Kröpelin

Am kommenden Sonnabend (18.9.) feiert der Kröpeliner Karnevalverein 81 e.V. seinen 40. Geburtstag. „Es ist ein ganz neues Feld für uns“, erzählte Anja Wendt, Präsidentin des Elferrates des Vereins in ihrem Büro in Körchow. Denn die Geburtstagsfeier des Vereins werde in einem Festzelt bei der Feuerwehr, Am Sportplatz, in Kröpelin stattfinden, statt wie in den Jahren zuvor in der Aula der Schule. „Aber das ist einmalig, es soll keine Regelmäßigkeit werden“, sagte Wendt. Nachdem aufgrund der Corona-Pandemie lange nichts stattfinden konnte, sei die Freude nun riesig, den Geburtstag feiern zu können.

Anja Wendt, Präsidentin des Elferrates des Kröpeliner Karneval Vereins 81 e.V., freut sich auf die Geburtstagsfeier zum 40-jährigen Bestehen des Vereins. Quelle: Lisa Walter

Die Mitglieder des Vereins haben lange überlegt, wie sie trotz der Pandemie die Feier umsetzen können. Daher sei die Idee entstanden, dieses Jahr die Feier in das Festzelt zu legen. Für 15 Euro Eintritt wird den Gästen ein kleines Programm geboten. „Es wird ein sehr kurzweiliges Programm. Es wird keine zwei Stunden gehen.“ Das liege zum einen daran, dass die Veranstaltung nicht überladen werden soll. „Wir haben uns alle lange nicht gesehen und wollen lieber quatschen und tanzen, denke ich.“ Zum anderen haben die Vereinsmitglieder nicht viel Zeit gehabt, um zu üben. „Wir konnten lange nicht proben. Das fällt jetzt besonders den Tanzgruppen sozusagen auf die Füße“, erklärte Wendt. Vor allem bei den ganz Kleinen sei der Rückstand groß. „Mit den Pompoms, unsere Lütten, bekommen wir gar keinen ganzen Tanz zusammen.“

Die ganz Kleinen werden mit dabei sein

Sie werden aber dennoch am Sonnabend beim Einmarsch dabei sein und mit den Großen feiern und Spaß haben. „Es gibt den klassischen Funkentanz. Wir haben Gesang dabei. Unsere Büttenrednerinnen Lisa und Gerda werden sich auch etwas einfallen lassen.“ Die Kernpunkte, die auf einer Karnevalsfeier erwartet würden, seien also dabei. „Und natürlich unser Männerballett, nicht zu vergessen.“

Letztlich gehe es an diesem Abend jedoch darum, wieder zusammenzukommen und gemeinsam zu feiern. „Jeder hat gemerkt, wie sehr uns das gefehlt hat.“ So habe Wendt schon auf dem Sommerfest am vergangenen Wochenende gemerkt, wie die Leute die Stimmung geradezu aufgesaugt haben und froh waren, mal wieder irgendwo live dabei zu sein.

Karten gibt es auch noch an der Abendkasse

Der Eintritt am Sonnabend wird 15 Euro kosten. Die Karten sind im Vorverkauf bei Framm Bürotechnik, Am großen Parkplatz 1 in Kröpelin, erhältlich. Darüber hinaus werden Eintrittskarten an der Abendkasse verkauft. Der Einlass beginnt um 18 Uhr, die Party steigt dann ab 19.11 Uhr. Eine Registrierung am Eingang erfolgt über die Luca-App. „Es werden auch Handzettel bereitliegen, für diejenigen, die die Luca-App nicht nutzen.“ Ansonsten gelten die bekannten Regeln der Corona-Landesverordnung.

Derzeit liegen die Zahlen im grünen Bereich, dennoch hatten auch die Mitglieder des Karnevalvereins Angst, dass sie Absagen müssten. Und auch der Vorverkauf laufe anders als sonst. „Wir sind schon etwas hippelig.“ Viele Leute hätte noch keine Karte gekauft, da so viele Veranstaltungen ausgefallen sind. „Wir warten daher einfach den Sonnabend ab.“

Ihr Newsletter für Bad Doberan und Umgebung Alles Wichtige aus Bad Doberan, Kühlungsborn und Umgebung. Jede Woche Mittwoch gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Lieblingskostüm erwünscht

Ein Motto, wie es bei den Karnevalsfeiern sonst üblich ist, wird es für die Geburtstagsfeier nicht geben. „Wir haben unsere Gäste gebeten, wenn sie uns ein Geschenk machen wollen, sollen sie in ihrem Lieblingskostüm kommen.“ Nun bleibt es für alle spannend, welche Kostüme aus dem Schrank hervorgeholt werden. Allerdings, gibt Wendt zu bedenken, dass es eher praktisch sein sollte, da die Feier in einem offenen Festzelt stattfindet.

Zur Galerie Der Kröpeliner Karneval Verein 81 e.V. feiert seinen 40. Geburtstag. Wir blicken in die vergangenen Jahre.

Seit seiner Gründung im Jahr 1981 feierte der Karnevalverein genau 40 Motto-Partys. Und da sind so einige Themen zusammengekommen. „Es wird immer schwieriger, ein Motto zu finden“, erzählte die Elferratspräsidentin. Im Gründungsjahr lautete das Motto „Kröpelin Helau“.

Ein Bild aus den Anfängen des Karnevalvereins aus dem Jahr 1981: In der Mitte der erste Präsident Rudi Schmidt. Quelle: Kröpeliner Karneval Verein 81 e.V.

In dem darauffolgenden Jahr feierten die Karnevalisten unter dem Motto „Heut hau’n wir auf die Pauke“. 1983 hieß es dann übrigens „Und wieder hau’n wir auf die Pauke“.

Als sie 2017 vom Gesellschaftshaus „Zum Raben“ in die Räume der Schule gewechselt sind, war das Motto „Der KKV wird eingeschult“.

2019 lautete das Motto der Faschingszeit: „Beim KKV ist die Stimmung toll – mit Petticoat & Rock ’n’ Roll.“ „Da waren die 50er- und 60er-Jahre Thema. Das war auch ein sehr schönes Motto, gerade für uns Mädels, wegen der tollen Kostüme.“ Im vergangenen Jahr zog Las Vegas in die Aula der Schule. „Da haben wir eine riesige Las-Vegas-Show aufgebaut, mit Casino und Zaubershow.“

Das Festzelt werde richtig schön dekoriert. „Wir werden uns Mühe geben, die 40 Jahre Vereinsgeschichte in das Zelt zu holen. Unsere Deko-Truppe freut sich schon riesig.“ Es soll so toll werden, wie es die Leute von dem Karnevalsverein gewohnt sind.

Ein Bild aus den Anfängen des Karnevalvereins aus dem Jahr 1981: in der Mitte der erste Präsident Rudi Schmidt. Quelle: Kröpeliner Karneval Verein 81 e.V.

Von Lisa Walter