Biendorf

Die Biendorfer haben als erste Gemeinde im Altkreis Bad Doberan nach der Kommunalwahl vom 26. Mai eine arbeitsfähige Volksvertretung. Am Montag fand dafür die konstituierende Sitzung im Gemeindebüro vor sieben Gästen statt.

Nachdem die Leitende Verwaltungsbeamtin des Amtes Neubukow-Salzhaff, Anke Nausch, dem ältesten Mitglied der Gemeindevertretung, Andreas Renner, die zeitweilige Versammlungsleitung übergeben hatte, schwor die mit 382 von 534 Stimmen wiedergewählte Bürgermeisterin Peggy Freyler, dass sie die Gesetze wahren und ihre Amtspflicht gewissenhaft erfüllen werde.

Bürgermeister-Stellvertreter und Ausschussmitglieder gewählt

Peggy Freyler beglückwünschte die neun Volksvertreter von der Wählergemeinschaft Biendorf sowie den erfolgreichen Einzelbewerber und bedankte sich mit Blumen für deren Bereitschaft am Gemeindewohl mitzuwirken. Die Bürgermeisterin verpflichtete alle Gemeindevertreter auf Basis der Kommunalverfassung darauf, ihr Mandat im Rahmen der Gesetze nach freier, nur dem Gemeinwohl verpflichteten Überzeugung auszuüben: „Ich verpflichte Sie zur Teilnahme an Sitzungen der Gemeindevertretung, wenn Sie nicht aus wichtigen Gründen verhindert sind. Ich verpflichte Sie zur Verschwiegenheit über die Ihnen bei Ihrer Tätigkeit bekanntgewordenen Angelegenheiten – jedoch nicht für Tatsachen, die offenkundig sind oder ihrer Bedeutung nach keiner Geheimhaltung bedürfen.“

Als stellvertretende Bürgermeister wurden Martin Kiepura und Stefan Gabbert gewählt. Beide hätten viele Wählerstimmen erhalten (229 bzw. 214 – von insgesamt 1555) und so sei es „wohl auch Bürgerwille, dass die beiden in dieser Form Verantwortung übernehmen“.

Extra-Dank für langjähriges ehrenamtliches Engagement

Als Mitglieder des Finanzausschusses wurden Andreas Renner, Martin Kiepura, Stefan Gabbert, Walter Offenborn und Joris Burgmans gewählt. Im Bauausschuss werden Antje Sachse, Martin Kiepura, Andreas Renner, Stefanie Saß arbeiten. Darüber, wer sie dabei als sachkundiger Bürger unterstützen wird, Volker Tyc oder Helmut Zastrow, will die Gemeindevertretung entscheiden, wenn sich die beiden auf der nächsten Sitzung allen Volksvertretern vorgestellt haben. Als Mitglieder im Sozialausschuss wurden Martin Kiepura, Jens Piepenburg, Walter Offenborn, Vera Laser und die sachkundige Bürgerin Stefanie Riedel gewählt. Letztere ist Schulsozialarbeiterin in der Freien Schule Rerik und kümmere sich, laut Bürgermeisterin, über den Verein „ Biendorf 3000“ und den Sport auch um soziale Belange in der Gemeinde: „Sie ist da immer ansprechbar“.

Die Bürgermeisterin dankt Burkhard Hadlich für seinen jahrelangen ehrenamtlichen Einsatz zum Wohl der Gemeinde. Quelle: Thomas Hoppe

Die neuen Mitglieder des Rechnungsprüfungsausschusses, der einmal im Jahr zusammentritt, um den Jahresabschluss der Gemeinde zu prüfen, sind Martin Dominek und Andreas Renner („Ich habe einen Doppik-Kurs mitgemacht“). Als sachkundige Bürgerin für diesen Ausschuss schlug die Bürgermeisterin Frau Vollmer vor, die aber noch nicht endgültig dazu gefragt werden konnte. Im Amtsausschuss, der vier oder fünf Mal im Jahr berät, vertreten Peggy Freyler und Martin Dominek die Gemeinde Biendorf. Extra gedankt wurde dem langjährigen Mitglied der Gemeindevertretung Burkhard Hadlich, der „viele Jahre sehr einsatzbereit“ war, auch als Bauausschusschef und im Amtsausschuss.

Als ersten Beschluss der neuen Wahlperiode einigten sich alle Volksvertreter darauf, dass in Jörnstorf im Bereich des alten Bolzplatzes ein Spielplatz für 20 000 Euro finanziert werden soll – „kostenneutral für den Gemeindehaushalt“.

Thomas Hoppe