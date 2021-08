Besonderer Gast beim Reitergottesdienst in Kröpelin

Kröpelin

Nach der Coronapause kündigt sich endlich der nächste Kröpeliner Reitergottesdienst an – besser er wird angekündigt: Der Initiator Rüdiger Kropp teilte mit, dass es in diesem Jahr einen „Ritt in den Herbst“ geben werde – mit dem traditionellen Reitergottesdienst in Kröpelin. Alles finde am Samstag, dem 4. September, statt.

Durch den Schmadebecker Pferdefreund hat auch der Chef der Pudaglaer Knappstrupper-Ranch, Olaf Arndt, vom diesjährigen Ritt erfahren und möchte sich tatsächlich von Usedom nach Kröpelin auf den Weg machen. Vier Tage hätten er und seine „Kumpeline“ für diese Strecke eingeplant.

„Wir wollen zur Übernachtung kleine Reiterhöfe ansteuern und einfach mal die Seele baumeln lassen“, erklärt Olaf Arndt und ergänzt, dass sich wohl weitere Reiter der Tour nach Kröpelin anschließen wollen: „Sie müssen aber noch gucken, wie sie Zeit haben. Es sind ja auch noch ein paar Tage hin.“

Olaf Arndt kümmert sich hauptberuflich um Baumfällarbeiten, nebenberuflich bietet er Touristen Reittouren an: „Da muss man auch mal ausspannen können und sich privat ein Pferd nehmen und los.“ Die beiden Usedomer waren auch schon zweimal zum Warnemünder Wintervergnügen geritten, nahmen am Mecklenburger Osterritt teil.

Wer am Reitergottesdienst teilnehmen möchte, kann sich bei Rüdiger Kropp, Vorsitzende des organisierenden Schmadebecker Vereins mit dem Namen „Land-Projekt-Gemeinschaft“ (L.P.G.) unter 0172/9074213 melden.

Von Thomas Hoppe