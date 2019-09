Besuch auf Borkum beendet: Molli-Lok zurück in Bad Doberan

Bad Doberan

„Molli ist wieder da“, rufen die Kinder der Kita „Drümpelspatzen“ am Donnerstag erfreut, als der Tiefbettlader mit der Molli-Lok an ihrem Spielplatz vorbei Richtung Betriebsgelände auf dem Bahnhof in Bad Doberan fährt. Die Molli-Lok war vom 14. bis 22. September auf der Nordseeinsel Borkum unterwegs. Die Mecklenburgische Bäderbahn Molli und die Borkumer Kleinbahn fahren beide auf einer Schmalspurweite von 900 Millimetern. Im kommenden Jahr wird das „Schweineschnätzchen“ der Borkumer Kleinbahn, ein Wismarer Schienenbus T 1, zwischen Bad Doberan und Kühlungsborn fahren.

Bildergalerie: So war die Reise der Dampflok

Zur Galerie Vom 14. bis 22. September ist eine Lok der Mecklenburgischen Bäderbahn Molli GmbH auf Borkum gefahren. Auf der Nordseeinsel verkehrt die Borkumer Kleinbahn. Die gleiche Spurweite von 900 Millimetern macht den Austausch möglich.

Am Mittwoch 16.30 Uhr ging es für die Molli-Lok 99 331 auf die Fähre, die sie von Borkum nach Emden brachte. Am Donnerstagmorgen ging es dann über die Straße bis nach Bad Doberan, wo sie 11.30 Uhr eintraf. Fahrer Frank Lauckner vom Transportunternehmen Auto Ehrig sagte, die Rückfahrt sei entspannt gewesen.Anders als auf der Hinfahrt hätten keine Fotografen auf den Autobahnbrücken gestanden, um Bilder zu machen.

Lok fährt richtig rum nach Kühlungsborn

Molli-Lok ist von Borkum nach Bad Doberan zurückgekehrt. Quelle: Anja Levien

Per Hebebühne wurde die Lok vom Tiefbettlader gehoben und aufs Gleis gesetzt. Die Besonderheit: Die Rauchkammer zeigt in Fahrtrichtung Kühlungsborn. „Das ist erstmalig so“, sagt Molli-Chef Michael Mißlitz. Da es auf dem Bahnhof Bad Doberan keine Drehscheibe gibt, kann die Lok nur rückwärts von vorne nach hinten an den Zug fahren und dort wieder rangehängt werden.

Für Molli-Fans gibt es in den kommenden Wochen also besondere Fotomotive. Die Zeit ist begrenzt. Die Lok wird bald wieder verladen, diesmal für die Hauptuntersuchung in Meiningen.

Von Anja Levien