Hunderte Ideen zum Frühstück

Biendorf

Nach mehr als vier Stunden intensiver Kopfarbeit stehen nun drei verschiedene Versionen einer möglichen Zukunft des Biendorfer Gemeindezentrums und einer Halle auf dem Papier. Die Schule der Landentwicklung MV und das Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt MV hatten am Samstag zu einem Ideenfrühstück in das Gemeindezentrum eingeladen. „Dass hier so viele Leute zusammenkommen, ist nicht die Regel“, sagte Moderator Prof. Dr.-Ing. Henning Bombeck von der Universität Rostock mit Blick auf die mehr als 20 Anwesenden. „Das zeigt, dass in der Gemeinde was los ist.“

„Ich wünsche mir einen Treff für die älteren Einwohner, auch Spielenachmittage wären schön.“ Andrea Hartinger, Einwohnerin Quelle: Sabine Hügelland

Ein Gemeindezentrum sei das Wohnzimmer der Region, so Bombeck: „Eine Dorfgemeinschaft funktioniert dann, wenn es im Dorf einen Kommunikationspunkt gibt – viele Dörfer haben Gemeindezentren, aber die Bespielung fehlt.“ Die Förderpolitik werde jedoch zukünftig ganz genau hinsehen – deshalb sei es wichtig, einen Nutzungsplan zu erstellen: „Wir machen Sie heute zum Planer – und jetzt denken sie an den Weihnachtsmann.“

Ein gemeinsamer Spaziergang zum Start

Gemeint war, sich keine Sorgen um Kosten zu machen, sondern einfach alle Ideen und Wünsche niederzuschreiben. Vor dem Frühstück – die Gäste brachten viele Leckereien mit – unternahmen die Teilnehmer eine Begehung des Zentrums und der in der Nähe befindlichen Aussegnungshalle. Schon währenddessen wurde viel diskutiert, wozu sich die Halle überhaupt eignet.

„Ich hoffe, dass sich unser großes Vorhaben dann auch schnell umsetzen lässt.“ Jan Schaft, Einwohner Quelle: Sabine Hügelland

Auch das Zentrum unterlag einer Prüfung. „Ich könnte mir vorstellen, einen Töpferkurs anzubieten und wünsche mir einen passenden Raum, den auch andere kreative Gruppen mit nutzen“, sagte Beate Zastrow. „Wichtig ist, dass unsere Ideen auch mit Leben erfüllt werden“, meinte Jan Schaft. Wieder zurück im Gemeindezentrum, gab der Professor den Anwesenden sechs Fragen auf, die sie schriftlich ausarbeiteten. Darunter auch: Welche Nutzer des Zentrums gibt es im Dorf und der Gemeinde? Welche neuen Nutzergruppen können wir ansprechen? Wie sind die Raumbedarfe der Nutzer?

Die drei Gruppen arbeiteten jede für sich – und dabei kam heraus: die Biendorfer sind ein recht kreatives Völkchen. Denn die Ideen rauschten nur so aus ihnen heraus. Mobile Dienstleistungen wie Frisör, Arzt, Physiotherapie werden gewünscht. „Es gibt hier viele Ältere, für sie wäre ein Treff sehr gut“, sagte Andrea Hartinger. „Spielenachmittage für Jung und Alt bei Kaffee und Kuchen wären auch schön.“ Da es bereits eine Yogagruppe im Haus gibt, würden sich die Teilnehmer über einen beheizten Fußboden freuen.

Kino, Sauna, Café – vieles ist möglich

Ein Probenraum für Musikgruppen, Zumba, Jugendtreff, bessere Technik für Vorträge oder eine Sauna-Wohlfühllandschaft – alles wäre machbar. Am Ende stellte jede Gruppe ihr Konzept vor, nachdem alles in einen Raumplan eingetragen wurde – denn die vorhandenen Räumlichkeiten durften auf dem Papier stark verändert werden. Die Kreativgruppe wünschte sich unter anderem ein Café in der Halle, einen Dorfladen und dort auch einen Platz für Ausstellungen. Das Gemeindezentrum soll saniert und gänzlich neu ausgestattet werden. Eine Strom-Aufladestation für Räder und Autos wäre denkbar.

„Es ist wichtig, ein fundiertes Konzept zu haben, um eine Förderung zu erhalten.“ Prof. Dr.-Ing. Henning Bombeck, Universität Rostock Quelle: Sabine Hügelland

Dem Team Biendorf 3000 ist eine neue Küche mit Durchreiche zu einem neu gestalteten Raum wichtig, der jetzt Abstellkammer ist. In der Halle können sie sich ebenfalls ein multifunktionales Erlebniszen­trum mit zum Beispiel Kino, Sport, kulturellen Veranstaltungen und Angeboten regionaler Produkte und einem Treffpunkt-Café für Jung und Alt vorstellen. Das Team Küche möchte den Kraftsport in die Halle auslagern, das Gemeindezentrum umbauen und einen Gemeinschaftshof zum Grillen und Klönen schaffen.

Jetzt gilt es, alle Ideen zu einem machbaren Konzept zusammenzufassen. Nach Prüfung durch die Gemeindevertretung geht es zu den Architekten, die für den Förderantrag einen Kostenvorschlag erstellen. „Hier wurde Engagement gezeigt, das ist toll. Jetzt liegt es an denjenigen, die alles zusammenfassen müssen“, machte Henning Bombeck deutlich. In Westenbrügge wird es zu einem späteren Zeitpunkt ebenfalls ein Ideenfrühstück geben.

Von Sabine Hügelland