Besonderer Fund auf Dachboden in Neubukow

Neubukow

Sie zeigen alte Fotografien von jungen Menschen, übermitteln Glückwünsche zur Konfirmation und sind ein Stück Zeitgeschichte von Neubukow: Angela und Volker Möbius haben auf ihrem Dachboden einen Schatz entdeckt. In einer Truhe fand das Ehepaar Zeitzeugnisse, die zum Teil über 80 Jahre alt sind, darunter Glückwunschkarten zur Konfirmation und Hochzeit, ein Lehrlingsvertrag, eine alte Schulmappe und Fotografien. Die Neubukower haben ihren Fund an Dr. Katja Winger, Leiterin des Bürgerhauses und der Schliemann-Gedenkstätte, weitergegeben. Doch um die Fundsachen und anderes Archivmaterial der Öffentlichkeit zugänglich zu machen, fehlt ein Stadtarchiv.

„Das ist sicherlich nicht wertvoll, aber es ist bewahrenswert“, sagt Albrecht Kruse, der sich mit der Geschichte von Neubukow befasst, zu dem Fund. Vor allem die Konfirmations- und Hochzeitskarten unter anderem aus den Jahren 1933 und 1947 seien bedeutend. „Damit erhalten wir einen Überblick über das soziale Gefüge einer Kleinstadt. Da fallen Familiennamen, die man aus der Historie und bis in die Gegenwart kennt“, erläutert der Neubukower. „Die einzelne Karte ist nicht besonders, aber das Konvolut. Der Zusammenhalt in der Bevölkerung lässt sich dadurch nachweisen.“

Glückwunschkarten zur Konfirmation und zur Hochzeit waren unter den Fundsachen. Sie stammen unter anderem aus dem Jahr 1933. Quelle: Anja Levien

Die Truhe mit den Zeitzeugnissen haben Angela und Volker Möbius durch Zufall geöffnet. Vor sechs Jahren hat das Ehepaar sein Haus gekauft. „Wir haben damals einmal auf den Dachboden geguckt. Der war ziemlich leer geräumt. Ich habe die Truhe gesehen, aber nicht geöffnet“, erzählt Angela Möbius. Weil sie eine Fotovoltaikanlage aufs Dach bauen wollen, waren Vermessungen auf dem Dachboden notwendig. So geriet die Truhe wieder ins Gedächtnis.

Puppenstubenmöbel aus den 50er-Jahren gefunden

„Wir haben sie geöffnet und oben auf lagen Puppenstubenmöbel aus den 50er-Jahren“, erinnert sich Angela Möbius. Darunter befanden sich viele Modezeitschriften aus den Jahren 1925 bis 1961 und eben auch die Glückwunschkarten zur Konfirmation von Franz Rieck und zur Hochzeit mit Irma Harms. Zwei Poesiealben aus den Jahren 1905 und 1936 waren ebenfalls in der Truhe, genauso wie eine Formularmappe für die Berufsschule von 1930 mit dem Lehrvertrag als Frisör von Franz Rieck.

„Ich finde das sehr interessant und bin der Meinung, das muss erhalten bleiben. Das ist Geschichte“, sagt Angela Möbius. Im Haus habe sie Frisörutensilien wie Rasiermesser, Schalen und eine alte Haarschneidemaschine gefunden. „Damals konnte ich noch keine Verbindung knüpfen.“

Ein Gruppenfoto von Frauen, die ein Schild in der Hand halten, auf dem SPD-Gründungsfeier der Frauengruppe Doberan steht, nimmt Albrecht Kruse in die Hand, als er zusammen mit dem Ehepaar Möbius und Katja Winger die gefundenen Sachen anschaut. „Das Foto berührt mich. Das ist echte Historie. Wie selbstbewusst die Frauen dastehen“, sagt Kruse.

Das Bild zeigt die SPD-Frauengruppe Doberan. Es ist ohne Zeitstempel und war unter den Fundsachen auf dem Dachboden von Angela und Völker Möbius. Quelle: Anja Levien

Auch Volker Möbius freut sich über den Fund auf dem Dachboden. „Es ist was wunderschönes, wenn Geschichte weitergeht.“ Sein Bestreben sei, dass die gefundenen Fotos und Dokumente anderen älteren Bürgern gezeigt werden können, „die sich dann erinnern oder auch ihre alten Sachen hervorholen“.

Doch einen Ort dafür gibt es in Neubukow noch nicht. Zwar hebt Katja Winger im Bürgerhaus Sachen aus den Schularchiven, alte Fotos oder Andenken an die Stadtjubiläen auf. „Hier ist aber nicht unendlich viel Platz, um alles zu sammeln“, sagt sie. Auch sei das Material so für Interessierte nicht zugänglich. „Wir brauchen einen Plan“, sagt Katja Winger. Die Archivalien seien weder gut gelagert noch wirklich nutzbar. In Richtung Stadtverwaltung und Stadtpolitik regt sie an, dass mittelfristig überlegt werden müsse, was damit geschehe. Vielleicht könne ein Raum für ein Stadtarchiv gefunden werden, beispielsweise im Gronau-Haus.

Stadtarchiv steht nicht auf aktueller Vorhabenliste der Stadt

Die Einrichtung eines Stadtarchivs steht derzeit nicht auf der Vorhabenliste der Stadt. Im Moment gehe es darum, die geplanten Maßnahmen in der Stadt umzusetzen und keine neue „Baustelle“ aufzumachen, sagt Bürgermeister Roland Dethloff. Natürlich wolle die Stadt die Chronik fortführen und historische Materialien bewahren. „Aktuell ist da aber nichts geplant.“ Ob sich im Gronau-Haus, wo derzeit der Jugendtreff bis zum Neubau auf dem Schulcampus untergebracht ist, ein Raum fürs Stadtarchiv findet, sei auch eine politische Entscheidung.

Von Anja Levien