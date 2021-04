Biker in MV starten in die Saison: „Endlich wieder den Fahrtwind spüren“

Reddelich

Endlich wieder auf dem Motorrad durch die Straßen cruisen und den Asphalt unter den Reifen spüren. Auf diesen Moment hat Robby Adomeit aus Bartenshagen-Parkentin den ganzen Winter lang sehnsüchtig hingefiebert. „Sobald die Temperaturen steigen, wird man schon ganz hibbelig und will eigentlich nur starten“, sagt der 38-Jährige.

In diesem Jahr sei die Vorfreude ganz besonders groß gewesen, schließlich habe er in den vergangenen Monaten viele Stunden seiner Freizeit investiert, um eine Suzuki DR 650 R Supermoto umzubauen. „Die wollte ich jetzt natürlich unbedingt testen“, verrät er.

Und so kommt es, dass Adomeit – genauso wie viele andere Biker in Mecklenburg-Vorpommern – sich pünktlich zum Saisonstart auf den Sattel geschwungen und eine ausgiebige Tour absolviert hat. „Das Gefühl, das beim Fahren entsteht, ist unbeschreiblich“, sagt der junge Mann, der sich seit er denken kann für PS-starke Technik auf zwei Rädern interessiert.

Viele Motorradfans sind jetzt unterwegs

Obwohl das Wetter noch nicht ideal für ausgiebige Spritztouren ist, sind schon jetzt viele Motorradfans auf den Straßen des Landes unterwegs. Das merkt er nicht nur, wenn er selbst losdüst, sondern auch an seinem Arbeitsplatz. Mehrmals die Stunde klingelt es an der Tür von „Motorrad Timm“ in Reddelich, wo er als Kfz-Meister tätig ist. „Es kommen immer mehr Leute vorbei, die ihre Maschinen auf Vordermann gebracht bekommen wollen oder selbst an ihren Zweirädern schrauben“, bestätigt sein Chef, Martin Timm. Die meisten Biker seien regelrecht heiß darauf, endlich wieder Fahrtwind zu spüren.

Adomeit ist froh, dass er sein Hobby zum Beruf machen konnte und nun täglich an den unterschiedlichsten Maschinen schrauben kann. Gerade zum Saisonstart gebe es für ihn und seine Kollegen eine Menge zu tun. Aktuell kümmert er sich um eine feuerrote Suzuki eines Kunden, die kommende Woche die Hauptuntersuchung durchlaufen muss. „Das Schöne dabei ist die Abwechslung. Man kommt immer mit anderen Motorrädern in Kontakt und kann diese auch Probe fahren“, sagt der Kfz-Meister mit einem Funkeln in den Augen. Wie auch in der Werkstatt gilt beim Fahren: Sicherheit ist das Wichtigste.

Polizei rät zum gründlichen Check-up

Daher raten auch die Polizei und der Allgemeine Deutsche Automobil-Club (ADAC) zum Start der Motorradsaison in Mecklenburg-Vorpommern vorab zu einem gründlichen Check-up für Maschine und Fahrer. Besonderes Augenmerk sollte auf den Zustand der Bremsen, Reifen und, nicht zu vergessen, auf die Beleuchtung gelegt werden – denn sehen und gesehen werden, ist besonders für Biker ein wichtiger Aspekt im Straßenverkehr.

In diesem Zusammenhang empfiehlt die Polizei außerdem, die Schutzausrüstung nach der Winterpause zu überprüfen. Je auffälliger die Bekleidung, desto höher seien die Chancen, rechtzeitig von anderen Verkehrsteilnehmern wahrgenommen zu werden.

Nicht nur zum Saisonstart, sondern auch darüber hinaus sei außerdem Vorsicht geboten. Laut den Ordnungshütern ist die häufigste Ursache für Verkehrsunfälle nach wie vor eine nicht angepasste Geschwindigkeit. Diese Unfälle enden gerade im Zusammenhang mit Motorrädern meistens mit Schwerverletzten oder Toten. Viele Autofahrer rechnen nach dem Winter nicht mit den Bikern. Daher sollten alle Verkehrsteilnehmer ihre Geschwindigkeit der Verkehrslage anpassen und vorausschauend fahren.

Adomeit selbst hat bereits alle seine Bikes auf Vordermann gebracht. Wenn er nicht gerade auf Rügen – seiner Heimat – rumkurvt, tourt er am liebsten die Küste um Bad Doberan entlang. Seine Heimstrecke führt dabei durch die Kühlung in Richtung Warnemünde. Der Anblick einer perfekten Kurvenkombination löst Glücksgefühle aus. „Motorradfahren ist für mich mehr als nur ein Hobby, es ist eine Passion. Ich genieße es jedes Mal, mich in den Sattel zu schwingen und einfach loszufahren.“

