Biendorf: Ideenfrühstück soll Lösungen bringen

Biendorf

Die Biendorfer möchten in ihrem Ort etwas verändern. Um zu erfahren, was die Einwohner sich überhaupt wünschen und welche Ideen ihnen dafür vorschweben, findet am 28. September in der Zeit von 10 bis 15 Uhr im Gemeindezentrum Biendorf ein sogenanntes Ideenfrühstück statt.

Die „Schule der Landentwicklung MV“ und das Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt MV laden dazu sein. Möglichst viele Einwohner sollten sich angesprochen fühlen, denn es geht schließlich um ihr Wohl.

„Liebe geht durch den Magen“

„Jeder bringt ein wenig zum Frühstücken mit. Liebe geht durch den Magen und wenn die Stimmung gut ist, kommen viele kreative Ideen“, sagt Prof. Henning Bombeck. Das Ideenfrühstück sei in lockerer, entspannter Runde angedacht. Der Professor von der Universität Rostock wird gemeinsam – und im Rahmen der Schule der Landentwicklung MV – mit Teresa Trabert, Projektmanagement, Kreativsaison MV, die Veranstaltung moderieren. „Es geht darum, gemeinsam mit den Einwohnern das Leben in den Dörfern zu diskutieren“, so der Professor. „Es gibt viel, woran man festhalten möchte und anderes, was eine Herausforderung darstellt.“

Gemeindezentrum steht im Fokus

So wird sich das Ideenfrühstück vor allem um die Entwicklung des Gemeindezentrums drehen. „Es ist zusagen das gemeinsame Wohnzimmer, wo man sich zwanglos begegnen kann. Es ist wichtig für die Identität der Menschen. Wir wollen dazu eine Planwerkstatt machen“, so Prof. Bombeck. „Die Kita wird nicht infrage gestellt, das ist klar. Auf den Prüfstand kommen die räumlichen Ressourcen und wie nutzertauglich sie sind.“

„Eine Halle beim Gemeindezentrum wird kaum genutzt und steht seit Jahren leer. Ihre Umnutzung wollen wir zur Diskussion bringen“, sagt etwa Gemeindevertreter Andreas Renner. „Ein Verkauf wurde ausgeschlossen, denn die Gemeinde könnte sie sinnvoll nutzen. Es gibt kaum öffentliche Räume und wir wollen nun etwas Geeignetes finden, weil die bisherigen Räume nicht mehr so zeitgemäß sind. Außerdem brauchen wir Leute, die dabei den Hut aufsetzen und mitgestalten“, sagt er. „Als Ideen dafür wäre vielleicht ein Café möglich. Ein Gruppentreff oder tagsüber Verkauf von regionalen Produkten. Wir möchten das aber mit den Einwohnern beratschlagen, viele Meinungen sind jetzt gefragt“, so Andreas Renner.

Bedarf muss geklärt werden

In das Gemeindezentrum sind derzeit Büro, Kita, Sportraum, Sauna und Übungsraum integriert. „Die Idee ist, andere Räume umzunutzen und etwas für alle Einwohner zu gestalten, denn immerhin hat Biendorf 13 Ortsteile, die zu integrieren wären“, sagt Renner. Auch die Bürgermeisterin der Gemeinde, Peggy Freyler, befürwortet das Ideenfrühstück: „In einer kleinen Runde stellte der Professor schon vor etwa drei Monaten vor, welche Aktionen es in diesem Rahmen bisher in anderen Orten gab“, so Peggy Freyler. „Ich kann mir das grundsätzlich vorstellen und finde, wir haben genug Gebäude, die umgestaltet werden können“, so die Bürgermeisterin. „Die Frage ist nur, was genau ist der Bedarf? Was sagt die Bevölkerung dazu, denn man muss ja nicht am Bedarf vorbeiplanen und nicht über Köpfe entscheiden“, betont sie. „Deshalb ist es wichtig, dass sich die Einwohner am Ideenfrühstück beteiligen.“

Kleine Planungsgruppen erwünscht

„Es geht darum, wie ist der Bedarf, welche Wünsche werden befriedigt und wo sollte gehandelt werden“, sagt Bombeck. Es sollte möglichst zur Gründung von kleinen Planungsgruppen kommen an diesem Tag, rät er. „In der ersten Veranstaltung ging es auch um die Wünsche in der Ausstattung, der Freiraumgestaltung, dem Mobiliar eines Gemeindezentrums. Es ist nicht die Intention, einfach nur Geld auszugeben und Anschaffungen zu tätigen, die nichts taugen und wenn es keine Menschen gibt, die das neue Zentrum zu nutzen wissen“, sagt er. „Wir wollen mit den Einwohnern das Leben in den Dörfern kommunizieren und Gedankenspielen nachgehen, wohin die sich entwickeln könnten.“

Von Sabine Hügelland