Garvsmühlen

Kurz vor Rerik, in einem kleinen Dorf, ist die Zukunft eingezogen. Auf einem drei Meter breiten Streifen mitten auf Äckern in Garvsmühlen stehen Bäume und Sträucher, dazwischen sind Blühwiesen entstanden. Agroforstwirtschaft – abgekürzt Agroforst – heißt diese Art der multifunktionalen landwirtschaftlichen Nutzung. Bei dieser werden Gehölze in Kombination mit landwirtschaftlichen oder gärtnerischen Kulturen oder der Haltung von Nutztieren angebaut. Eine maschinelle Flächenbewirtschaftung ist weiterhin gegeben.

Die Biohof Garvsmühlen KG zu der Ulrich Kotzbauer, Thomas Erver und Henno Arndt gehören, ist Vorreiter in der Region in der modernen Agroforst. „Um die 150 Bäume setzten wir vor einem Jahr auf 4,5 Hektar“, berichtet Sabine Kotzbauer. Sie studiert Forstwissenschaften und ist auf dem Hof tätig. Apfel, Birne Walnuss für Obst- und Nussgewinnung. Kirsche, Walnuss, Elsbeere, Speierling, Schwarznuss und andere nicht veredelte Bäume zur Wertholzproduktion wurden angepflanzt.

So bunt romantisch sieht der Blühstreifen mit Bäumen und Sträuchern aus, wenn er in voller Blüte steht. Quelle: Sabine Kotzbauer

Bienen, Hummeln und andere Insekten lieben diese Plätze

„Der Platz zwischen den Bäume wird optimal ausgenutzt“, sagt die 28-Jährige. „Beerensträucher, Aronia, Johannisbeere, Scheinquitte und Himbeere sowie Rhabarber stehen in den Blühwiesen.“ Bis in den Herbst hinein seien Blühstreifen ein wunderschöner Anblick. Für Insekten eine geniale Lösung. Hummeln, Bienen und Co nutzten das Angebot ausgiebig. „Wir konnten definitiv eine erhöhte Anzahl an Insekten sehen. Schon das ist doch ein Erfolg.“ Auf Ansitzstangen sitzen Greifvögel die nach Mäusen Ausschau halten. Die Blühwiesen bleiben ungemäht, sie dienen unter anderem Wildbienen als Überwinterung.

Ansprechpartnerin für Landwirte und Agroforst-Interessierte

Stella Thoben, Gründerin des Unternehmens Grüne Ration, beschäftigte sich intensiv mit Agroforst. „Der Nutzen besteht unter anderem in der erhöhten Bodenfruchtbarkeit und im höheren Flächennutzungspotenzial“, lässt sie wissen. Die 29-Jährige studierte im Bereich Waldökosystemmanagement mit Master als Abschluss. „Schon während des Studiums habe ich in der Agroforstwirtschaft ein riesiges Potenzial gesehen“, sagt die 29-Jährige.

Die Zweedorferin möchte Landwirten bei der Umsetzung von Agroforstflächen zur Seite stehen. Oft sind sich Landwirte über die ökologischen Vorteile im Klaren, nur fehlen Finanzierungsmodelle und wirtschaftliche Konzepte. Hierbei sowie bei den förderrechtlichen Aspekten leistet Stella Thoben Hilfe. Austauschen und vernetzen ist ihr Wunsch. Sie steht gern für weitere Informationen zur Verfügung: 0151 / 720 77 954.

Neues Förderrecht macht Agroforst lukrativer

Zum Förderrecht erklärt sie: „Ab 2023 ist die Agroforstwirtschaft in der Agrarförderung integriert und wird über die erste Säule als Ökoregelung (‚eco-scheme‘) und je nach Bundesland über die zweite Säule als Investitionsförderung oder als Agrarumwelt- und Klimamaßnahme gefördert.“ Bei der finanziellen Förderung setzt Stella Thoben neben der offiziellen Förderprämie vor allem auf privatwirtschaftliche Modelle. Es gäbe viele Firmen, die nach Flächen für Ausgleichspflanzungen suchten. Auch Crowdfunding hat sich in der Vergangenheit als äußerst erfolgreiches Mittel bewiesen.

Bäume und Sträucher verhindern Erosion

Auf dem Biohof in Garvsmühlen zeigt die regenerative Landwirtschaft in Kombination mit dem Agroforstsystem merkliche Erfolge. Bäume und Hecken können je nach Anpflanzung 40 bis 100 Prozent Erosion verhindern und gleichzeitig Humus aufbauen. „Ich denke da besonders an den schweren Unfall auf der Autobahn bei Rostock vor vielen Jahren“, sagt Sabine Kotzbauer. Die Sandverwehungen von den Feldern hätten verhindert werden können.

Die wichtigsten Nachrichten aus MV als Newsletter Welche Nachrichten interessieren Sie besonders? Erhalten Sie jeden Tag gegen 6.30 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus ihrer Region in Mecklenburg-Vorpommern. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Kleegras wächst auf einem Teil des Ackers in Garvsmühlen und wird erst 2023 untergefräst. Diese regenerative Landwirtschaft lässt Böden fruchtbarer werden. „Die Wertholzbäume müssen allerdings bis zu einem Alter von 20 Jahren alle zwei bis drei Jahre geschnitten werden.“ Der Obstschnitt bedeutet zusätzliche Arbeit für den Betrieb. Auch die Wurzeln der Bäume werden mithilfe des Pflugs am Rand des Baumstreifens gekappt und zum Wachsen in tiefere Bodenschichten „erzogen“. „Dies verhindert eine direkte Konkurrenz um Wasser und Nährstoffe“, erklärt Sabine Kotzbauer.

Keine Monotonie mehr auf den Feldern

Bäume und Ackerfrüchte gedeihen auf einer Fläche. Monotone Getreidefelder gehören der Vergangenheit an. Agroforste leisten Beiträge zum Klima- und Artenschutz. So zum Beispiel indem sie Kohlenstoffdioxid binden, Lebensraum für Insekten oder Vögel schaffen und das Grundwasser verbessern. Neue Einkommensquellen durch Verkauf von Obst und Gemüse erschließen sich dadurch zusätzlich für die Landwirte.

Auf Feldern Ausgleichsanpflanzungen vornehmen

„Es wäre auch eine Idee, Ausgleichspflanzungen auf Felder vorzunehmen. „Eine Win-win-Situation für denjenigen, der Bäume fällen will, und den Landwirt, der sie pflanzt“, sagt Sabine Kotzbauer.

Der Biohof wird demnächst um ein Hofcafé erweitert. Gäste erhalten nicht nur Speisen aus eigenem Anbau. Sie können sich ebenfalls über Agroforst informieren. Denn auch in kleinen Maßstäben mit Streuobstwiesen und Viehhaltung wäre sie möglich.

Von Sabine Hügelland