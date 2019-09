Vorder Bollhagen: So funktioniert ökologische Landwirtschaft

Vorder Bollhagen

Katrin Lampen hat ihren Imkerhut aufgesetzt und läuft über den Hof des Guts Vorder Bollhagen. Sie ruft „Wer kommt mit zu den Bienen?“, schwenkt dabei den Smoker, ein Gerät mit dessen Rauch die Bienen ruhig gestellt werden. Ein paar Besucher der Bio-Landpartie, an dem das Gut Vorder Bollhagen am Sonnabend teilgenommen hat, folgen dem Aufruf.

Über einen kleinen Bach geht es zum Bienenvolk. Vor vier Jahren habe sie mit der Imkerei angefangen, sagt Katrin Lampen. „Wir haben viele Blühflächen auf dem Acker, die sich durch die Fruchtfolge ergeben. Wir haben gedacht, es ist schade, das nicht zu nutzen“, erzählt sie. Ihr Mann leitet seit 2003 den Betrieb, den er 2004 auf ökologische Haltung und Anbau umstellte. Erfolgreich. Im vergangenen Jahr wurde das Gut vom Landwirtschaftsministerium mit dem Förderpreis „Bestes Bio aus MV“ ausgezeichnet.

Katrin Lampen erläutert den Besuchern der Bio-Landpartie auf dem Gut Vorder Bollhagen die Bienenzucht. Hier zeigt sie die Brut. Quelle: Anja Levien

Katrin Lampen öffnet den Kasten, in dem sich die Bienen-Brut sitzt, zeigt die Waben, in denen der Honig eingelagert war. Den hat sie schon rausgenommen. Im September sei das Bienenjahr beendet. Im Herbst werde zugefüttert. „Ich nehme Bio-Zucker , versuche aber auch eigenen Honig zuzufüttern.“ Es gehe ihr nicht darum, so viel Honig wie möglich produzieren zu lassen, sondern darum, dass die Bienen ihrer Bestäuberfunktion nachkommen.

Gut ist Lieferant für Berliner Luxushotel

500 Hektar Ackerbau und 270 Hektar Grünland bewirtschaftet das Gut Vorder Bollhagen erzählt Leiter Johannes Lampen auf einer Führung über den Hof. 80 Mutterschafe, 35 Ziegen, 200 bis 300 Legehennen zählt das Gut. Letztere sind in mobilen Ställen untergebracht. Einen davon können sich die Besucher beim Hoffest genauer angucken. Stolz berichtet Lampen: „1800 Eier gehen jede Woche zum Adlon-Hotel“. Das Berliner Hotel gehört ebenso wie das Gut Anno August Jagdfeld.

Bio-Landpartie auf dem Gut Vorder Bollhagen: Leiter Johannes Lampen führt über den Hof. Quelle: Anja Levien

Das Gut Vorder Bollhagen betreibt Ökolandbau in einem Gebiet, das Trinkwasserschutzgebiet für Bad Doberan ist, sagt Johannes Lampen. „Wir haben sechs Brunnen in der Niederung, wo Trinkwasser gewonnen wird.“ Stickstoffdünger kaufen und in den Boden bringen, funktioniert hier nicht. Größter Stickstofflieferant für den Boden seien Leguminosen (Hülsenfrüchtler). „Wir müssen den Stickstoffkreislauf ackerbaulich lösen“, so Lampen.

Beliebter Anlaufpunkt am Sonnabend und im Zentrum des Hofes: Der Hofladen. Er spiegelt die Erfolgsgeschichte des Hofes wieder. 2005 hatte dieser mit der Direktvermarktung begonnen. „Wir haben mit Kartoffeln angefangen, dann kamen Eier hinzu“, erinnert sich Lampen. Seit 2009 gibt es den Hofladen, in dem die eigenen Produkte verkauft werden: Fleisch, Eier, Kartoffeln, Honig, Öl. „Wir schaffen es, dass der Umsatz nicht auf Tourismus ausgelegt ist, sondern durch regionale Kunden erwirtschaftet wird.“ Nach Ansicht von Johannes Lampen einmalig in Mecklenburg-Vorpommern.

