herzen schlagen, für die zu arbeiten und zu wirken uns stets eine ganz besondere Freude sein und bleiben wird.“

Von Jürgen Jahncke