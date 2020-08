Westenbrügge

„Das sind alles Unikate“, sagt stolz Biendorfs Gemeindewehrführer Martin Dominek und präsentiert ein gutes Dutzend Straßenverkehrs-Warnschilder, die die Mitglieder der hiesigen Jugendfeuerwehr gemalt haben: „Ich möchte damit auch einmal zeigen, was wir mit den Kindern der Jugendfeuerwehr so an Arbeiten machen: So ein Schild bekommt jedes Dorf.“

Diese Schilder mit einem Elefanten, der offensichtlich der Zeichentrickfigur Benjamin Blümchen aus den 1980er Jahren nachempfunden worden ist, standen schon früher vereinzelt in einigen Orten der Gemeinde, waren dann aber über die Jahre kaputtgegangen, wie Martin Dominek erinnerte.

Anzeige

Unterstützung von der Gemeinde

Die Gemeinde hätte jetzt die Arbeiten der Kinder und Jugendlichen zwischen sechs und 16 Jahren mit Material unterstützt.

Weitere OZ+ Artikel

„Manche sehen aus wie aus der Fabrik und manche eben wie von sechsjährigen Kindern“, warf die Bürgermeisterin Peggy Freyler erfreut ein. Man hoffe, dass diese Schilder, wie auch eine von der Gemeinde bestellte Geschwindigkeitsanzeige, positive Wirkungen auf die Verkehrsgeschwindigkeit im Gemeindegebiet hätten.

Martin Dominek zeigt eines von vierzehn handgemalten Warnschildern für die Gemeinde Biendorf. Quelle: Thomas Hoppe

Diese Geschwindigkeitsanzeige soll in den nächsten Wochen geliefert werden und dann von einer Stelle, wo erfahrungsgemäß zu schnell gefahren werde, zur nächsten wandern.

Die Bürgermeisterin nannte als Beispiele für diese Problematik unter anderem den Durchgangsverkehr in Sandhagen und Gersdorf.

Von Thomas Hoppe