Besonderes Hobby: Bad Doberaner sammelt seltene Geldstücke

Bad Doberan

Einen solch sensationellen Schatz zu heben, wie jenen, der 1804 vorm Münster entdeckt wurde, wünscht sich wahrscheinlich jeder Münzsammler. Immerhin wurden damals bei Grabungen neben Hunderten von Geldstücken auch rund 50 Goldmünzen gefunden. Doch dass solche Ausgrabungen die große Ausnahme sind, weiß auch Jürgen Hamann von der Interessengemeinschaft (IG) Bad Doberaner Münzfreunde.

Diese außergewöhnliche Entdeckung war ihm jedoch Anlass dafür, sich in einem Büchlein mit ihr zu befassen. Seit 17 Jahren findet diese bemerkenswerte Schrift ein interessiertes Publikum. Doch nicht erst seit dieser Veröffentlichung steht der Numismatiker im Ruf, ein Besessener in Sachen Münzen, Medaillen oder Plaketten zu sein.

„Meine Leidenschaft, seltene Geldstücke zu sammeln, packte mich schon zu Kinderzeiten in Kühlungsborn. Da, wo sich jetzt der Zeltplatz in West befindet, hatten die Russen Mitte der 1950er Jahre ein militärisches Objekt. Dahin sind wir Knirpse oft gegangen, um uns von den Soldaten Kopeken schenken zu lassen. Ich verwahrte das Geld in einer Kiste“, erzählt Hamann. Bald kommen ägyptische oder ungarische Münzen hinzu, die ausländische Kühlungsborn-Besucher dem Jungen überlassen. In späteren Jahren erweitert sich diese Sammlung um so manches andere Geldstück aus aller Welt. „Aber das hatte mit zielgerichtetem Sammeln und Aufbewahren kaum etwas zu tun“, blickt der 72-Jährige zurück.

Intensiv mit Geschichte Polens beschäftigt

Zur Initialzündung kommt es erst Anfang der 1970er Jahre. Die Kooperative Abteilung Pflanzenproduktion (KAP) in Kröpelin bereitet ihre Kulturfesttage vor. Hamann wird gebeten, im Rahmen der Veranstaltung sein Hobby vorzustellen. „Da ich mich nicht blamieren wollte, wandte ich mich an die Numismatiker im Kreiskulturbund in Bad Doberan. Dort gab man mir Unterstützung und die Münzfreunde boten mir an, bei ihnen Mitglied zu werden“, blickt der Sammler zurück. Er nimmt die Offerte an und gehört von nun an zu den im Kulturbund organisierten Münzsammlern. In Spitzenzeiten sind sie immerhin gut 70 an der Zahl.

Bald beginnt er auch, zielgerecht zu sammeln. Anlass dafür ist eine Ausstellung über die Ostseeanrainerstaaten in Kühlungsborn, an der er mitwirken soll. Dabei erhält er den Auftrag, polnische Geschichte anhand von Münzen, Medaillen und Dokumenten darzustellen. „Ich habe mich dazu so intensiv in die Historie Polens vertieft, dass ich mich anschließend über Jahre hinweg vorrangig mit diesem Sammelgebiet befasst habe“, erzählt er.

Numismatiker Jürgen Hamann zeigt auf dem Laptop die Abbildung einer sowjetischen Medaille aus den 1970er Jahren, die sich in seinem Besitz befindet. Quelle: Werner Geske

Heute befasst sich Jürgen Hamann weniger mit Münzen, dafür umso mehr mit dem ebenso attraktiven Sammelgebiet der Medaillen. Dabei konzentriert er sich auf Stücke aus Doberan und Umgebung sowie europäische, speziell russische Medaillen. Auf letztere Sammlung ist er besonders stolz, vor allem auf das Unikat einer Medaille, mit der sich eine Besatzung eines sowjetischen Kriegsschiffes bei den Werftarbeitern im polnischen Gdynia für ihre Arbeit bedankte: „Nach 1990 wollte die dort keiner mehr haben. So konnte ich das einzigartige Stück erwerben.“

IG Doberaner Münzfreunde zählt fünf Mitglieder

Ein Beleg dafür, wie sich auch die Welt der hiesigen Numismatiker nach der Wende änderte. Zunächst gehen sie des organisationseigenen Vorteils verlustig, bevorzugt an DDR-Münzen zu gelangen. Später, mit dem Ende des Kulturbundes, verlieren sie damit auch ihre Heimat als organisierte Sammler. „Die Zahl der Leute, die sich in Gemeinschaft mit diesem Thema befassen wollte, sank damals radikal“, bedauert Hamann. Heute sind es nur noch zwei Damen und drei Herren, die sich in der IG Doberaner Münzfreunde zusammengetan haben. „Ich bin dabei derjenige, der die kleine Truppe zusammenhält“, verrät der Rentner schmunzelnd.

Die kann sich mit ihren Aktivitäten allerdings durchaus sehen lassen. Gerade eben war das Quintett an einer Ausstellung des Museums zum 850. Jubiläum des Klosters in Althof beteiligt. Auf das Konto der enthusiastischen Sammler geht neben vielen numismatischen Expositionen auch die gestalterische und organisatorische Beratung von Auftraggebern bei der Herausgabe von neuen Medaillen zu den verschiedensten Anlässen. So wurden solche Plaketten zum G8-Gipfel in Heiligendamm, zur Glockenweihe in Rerik oder zur Wiedereröffnung der Doberaner Galopprennbahn herausgebracht. Etwa 15 an der Zahl sind es bereits.

Auch künftig, so versichert Jürgen Hamann, werde sich die IG zu verschiedensten Anlässen einbringen. Dabei denken die fünf Sammler auch an das nächste Jahr, in dem sich der 850. Todestag von Woizlawa, der Frau des fürstlichen Klosterstifters Pribislaw, jährt. „Wir stehen dabei in Kontakt mit einer Künstlerin, die bereits an Gestaltungsvorschlägen für eine Medaille arbeitet“, verrät der IG-Organisator.

Der Rührige verhehlt aber nicht, dass er und seine Mitstreiter von Nachwuchssorgen gequält sind. „Wir würden uns deshalb freuen, wenn jüngere Menschen zu uns stoßen würden. Wer möchte, kann mit uns unter doberaner-muenzfreunde@web.de in Kontakt treten“, bietet Hamann etwaigen Interessenten an.

Von Werner Geske