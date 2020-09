Bad Doberan

Nobelkarossen, Feuerwehrtechnik, Ostfahrzeuge: Beim ersten Oldtimertreffen in Bad Doberan in der Alten Vogtei im Klostergelände gab es Oldtimer aus verschiedenen Jahrzehnten zu bewundern. Unter anderem fuhr ein schneeweißer Destiny Classic von Ford aus den 50er und 60er Jahren aufs Gelände, ebenso wie ein dunkelroter Lotus Seven. Auch jene Fahrzeuge, die noch bis vor 40 oder 30 Jahren das Straßenbild im Osten mit prägten, sorgten für großes Interesse.

Zum ersten Mal fand ein Oldtimertreffen in Bad Doberan im Klostergelände statt. Die Oldtimer Fair wurde von der Stadt organisiert. Mit dabei waren auch viele Ostfahrzeuge.

Von Rolf Barkhorn