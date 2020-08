Westenbrügge

Über Förderpolitik, Nahverkehr und die Arbeit des Landkreises Rostock sprachen die Gemeindevertreter von Biendorf in Westenbrügge mit Michael Noetzel. Dieser kandidiert für das Amt des Landrats und war der Einladung der Gemeinde gefolgt. Diese hatte alle Kandidaten im Vorfeld eingeladen.

Der Büttelkower Andreas Renner möchte sogleich wissen, was der 45-Jährige im Kreis denn besser machen wolle als der bisherige Landrat. Die Verwaltung sollte etwas dichter an die Menschen heranrücken. Man könnte dafür Landkreisangestellte stundenweise an Ämter ausleihen, damit wichtige Dokumente wenigstens vor Ort abgegeben und sofort auf Vollständigkeit geprüft werden könnten, führt der studierte Anwalt ein Beispiel an. Auch wenn „Herr Constien“ relativ unaufgeregt arbeite und er „nicht viel finden“ könne, in die Digitalisierung müsse mehr Zug rein, kommt der Referent in der Landtagsverwaltung von MV langsam in Fahrt.

Anzeige

Kinderarmut ist im Kreis gewachsen

„Was nützt mir eine App, wenn ich den Rufbus nicht holen kann?“, streift er dabei auch den Nahverkehr, den er angebotsorientiert entwickeln möchte. Als Linker, der sich besonders im Sozialen engagiere, finde er, dass man das Jugend- und das Sozialamt „auf alle Fälle entschlacken“ müsse: „Da gibt es viele Kritikpunkte.“ Er glaube aber nicht, dass das an den Mitarbeitern liege, sondern daran, dass die Ämter nicht breit genug aufgestellt seien – ihre Struktur sei das Problem. Zudem müsse man klären, warum im Landkreis die Kinderarmut zunehme, obwohl sie in Ostdeutschland insgesamt rückläufig sei.

Weitere OZ+ Artikel

Lesen Sie auch: Vier Kandidaten für Landratswahl am 6. September

Doch der Kandidat möchte von den Volksvertretern auch wissen, welche Probleme sie denn mit der Arbeit des Kreises hätten. Bürgermeisterin Peggy Freyler fragt nach Nahverkehsperspektiven: „Außer dem Schülerverkehr gibt es bei uns derzeit gar keinen Nahverkehr.“ Für die Linke sei Nahverkehr Daseinsvorsorge – „man kann den nicht am Bedarf ausrichten“, antwortet Michael Noetzel, auch wenn so eine Flächengemeinde wie Biendorf keine neue Buslinie erwarten könne: Da sollte mit Alternativen (Shuttle-Bus, Ruftaxi) experimentiert und diese auch finanziert werden. Die Bürgerfrage, wo denn das Geld dafür herkommen solle, könne er so spontan nicht beantworten: „Man muss sich letztlich entscheiden, was man sich leisten will oder soll.“

Gemeindewehrführer kritisiert Förderpraxis

Nachdem der Gemeindewehrführer Martin Dominek kritisiert hat, dass zwar neue Fahrzeuge und Gerätehäuser gefördert würden, aber die Schutzausrüstung der Kameraden nicht, erhitzen sich die Gemüter an der Förderpraxis des Landes und des Kreises. So erklärt die Bürgermeisterin: „Wir müssen immer wieder loslaufen und uns einen Topf suchen, wo das Geld herkommt. Das brauchen wir nicht, wir brauchen festgeschriebene Zuwendungen im Jahr, für bestimmte Sachen, die stetig kommen.“

„Das betrifft nicht nur die Feuerwehr, das betrifft alle Töpfe!“, unterstützt der 1. Stellvertreter der Bürgermeisterin, Martin Kiepura, diese Position und schlägt eine Zusammenlegung der Fördertöpfe und damit eine Erhöhung der Schlüsselzuweisungen vor – eventuell verbunden mit einer prozentualen Vorgabe für die Empfänger der Gelder: „für den Umweltschutz, für die Feuerwehr, ... .“ Die Gemeinden bräuchten das Geld und sie wüssten am ehesten, was sie damit machen. In der Gemeinde Biendorf seien bereits zwei Bushäuschen und ein Gehweg mit privaten Geldern gebaut worden.

„Natürlich müssen die Gemeinden viel besser ausgestattet werden“, heißt das Fazit des Rostockers Michael Noetzel. Doch eine Verwaltung würde man nicht von heute auf morgen verändern können: „Da braucht man auch nicht mit der Brechstange rangehen, das, was Herr Madsen in Rostock gerade macht.“ Ein Landrat sei am Ende nur so gut, wie seine Beisitzer, wie sein Team, meint der Linke und sagt dann: „Ein Landrat kann sich nicht um alles kümmern, er muss die klare Direktive vorgeben wie die Frau Bundeskanzlerin.“

Von Thomas Hoppe