Bio-Landpartie wächst von 8 auf 62 teilnehmende Höfe

Das überzeugt auch Dr. Burkhard Roloff am Gut Vorder Bollhagen. Der Agrarreferent vom Bund für Umwelt und Naturschutz ( BUND) in Mecklenburg-Vorpommern ist der Erfinder und Organisator der Bio-Landpartie. „Die Vielfalt in der Produktion ist toll und der Anspruch, direkt zu vermarkten“, sagt er über das Gut.

Dr. Burkhard Roloff, Agrarreferent BUND, Organisator der Bio-Landpartie über das Gut Vorder Bollhagen: „Die Vielfalt in der Produktion ist toll und der Anspruch, direkt zu vermarkten.“ Quelle: Anja Levien

17 neue Höfe habe er sich in diesem Jahr angeschaut, die sich zur Landpartie angemeldet hatten. Mit acht Höfen sei vor zwölf Jahren begonnen worden. „Jetzt sind wir bei 62“, sagt er erfreut. „Ich fand es sinnvoll, dass Verbraucher die Biobetriebe und die Verarbeitung kennenlernen. Wie wird aus Getreide Mehl, aus Fleisch Wurst. Die Menschen erkunden die Region, wechseln von Hof zu Hof, genau das wollen wir.“ Der kleinste Teilnehmer sei in Rostock eine Selbsternteinitiative, die auf 3000 Quadratmeter anbaut. Der größte Hof sei in Gallin mit 1000 Hektar Bewirtschaftung.

Vorder Bollhagen: Investitionen in die Infrastruktur

Das Gut Vorder Bollhagen war zu DDR-Zeiten volkseigenes Gut mit Spezialisierung auf Färsenzucht, erzählt Johannes Lampen. „Frische Kälber kamen hierher, wurden aufgezogen, tragend gemacht und tragend wieder verkauft.“ Daher gebe es so viele Gebäude auf dem Hof. „Einiges haben wir abgerissen, einiges wartet auf eine Sanierung“, sagt Lampen. Die Scheune am Teich ist eingerüstet. Hier werde das Dach gesichert. „Es gibt ein großes Investitionsvolumen. Da haben wir noch einiges zu tun.“

Nach der Wende sei der Einbruch gekommen. „Es ging von 4000 Rinder runter auf 100. Bis zu 100 Leute waren hier beschäftigt, 2003 waren es noch fünf.“ Jetzt hielten 15 Festangestellte den Betrieb am Laufen.

Zur Galerie 500 Hektar Ackerbau und 270 Hektar Grünland bewirtschaftet das Gut Vorder Bollhagen. Rinder, Hennen, Ziegen, Schafe, Gänse gibt es auf dem Hof.

Ohne EU-Förderung wäre der Ökolandbau für die Weltwirtschaft nicht möglich, sagt Lampen. Er wünscht sich, dass mehr Betriebe umstellen, sagt aber auch: „Es ist ein sensibler Markt, ich möchte, dass er wächst, aber nicht zu viel auf einmal.“ Damit spricht er auch die Preise fürs Getreide an. So habe er eine gute Ernte gehabt, konnte sie aber zu keinem entsprechenden Preis umsetzen, weil das Getreide der Bauern, die gerade umstellten, die Preise drückten.

Minister in Sorge um Preisrückgang

Das Thema sprach auch Landwirtschaftminister Till Backhaus bei der Eröffnung der Bio-Landpartie in Selow an. Er erwähnte mit Sorge den aktuellen Preisrückgang bei Bio-Getreide. Für eine nachhaltige Entwicklung sei es entscheidend, dass die biozertifizierten Produkte zu guten Preisen abgesetzt werden könnten. Der Minister bedauerte es, dass Mecklenburg-Vorpommern auf Bundesebene keine Unterstützung erfährt, um Kapazitäten zur Aufbereitung und Lagerung von Getreide fördern zu können. Diese wären wichtig, um auf Preisschwankungen besser reagieren zu können.

Herman Seitz aus Rostock hat mit seinen Kindern Theo und Myriam an der Kinderführung über den Hof teilgenommen, inklusive Ziegenfütterung. „Es ist spannend zu erfahren, wie sie hier arbeiten und wie so wenig Leute so einen großen Betrieb bewirtschaften können.“

