Bad Doberan

Die Geschwister Albrecht Liess und Renate Schmitt-Liess haben den Schlüssel, der früher in das Eingangsportal des heutigen Hotel Prinzenpalais passte, am Freitag nach Bad Doberan gebracht und ihn an Lisa Riess vom Stadt- und Bädermuseum und Monique Gerade vom Hotel Prinzenpalais übergeben.

Die Geschwister haben zusammen mit ihrer Mutter und ihrem Bruder Reinhard von 1948 bis 1953 in der Dachgeschosswohnung der Schule gelebt, ihre Mutter war dort Grundschullehrerin. Die Familie war kirchlich eingestellt, wurde ab 1952 mit Beschluss des Aufbaus des Sozialismus vom Staat beobachtet, immer wieder fanden Verhöre statt.

Renate und Reinhard gehörten der „Jungen Gemeinde“ an, einer Jugendgruppe innerhalb der evangelischen Kirche. Zudem war die Familie eng mit dem ehemaligen Leiter der Goetheschule, Dr. Willy Brandt, befreundet, der aus politischen Gründen 1950 vorzeitig in den Ruhestand versetzt worden war, erzählt Albrecht Liess. „All dies erregte das Misstrauen der politischen Kader“, sagt Liess. „Wir merkten, wir wurden beobachtet. Es wurde aufgeschrieben, wer zur Kirche ging.“ Die „Junge Gemeinde“ sei als staatfeindlich erklärt worden.

Familie wird verhört

Immer wieder hätten Verhöre stattgefunden. „Meine Schwester hat in den Aufsätzen nicht die richtige Gesinnung erkennen lassen“, nennt Albrecht Liess ein Beispiel. Sie weigerte sich, ihre Unterschrift zu leisten, als zwei Schüler, die in der „Jungen Gemeinde“ waren, die Schule verlassen sollten.

Die Mutter sei immer wieder verhört worden. Ihr sei angedroht worden, „wenn sie ihre Einstellung nicht ändere, die Kinder trotz bester Noten nicht zum Studium zugelassen würden“, so Liess.

Flucht am 1. Mai 1953

Am 1. Mai 1953 flohen sie, nach einem Hinweis, in den Westen, den Schlüssel zum Eingangsportal im Gepäck. Vor Kurzem fand ihn Albrecht Liess beim Aufräumen wieder. Der Münchener, der Historiker und Archivar ist, fand, er solle seine Geschichte erzählen.

Lisa Riess freut sich, dass er jetzt dem Stadt- und Bädermuseum übergeben wurde, auch wenn seine Geschichte keine schöne ist. „Er ist ein Symbol für die Diskriminierung von Kindern und Jugendlichen, die wegen ihres Glaubens angegriffen werden“, sagt sie. Ein Thema, das damals wie heute aktuell sei. Der Schlüssel soll im Hotel Prinzenpalais ausgestellt werden. „Er ist ein Mahnmal für die Vergangenheit und Zukunft.“

Anja Levien