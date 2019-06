Klein Mulsow

Familie Völs gehört zu den erst in jüngerer Zeit Zugezogenen in Klein Mulsow. „Meine Eltern haben das Haus an der Moitiner Straße 2009 gekauft und ich bin mit meiner Frau und den beiden Kindern mit eingezogen“, erzählt Matthias Völs. Wie Neulinge fühlt sich die Familie jedoch auf keinen Fall.

„Erstens haben wir vorher gleich in der Nähe, in Moitin, gewohnt und zweitens hatten wir sofort guten Kontakt zu allen Dorfbewohnern, so dass wir uns gleich heimisch fühlten“, sagt Völs. Das Leben auf dem Lande lieben alle vier. Die Arbeit in Haus, Hof und Garten ist für sie der Ausgleich zur Arbeit oder zur Schule.

Matthias Völs (36) hat einen Job als Klärwärter, Ehefrau Nancy (40) arbeitet in der Wohnstätte des Vereins Lebenshilfe in Kirch Mulsow, Tochter Vanessa (18) in einem Einkaufsmarkt in Neubukow und Sohn Niklas (7) besucht die erste Klasse. „Wir könnten es uns gar nicht vorstellen, woanders zu leben. Schon gar nicht in einer großen Stadt.“ Darin sind sich die Völs einig. Kein Wunder, bietet doch ihr 2000 Quadratmeter großes Grundstück mit Garten und Ruheplätzen viele Möglichkeiten der aktiven und passiven Erholung.

Auch Sohn begeistert sich für Bienenzucht

„Also, ich muss immer etwas zu tun haben“, sagt Matthias Völs. Er deutet auf ein Gartenhaus, an dem er bis zum heutigen Tag noch herumwerkelt. Auch der große Rasen muss regelmäßig gemäht werden. Eine Aufgabe, um die sich Niklas reißt. „Weil er dann mit dem Rasentraktor fahren darf“, verrät der Vater den Grund für den Eifer des Sohnes.

Begeisterung zeigt der Filius hin und wieder auch für die Bienenzucht, der sich Vater Matthias verschrieben hat. „Niklas hat ein eigenes Bienenvolk, um das er sich kümmert“, sagt Hobby-Imker Völs. Mit der Ausdauer hapert es dabei allerdings noch. Dafür hat sein Vater allerdings schmunzelnd Verständnis: „Als ich noch ein junger Bengel war, hatte ich schon mal Bienenvölker. Doch dann wurden die zweibeinigen Bienen wichtiger und aus war es mit den Immen.“

Jetzt hat ihn die alte Leidenschaft jedoch wieder gepackt. „Auch weil ich weiß, wie wichtig angesichts des Bienensterbens die Bestäubung der Pflanzen und Obstbäume durch diese Insekten ist“, betont er.

Deshalb nutzte Völs die Chance, als ihm ein betagter Züchter aus Rostock einen großen Bienenwagen zum Kauf anbot. Den holte der neue Besitzer persönlich per Traktor auf sein Gehöft. Das war im vergangenen Jahr. Anfängerfehler hätten allerdings dazu geführt, dass sich noch nicht gleich große Honigerträge eingestellt hätten, gibt er zu.

„Das sieht in diesem Jahr allerdings ganz anders aus. Schon 60 Kilogramm Rapshonig füllen die Gläser und die Lindenblüte steht ja noch bevor“, freut sich der Imker. Und damit seine geflügelten Freunde ein breites Nahrungsangebot vorfinden, hat er auf der Koppel einen breiten Streifen Bienenweide ausgesät.

Werner Geske