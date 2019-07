Heiligendamm

Dieses Blau ist nicht von dieser Welt. „Overclouding Germany Phase II“ ist ein Bild, das wirklich erscheint und es dennoch nicht ist. Das Unterbewusstsein spielt in den Werken von Jens-Christian Wittig eine große Rolle. Franz Norbert Kröger eröffnete in seiner Galerie Orangerie Heiligendamm die neue Exposition „Eternal Blue“ von JCW, das Künstlerkürzel von Jens-Christian Wittig.

Dieses Blau – ewig, zeitlos, immer während – Wittig malt und fotografiert gleichzeitig, so könnte es gesehen werden. Doch er nimmt Fotografien und verändert in einem aufwendigen Prozess die Rohdaten. Das kann eine lange Nacht dauern – oder Tage und Wochen. Er schafft so Bilder, die oftmals wie gemalt wirken, es jedoch nicht sind. Er überlagert, schichtet neu – vergleichbar mit der Lasurmalerei. Seine Bilder erhalten dadurch eine Farbtiefe und Leuchtkraft wie es nur die Digitalfotografie erlaubt und mit klassischer Malerei nie erreicht werden kann. Diese Bilder sind schärfer, als das menschliche Auge erfassen kann. Es gibt mehr als erklärbare Welten zeigt der Künstler in seinen Werken. „Es ist keine Malerei und keine Fotografie“, sagt er. Zur Vernissage spielte der politische Kabarettist Uli Masuth auf dem Klavier. Über ihn kam Franz Norbert Kröger mit JCW in Kontakt. Masuths Ansprache, in der er betonte, zwar ein Kunstliebhaber, jedoch kein Experte zu sein, ging ein wenig in Richtung kabarettistische Laudatio – mit einem Faible für des Künstlers Werke.

"The Other Light – The Other Shade“ besticht durch sein kraftvolles Farbspiel. Quelle: Sabine Hügelland

Seit mehr als 40 Jahren beschäftigt sich Kröger mit Kunst. „Diese unglaubliche Farbigkeit. Teilweise ist da eine gewisse Unberührbarkeit, leicht Kindhaftes, unfassbar Schönes in seinen Arbeiten“, sagt er. „Wir haben ein paar mal umgehängt, bis die Bilder zufrieden waren, da, wo sie sind“, sagt Kröger „Dieses Blau – der Horizont scheint zu vibrieren, wie viele Blautöne Wittig miteinander verbindet. Manchmal hat man das Gefühl, in die Bilder hineingezogen zu werden“, so der Kunst- und Kulturwissenschaftler. „Jeder Betrachter hat eine andere Kultur, einen anderen Background und versteht ein Bild auf seine Weise.“ Kunst sollte mit dem Gefühl erfasst und mit dem Herzen gesehen werden, sagte Franz Norbert Kröger.

Künstler begann mit Gartengestaltung

Jens-Christian Wittig studierte Landschaftsarchitektur, Städtebau und Bildende Kunst. Mehr als 25 Jahre arbeitete er als Garten- und Landschaftsdesigner und setzte Projekte in Deutschland, Frankreich und Spanien, später in Russland und Arabien um. Ab 2001 führten ihn gewonnene Wettbewerbe nach China. Wittigs Blick richtet sich auf seinen vielen Reisen – er ist in Weimar und in der ganzen Welt zu Hause – vor allem auf besondere Lichtverhältnisse sowie auf architektonische Besonderheiten. So beeindrucken den 57-Jährigen Bauwerke, die etwas Einzigartiges in ihrer Ästhetik besitzen. Ein Hotel nutzte er als Grundlage für das Bild „Angelus Novus II“ ( Shanghai 2019) und schuf damit eine Art Gemälde mit einem „neuen Engel aus einer Welt, mit der wir nicht umgehen können“, sagt er. „Aus Angst vor der Veränderung halten viele an dem fest, was ist. Doch sie können den Verlauf der Dinge nicht aufhalten.“ Wittig kreiert Bilderwelten, die das Unterbewusstsein des Betrachters ansprechen, damit dieser sich seine eigenen Welten erschafft.

„Overclouding Germany Phase II“ ist ein Bild, das wirklich erscheint und es dennoch nicht ist. Quelle: Sabine Hügelland

Inspiration auf Reisen

Transformation ist sein Thema. Bereits in Teenagerjahren hielt er mit einer analogen Fotokamera fest, was ihn bewegte. Doch erst mit der Digitalfotografie kam der Durchbruch in eine neue Kunstwelt. Fotos dokumentieren, ablichten dessen, was ist, interessiert ihn wenig. „Marina abstract CV 08“ gehört zu einem Superpanorama. Auch bei naher Betrachtung wirkt es wie gemalt: Boote im Hafen von Kapstadt. Er schuf das Bild farbig und monochrom. Die Weltumseglung lockt. Hingerissen von den einmaligen Lichtsituationen in Marokko „The other Light – The other Shade“. Ein Werk, dessen Leuchtkraft auch Franz Norbert Kröger besonders fasziniert. „Das Auge geht auf Reisen bei seinen Bildern“, sagte seine Lebenspartnerin Claudia Wießner.

Sabine Hügelland