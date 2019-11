Beste Saiten des Kreises Rostock gekürt

Bad Doberan

Der Musikwettbewerb „Die besten Saiten des Landkreises“ ist längst zu einer festen Institution in der musischen Landschaft der Region geworden. Am Sonnabend ging so bereits die 13. Leistungsschau dieser Art mit 70 Teilnehmerinnen und Teilnehmern über die Bühnen im Doberaner Regionalstandort der seit diesem August mit Güstrow fusionierten Kreismusikschule, im hiesigen Festsaal der Kreisverwaltung und in der Aula des Friderico-Francisceums.

„So üben die Schüler intensiver“

Damit solle den vielen Musikschülern eine Wettstreit-Chance gegeben werden, die nicht bei „Jugend musiziert“ dabei sein könnten. „So haben auch sie motivationstechnisch noch ein gutes Ziel, worauf sie hinarbeiten können“, erläutert dazu die Leiterin der Kreismusikschule Ulrike Bennöhr.

„In Vorbereitung auf so einen Wettbewerb üben sie ja viel intensiver als sonst und müssen lernen, auf den Punkt zu üben. Das bringt die Schüler voran, stärkt ihr Selbstbewusstsein und ihre Auftrittserfahrung“, erklärt die Initiatorin und langjährige Organisatorin dieses seit Mitte der 1990er Jahre alle 24 Monate stattfindenden Wettbewerbs, Liane Vierk, die „enorme Wirkung“ der Veranstaltung.

Das bestätigt Patricia Radecke aus Sievershagen, die seit knapp elf Jahren in Bad Doberans Musikschule bei Corinna Frisch Geige spielt und sich dann auch unter anderem mit der Bratsche, der Gitarre, der Orgel und dem Klavier beschäftigte.

Die heute 16-Jährige ist bereits seit sechs Jahren Wettbewerbsteilnehmerin: „Ich nehme im Wechsel zu den ,besten Saiten’ auch am ,Podium der Tasteninstrumente’ teil.

Mich erfüllt es mit Freude, vor einer Jury diese Prüfungssituationen zu haben. Das bereitet mich beispielsweise auch auf eine mögliche Stresssituation bei meiner Musik-Abiturprüfung vor.“

Sie sei über die Jahre schon „wesentlich entspannter“ geworden, betont Patricia Radecke nach ihrem Geige-Vorspiel im Bad Doberaner Gymnasium: „Früher fingen die Finger an zu schwitzen, mir war total warm und so weiter. Ich bekomme hier eine gewisse Routine rein und kann so Fehler vermeiden, die durch Nervosität und Aufregung entstehen.“

Letztere soll der Harfenistin Anette Maier ihren Auftritt etwas verdorben haben: „Eigentlich hatte ich die beiden Stücke als Hausaufgabe geübt. Aber ich bin nicht zufrieden“, schätzt die Neunjährige ihren Prüfungs-Auftritt im Festsaal der Kreisverwaltung kritisch ein und ihre Mutti ergänzt: „Sie war aufgeregt“. Nichtsdestotrotz mag das Mädchen den Klang ihrer Harfe und lernt in Bad Doberan zudem das Klavierspiel: „Da tun die Finger nicht so weh.“

„Wir sind alle ein bisschen aufgeregt“, gibt auch die Mutti von Charlotte Köpke aus Bützow neben ihrem Mann und den beiden anderen Kindern zu. Denn ihre zehnjährige Tochter nimmt erstmals am Gitarrenwettbewerb der „besten Saiten“ teil. Sie lernt das Instrument seit einem Jahr bei Ulrike Lutsch in Bützow.

Die Lehrerin unterstreicht: „Ich komme hier bereits seit ein paar Jahren zu diesem Wettbewerb, seitdem eine Doberaner Kollegin bei uns arbeitet. So haben unsere Schüler auch einen Anreiz zum Üben und Auftreten. Es ist ein schöner Wettbewerb, bei dem man den Leistungsanspruch dem Schüler entsprechend setzen kann. Auch weil es nicht so eine Zeitvorgabe wie bei ,Jugend musiziert’ gibt.“ Für alle Teilnehmer gibt es Preisgelder in der Spanne von 5 bis 20 Euro, für höchste Punktzahlen Sonderpreise vom Piano-Centrum Rostock sowie für Lenja Silwedel (Harfe) und Jarno Buchhäusl (Violine) jeweils ein einjähriges Stipendium – gesponsert vom Lions-Club aus Bad Doberan und den Rotariern aus Heiligendamm.

„Es ist toll gelaufen, ein toller Tag!“

„Es ist toll gelaufen – es war aufregend, die Schüler haben sehr schön musiziert, hatten viel Spaß und wir hatten ihn beim Zuhören. Es war ein toller Tag, voller Musik!“, freut sich schließlich Ulrike Kunzmann, die Leiterin des Regionalstandortes Bad Doberan der Kreismusikschule. Vor allen in ihren Händen und in denen der beteiligten Lehrer hatte die Organisation der 13. Ausgabe des Musikwettbewerbs gelegen.

Auch ihre nach eigenen Angaben „total abergläubische“ Chefin ist zufrieden: „Die 13 mal als Glückszahl. Der Wettbewerb war perfekt und reibungslos organisiert – auch durch die Sekretärin Susann Kloerss und den Hausmeister Jens Käkenmeister. Danke an alle Beteiligten!“

Von Thomas Hoppe