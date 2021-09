Betrunkene fährt in Fußgängergruppe in Rerik: Hier geschah das Drama

Rerik

Zu dem schweren Unfall in Rerik (Landkreis Rostock), bei der eine betrunkene Autofahrerin am Mittwoch in in eine Menschengruppe gefahren ist und mehrere Fußgängerinnen verletzt wurden, gibt es jetzt weitere Einzelheiten.

Demnach ereignete sich der Unfall in der Dünenstraße in der Nähe des Kurhauses. Anwohner berichteten, dass die Unfallopfer geraden von einer Strandparty kamen. Die couragierten Passanten, die die Autofahrerin an einer Weiterfahrt hinderten, sollen Urlauber aus Nürnberg gewesen sein. Ebenso waren weitere Passanten daran beteiligt, die Opfer zu versorgen und die Straße abzusperren.

Von OZ