Biendorf/Bad Doberan

18 Meter lang, Mindestbreite drei Meter – das sind zwei Kriterien für den barrierefreien Ausbau der Bushaltestellen bis zum 1. Januar 2022. Viele Gemeinden stellt die Vorgabe vom Bund vor finanzielle Herausforderungen.

Paulina Holtz aus Sandhagen ist Schülerin der Bad Doberaner Münsterschule. Um dorthin zu gelangen, ist sie oft auf den Bus angewiesen: „Es ist nicht ungefährlich, zur Haltestelle an der B 105 zu gelangen. Denn weil zum dortigen Bushäuschen kein Fußweg führt, müssen alle Leute am Straßengraben entlanggehen. Dabei heißt es sehr aufpassen, weil die Autos dicht vorbeifahren.“

„Hier muss etwas geschehen“

Wohl noch gefährlicher ist die Situation für alle, die die gegenüberliegende Haltstelle benutzen. Hier rollt der Verkehr direkt an der Straßenkante vorbei. „Der Bussteig ist kaum mehr als einen Meter breit. Eine Unterstellmöglichkeit sucht der Fahrgast hier vergeblich. Und von behindertengerechter Gestaltung kann schon gar keine Rede sein. Ich finde das unmöglich. Hier muss etwas geschehen“, wendet sich Paulinas Mutter, Bärbel Holtz-Garbe (38), an die hier Zuständigen im Land.

Stefan Gatzke, (40), Körchow: „Es gibt in unserem Dorf nur ein Wartehäuschen. Und das müsste dringend saniert werden.“ Quelle: Werner Geske

In Körchow, in der Gemeinde Biendorf, sind Horst Morscheck (71) und Stefan Gatzke (40) ebenfalls unzufrieden mit dem Zustand der Bushaltestellen: „Es gibt in unserem Dorf nur ein Wartehäuschen. Und das müsste dringend saniert werden. Auf der anderen Seite der Straße existieren überhaupt keine Unterstellmöglichkeiten. Dort warten vor allem die Schulkinder bei jedem Wetter auf den Bus.“ Stefan Gatzke hofft, dass dann, wenn sein Sohn in drei Jahren zur Schule kommt, das Problem längst behoben ist.

Bushaltestellen-Konzept für den Landkreis

Weil Zustände wie in Sandhagen und Körchow im Landkreis eher die Regel sind, sah sich der Kreistag 2018 veranlasst, ein Bushaltestellen-Konzept auf den Weg zu bringen. Kernpunkt: Bis zum 1. Januar 2022 müssen die Fahrgastunterstände laut Personenbeförderungsgesetz des Bundes barrierefrei ausgebaut sein. Darunter versteht der Gesetzgeber Haltestellen mit einer Mindestlänge von 18 Metern zuzüglich Absenker, einer Mindestbreite von drei Metern sowie einer Bordhöhe von 18 Zentimetern. Wohl wissend, dass die Gemeinden häufig finanziell überfordert sind, sollen sie nach dem Willen des Kreises nun zunächst Prioritätenlisten erarbeiten.

Mehrzahl der Haltestellen an Kreis- und Landesstraßen

Matthias Hübner, Bauamtsleiter im Amt Neubukow-Salzhaff, unterstreicht daher, dass sich die Haltestellen, die von vielen Fahrgästen genutzt würden, in ihrer Mehrzahl an Kreis- und Landesstraßen befänden: „Für diese Warteflächen und Busbuchten tragen überwiegend der Kreis oder das Land die Verantwortung. Dementsprechend sind diese auch für den barrierefreien Ausbau der Bushaltestellen zuständig. Für Bushäuschen und Beschilderung müssen die Gemeinden hingegen selbst sorgen.“

In Biendorf ist Ausbau nicht realisierbar

Biendorfs Bürgermeisterin Peggy Freyler und der Bauausschussvorsitzende der Gemeinde, Martin Kiepura, sehen die termingerechte Realisierung des Haltestellen-Konzepts eher skeptisch: „Bei dem Investitionsstau, den unsere Gemeinde die nächsten Jahre abarbeiten muss, sind barrierefreie Bushaltestellen bis zum 1. Januar 2022 nicht einmal ansatzweise realisierbar.“ Beide Kommunalpolitiker begründen das unter anderem damit, dass sich ihre Gemeinde bis vor Kurzem noch in der Haushaltskonsolidierung befunden habe. Da sei an Vorhaben wie barrierefreie Bushaltestellen nicht zu denken.

Haltstelle Sandhagen: Um auf dem engen Bürgersteig Platz für den Mast mit Informationstafel zu schaffen, wurde sogar ein Stück der Hecke herausgeschnitten. Quelle: Werner Geske

„Sicherlich gibt es Förderprogramme, die Kosten bis 75 Prozent übernehmen, doch wir waren bis dato nicht dazu in der Lage, die notwendigen 25 Prozent Eigenkapital zu stellen. Jetzt haben wir zwar einen ausgeglichenen Haushalt, doch was nach der Corona-Krise sein wird, ist noch nicht absehbar“, erklärt die Bürgermeisterin. Wenn die Politik derart ambitionierte Termine setze, dann möchte sie bitte auch für die komplette Finanzierung sorgen und sich, wenn möglich, auch um die Umsetzung kümmern, meinen sie und der Bauausschusschef.

Aber selbst wenn die Gemeinde im Stande wäre, die notwendigen 24 barrierefreien Bushaltestellen zu errichten, könnten Fahrgäste diese gar nicht erreichen. „Außer sie nutzten die Straße als Gehweg“, sagt Freyler.

Bushäuschen in Körchow und Jönrstorf in Planung

Den Vorrang gibt die Gemeinde gegenwärtig der Errichtung von Fahrgastunterständen, die in einigen Ortsteilen komplett fehlen und wo derzeit vor allem Schulkinder bei Wind und Wetter auf den Schulbus warten. „Weil zwei Gersdorfern dieser Zustand gegen den Strich ging, errichteten sie auf eigene Kosten zwei Haltestellenhäuschen. In den anderen Orten wird die Gemeinde das übernehmen. Derzeit sind drei weitere Bushäuschen in Körchow und Jörnstorf im Plan und wurden ausgeschrieben“, hat der Bauausschuss-Chef positive Beispiele parat.

Bad Doberan: 20 000 Euro für Umgestaltung der Bushaltestellen

Jochen Arenz, Bad Doberans Rathauschef, sieht seine Stadt auf gutem Weg: „Wir planen in diesem Jahr rund 20 000 Euro für die Umgestaltung der Bushaltestellen ein. Die Arbeiten haben allerdings noch nicht begonnen und wir haben auch noch keine Firmen beauftragt.“ Dort, wo baulich möglich, ist es vorgesehen, die Haltestellen mit sogenannten Aufmerksamkeitsfeldern auszustatten. Diese gestatten es Blinden, den Bus zu benutzen, da sie von diesen Bodenmarkierungen sicher geleitet werden.

Die Anzahl der barrierefrei umgestalteten Haltestellen kann der Bürgermeister gegenwärtig nicht exakt benennen. Die Planungen dafür stehen aus. „Im Rahmen von Straßensanierungen werden die Bürgersteige an den Bushaltestellen angehoben, um damit dort eine Voraussetzung für Barrierefreiheit zu schaffen. Dies wird zum Beispiel am Töpferberg geschehen“, kündigt Jochen Arenz an.

Von Werner Geske