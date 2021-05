Kühlungsborn

„Im Grunde sind wir pleite“, sagt Jochen Pfeiffer. Er ist der Vorsitzende des Vereins Societät Rostock maritim. Der betreibt in der Hansestadt ein Museum –, dem jetzt während der Pandemie die Besucher fehlen. „Ich mache das jetzt seit 14 Jahren“, sagt Jochen Pfeiffer. „Wir sind immer klargekommen. Mit den Eintrittsgeldern haben wir das immer alles wunderschön geschafft.“ Zudem hatte der Verein Sponsoren und auch durch Veranstaltungen und Spenden Einnahmen.

Momentan ist das Museum komplett geschlossen. „Wenn ich daran denke, dass ich am Ende des Monats 4000 Euro Versicherung zahlen muss, weiß ich nicht, wovon“, sagt der Vereinsvorsitzende. Er erwägt, den Rostocker Oberbürgermeister um Unterstützung zu bitten. Denn das denkmalgeschützte Gebäude am Steintor gehört der Stadt. „Kleinere Schäden beheben wir aber selber“, sagt Jochen Pfeiffer.

Zum Teil zahle er nötige Anschaffungen auch aus eigener Tasche. „Wenn wir mal einen neuen Bildschirm brauchen, dann kaufe ich den eben. Es geht ja nicht anders.“ Anspruch auf Fördermittel zur Überbrückung der Corona-Zeit hat der Verein nicht. „Wir haben welche beantragt, aber wir kriegen immer wieder Absagen.“

Kontakt zu Menschen bei Veranstaltungen fehlt

Ebenfalls komplett geschlossen ist momentan der Grenzturm in Kühlungsborn. Das Bauwerk gehört der Stadt Kühlungsborn. Gepachtet hat es aber der Verein Ostsee-Grenzturm. Er betreibt hier ein Museum zur deutschen Teilung. Vor der Pandemie gab es außerdem Führungen und Veranstaltungen. Sie sind es vor allem, die der Vereinsvorsitzende Knut Wiek vermisst. „Uns fehlen eher die Veranstaltungen, die Nähe zu den Leuten.“ Auch finanziell schnallt der Verein den Gürtel enger. „Wir überleben schon, aber dann wird halt nicht so viel ausgegeben.“ So wird sich die geplante Aufstellung einer Info-Tafel an einer ehemaligen Scheinwerferstation in Wittenbeck wohl verzögern. Knut Wiek bemüht sich außerdem um Fördermittel für einzelne Projekte. „Wir müssen jetzt unsere Website neu aufsetzen. Das kostet 2600 Euro. Das könnten wir mit Mitgliedsbeiträgen nie stemmen“, sagt der Vereinsvorsitzende.

„Wir finanzieren uns zu einem Drittel aus Beiträgen und zu zwei Drittel aus Spenden.“ Die kommen von Unternehmen, aber auch von den Besuchern. „Wir nehmen keinen Eintritt“, sagt Knut Wiek.

Betroffen ist auch die Geschichtswerkstatt in Rostock, deren Hauptprojekt das historische Kröpeliner Tor ist. „Die Geschichtswerkstatt wird durch öffentliche Förderung, Einnahmen und Spenden finanziert“, sagt Geschäftsführerin Angrit Lorenzen-Schmid. „Durch die anhaltende Schließung fehlen die Einnahmen aus Toreintritt sowie Stadtführungen in unserem Gesamthaushalt und damit der Eigenanteil an der Finanzierung.“ Deshalb habe man die Arbeit auf das Büro umgestellt und versuche, die Defizite über Soforthilfe auszugleichen.

Tag des offenen Denkmals Nachdem er im vergangenen Jahr wegen des Corona-Virus ausschließlich digital stattfinden musste, hofft die Deutsche Stiftung Denkmalschutz als Initiator, dass in diesem Jahr die Denkmäler wieder vor Ort öffnen können. Der Tag des offenen Denkmals soll am 12. September sein. Allerdings wird es weiterhin die Möglichkeit geben, Videoführungen, Bildergalerien oder ähnliches anzubieten. Damit habe man im vergangenen Jahr gute Erfahrungen gemacht. Welche Bauwerke sich am Aktionstag beteiligen und was es dort zu sehen gibt, wird auf der Internetseite www.tag-des-offenen-denkmals.de veröffentlicht.

Münster in Bad Doberan stellt Vorhaben zurück

Im Unterschied zu anderen Einrichtungen ist das Bad Doberaner Münster noch geöffnet – wenn auch eingeschränkt. Aber auch hierher sind wesentlich weniger Besucher als sonst gekommen. „Im Normalfall zählen wir jährlich rund 150 000 Besucher“, sagt Münster-Kustos Martin Heider. „Im vergangenen Jahr waren es schätzungsweise nur etwas mehr als die Hälfte.“

Dadurch fehlen Besichtigungs- und Führungseinnahmen, mit denen dann die Eigenmittel für die Restaurierung der einstigen Zisterzienserkirche aus dem 13. Jahrhundert und auch die Gehälter für die Mitarbeiter im Münster, die nicht Umfang des kirchlichen Stellenplans sind, nahezu vollständig finanziert werden, erklärt der Kustos: „Dazu kommen weitere Fixkosten, etwa für Wasser und Strom – die begleichen wir aktuell anteilig aus den Rücklagen der Baukasse.“

Sie würden noch für die bisher vorgesehenen Sanierungsmaßnahmen im Münster ausreichen, sagt Martin Heider: „Aber andere Vorhaben, wie etwa die seit zehn Jahren geplante Sanierung des Küsterhauses, sind erst einmal nicht realisierbar.“

Denkmäler im Besitz des Landes nicht gefährdet

Auch in den staatlichen Schlössern war die Pandemie zu spüren. „Die Besucherzahl ist aufgrund der Corona-Pandemie und der damit verbundenen Einschränkungen und Schließungen stark zurückgegangen. Im Jahr 2020 sei gegenüber dem Jahr 2019 ein Rückgang der Einnahmen von 54,2 Prozent zu verzeichnen gewesen, teilten die Staatlichen Schlösser, Gärten und Kunstsammlungen (SSGK) mit.

Auf die Instandhaltung wirkt sich das allerdings nicht aus, denn Eigentümer der Einrichtungen ist das Land. Es plant Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen unabhängig von der Höhe der Einnahmen aus dem Besucherverkehr auf Grundlage baulicher Bedarfe.

Jochen Pfeiffer und die übrigen Vereinsmitglieder der Societät Rostock maritim bleiben trotz der derzeitigen Situation positiv. Sie nutzen die Zeit der Schließung für Renovierungsarbeiten. „Im Moment sind wir am Reparieren und Verschönern für den großen Auftritt.“ Weil sie hoffen, dass es besser wird und sie bald wieder öffnen dürfen. „Sonst würden wir nichts mehr machen.“

Von Cora Meyer