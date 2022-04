Bad Doberan

Endlich dürfen sie wieder starten: Nach zwei Jahren coronabedingter Pause werden am Sonntag, den 8. Mai, wieder Motorradfahrer aus dem ganzen Land beim Bikergottesdienst am Bad Doberaner Münster erwartet. Seit einem Vierteljahrhundert gibt es die Veranstaltung inzwischen.

„Ohne die Zusammenarbeit mit der Stadt wäre das nicht möglich“, sagt Organisator Oliver Ewig. „Wir wollten auch mal in andere Regionen, aber das klappte nie.“ In Bad Doberan habe man einen verlässlichen Partner gefunden. „Aber wir sind auch mit den Randgemeinden gut verbunden.“ Deshalb verändert sich die Strecke auch in diesem Jahr nicht.

Ausfahrt auf gewohnter Strecke

Die Teilnehmer können sich um 9 Uhr in Satow, am Ostseepark in Sievershagen, und in Neubukow zusammenfinden und dann gemeinsam in einer Sternfahrt zum Münster fahren. Von dort geht es gegen 11 Uhr los mit der gemeinsamen Ausfahrt. „Wir fahren durch das grüne Tor rechts raus“, sagt Oliver Ewig. Dann geht es über Kröpelin, Neubukow, Bastorf und die Umgehungsstraße von Kühlungsborn wieder zurück nach Bad Doberan. Über die Dammchaussee fährt der Konvoi – angeführt von der Polizei – zurück zum Münster.

Dort soll um 13 Uhr der Gottesdienst beginnen. Er steht in diesem Jahr unter dem Thema „Hoffentlich“. „Das ist sehr facettenreich“, sagt Münsterpastor Albrecht Jax. „Es ging los mit ‚Hoffentlich wird der Bikergottesdienst mal wieder stattfinden‘.“ Inzwischen sei aber vor allem zu hoffen, dass der Krieg in der Ukraine bald aufhört. „Ohne Hoffnung geht am Ende gar nichts.“

Gedenken an verstorbene Angehörige

Der Gottesdienst soll über eine LED-Wand nach draußen übertragen werden. Man habe sich dagegen entschieden, ihn ganz auf die Bühne vor dem Münster zu verlegen, sagt Albrecht Jax. Denn ein zentrales Element des Bikergottesdienstes sei es, dass die Teilnehmer Kerzen anzünden. Das sei nur in der Kirche würdevoll möglich. „Wir wollen den Leuten eine Plattform geben, dass sie ihrer toten Angehörigen gedenken können“, sagt Oliver Ewig. „Dazu kommen sie einmal im Jahr hierher.“

Aber nicht nur Motorradfahrer zieht es an dem Tag traditionell zum Münster. „Der Bikergottesdienst ist ein Familienfest geworden“, sagt Axel Voss, der für das Catering verantwortlich ist. „Und das ist auch gut so.“ Nachmittags kämen immer viele Bad Doberaner zum Gucken. Die Organisatoren sind froh, dass das nun endlich wieder möglich ist.

Gastronomie auf dem Klostergelände

Ab 10 Uhr ist auf dem Klostergelände ein gastronomisches Angebot verfügbar. „Da ist mehr Platz als vor dem Münster und es verläuft sich besser“, sagt Axel Voss. Die Besucher können sich auf Eis, Nudeln, Crêpes und Getränke freuen. Die Veranstalter wollen auch örtlichen Schulen und Vereinen die Möglichkeit geben, sich zu präsentieren. Ab 14 Uhr gibt es ein Bühnenprogramm. Dort wird die Band Truck-Line Country-Musik spielen. Gegen 17 Uhr endet die Veranstaltung. Auf dem Außengelände gibt es keine Maskenpflicht, in der Kirche hingegen gelten die Abstands- und Hygieneregeln.

Weitere Informationen zum Bikergottesdienst sind auf der neuen Internetseite www.bikergottesdienst-bad-doberan.de zu finden.

Von Cora Meyer