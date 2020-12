Miekenhagen

Die Biogasanlage in Miekenhagen bei Satow kann künftig verstärkt auf eine Güllevergärung setzen. Im Rahmen eines Genehmigungsverfahrens gaben die Gemeindevertreter jetzt grünes Licht für entsprechende Pläne der Gut Miekenhagen Brüns GmbH & Co. KG. „Künftig soll hier mehr Rindergülle und weniger Mais verarbeitet werden“, sagt Bernd Steinbach ( SPD), Gemeindevertreter und Vorsitzender im Bauausschuss. „Das macht Sinn – es gibt eine neue Düngeverordnung, dazu kommen für die Landwirte schlechtere Erlöse, etwa bei der Milchverarbeitung.“

Werden derzeit in der Biogasanlage die im angrenzenden Milchbetrieb anfallenden rund 22 000 Tonnen Rindergülle sowie unter anderem etwa 3300 Tonnen Mais verarbeitet, sollen es in Zukunft 40 000 Tonnen Rindergülle und nur noch 1000 Tonnen Maissilage sein. Die Gesamtsumme der zugeführten Stoffe erhöht sich auf 42 500 Tonnen pro Jahr – das entspricht 116,5 Tonnen pro Tag.

Schwellenwert von 100 Tonnen pro Tag wird überschritten

Damit wird der in der Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen (BImSchV) festgelegte Schwellenwert von 100 Tonnen pro Tag überschritten – was das Genehmigungsverfahren notwendig macht. Darüber hinaus soll das an der Anmischgrube entstehende, schwefelhaltige Gas gezielter erfasst und gefahrlos abgeführt werden.

Hintergrund: Auf vielen Äckern in MV dürfen Landwirte bald deutlich weniger Dünger verteilen. Die neue Verordnung tritt in MV zum 1. Januar 2021 in Kraft. Denn nach einer Analyse zu stickstoffbelasteten Flächen müssten die Werte vielerorts sinken, sonst droht eine empfindliche Geldstrafe der EU.

Auf rund 13 Prozent der landwirtschaftlichen Nutzfläche des Landes, 175 000 von 1,3 Millionen Hektar, werde derzeit deutlich zu viel Stickstoff eingesetzt. Hier fänden sich im Grundwasser mehr als 50 Milligramm Stickstoff pro Liter. Viele Betriebe sind betroffen. Große Flächen liegen demnach östlich von Wismar, im südlichen Landkreis Rostock und im Südwesten der Insel Rügen.

Immer mehr Betreiber ersetzen einen Teil der Maismenge

„Eine ganze Reihe von Betrieben haben erst nach der Herbstaussaat erfahren, dass sie in roten Gebieten wirtschaften“, sagt Toni Reincke, Landesvertreter der Initiative „Land schafft Verbindung“ (LsV). „Für diese Betriebe muss es für die Düngung Sonderregelungen bis zur nächsten Ernte geben – sonst ist es wieder einmal der Landwirt, der alleine die Zeche zahlen muss.“

Das Konzept, mehr Wirtschaftsdünger (Gülle und Festmist) in Biogasanlagen einzusetzen und somit einen Teil der Maismenge zu ersetzen, wollen indes immer mehr Betreiber von Biogasanlagen umsetzen. Mögliche Gründe: fehlende Akzeptanz aus der Bevölkerung für den Maisanbau sowie veränderte Witterungsverhältnisse. Hinzu kommt, dass vor allem Biogasanlagen mit hohem Gülleanteil die Bildung von klimaschädlichem Methan deutlich verringern.

Die neu strukturierte Anlage in Miekenhagen könne helfen, die Situation für alle Beteiligten zu verbessern, ist Satows Gemeindevertreter Bernd Steinbach überzeugt: „Es hängt immer alles mit allem zusammen – deshalb befürworten wir das Vorhaben.“

Von Lennart Plottke