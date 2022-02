Bad Doberan

Es sieht so aus, als wenn hier in den nächsten Wochen eine Straße vom Gewerbegebiet Eikboom in Bad Doberan nach Althof gebaut wird. Östlich der Wohngebiete Fuchsberg und Parkentiner Landweg wurde eine Schneise geschlagen und das Gehölz entfernt. Die Stadt Bad Doberan hat Anzeige bei der Unteren Naturschutzbehörde (UNB) gestellt. Bürgermeister Jochen Arenz (parteilos) stellt klar: Hier entsteht keine neue Straße.

Sehr lange wurde über eine Verbindungsstraße von der B 105 nach Althof diskutiert. Anwohner aus Althof sowie von den Wohngebieten Fuchsberg und Hasenberg hatten sich zusammengeschlossen und ihren Protest gegen die geplante Trasse kundgetan. Sie befürchteten unter anderem mehr Verkehr vor der Haustür. Im vergangenen Jahr wurde sie dann aus dem Flächennutzungsplan (F-Plan), aus dem Bebauungspläne entwickelt werden, gestrichen. Im rechtskräftigen Bebauungsplan (B-Plan) Nr. 13 ist sie jedoch noch drin.

Daher gab es Ende Dezember auch etwas Aufregung in den angrenzenden Wohngebieten, als plötzlich eine Schneise freigeschlagen wurde. Denn derzeit finden die Erschließungsarbeiten zum neuen Wohn- und Gewerbegebiet in Erweiterung des Gewerbegebiets Eikboom statt. Von diesem sollte die Trasse nach Althof ausgehen. „Aber der Bürgermeister hat sich sofort gemeldet“, sagt Angela Palm, die damals auch den Bürgerbeauftragten Matthias Crone kontaktiert hatte, um den Straßenbau zu verhindern. Sie weist aber darauf hin, dass der B-Plan 13 anders als versprochen noch nicht geändert wurde. Dann wäre die Angst auch gar nicht da gewesen.

Jochen Arenz, Bürgermeister Bad Doberan: „Ich bin von Bürgern darauf aufmerksam gemacht worden, dass da eine riesige Schneise geschlagen wurde. Ich bin entsetzt.“ Quelle: Anja Levien

„Ich bin von Bürgern darauf aufmerksam gemacht worden, dass da eine riesige Schneise geschlagen wurde“, bestätigt Bürgermeister Jochen Arenz (parteilos). Zusammen mit dem Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) habe er sich die Fläche angeschaut. „Ich bin entsetzt“, sagt Jochen Arenz. Er habe Anzeige bei der Unteren Naturschutzbehörde (UNB) gestellt. Es handele sich um eine städtische Fläche. Kenntnisse von den Rodungen hatte das Rathaus nicht. Der Bürgermeister habe eine Vermutung. Die UNB würde sich der Sache jetzt annehmen. Mit dem neuen Wohn- und Gewerbegebiet habe diese Zerstörung nichts zu tun.

Naturschutzbehörde hat Biotop-Status bestätigt

Er selbst habe 2020 bei der UNB nachgefragt und bestätigt bekommen, das es sich bei den Gehölzen um ein Biotop handle. Carsten Großmann, Vorsitzender der BUND-Ortsgruppe Bad Doberan, ergänzt, dass sich das Biotop natürlich entwickelt habe. „Das ist ein Rückzugsort für Tiere in einer von allen Seiten intensiv genutzten Kulturlandschaft.“ Für die Beschädigung des Biotops müsse ein Ausgleich geschaffen werden. Das sieht auch Jochen Arenz so. „Ich erwarte, dass es für die zerstörte Natur einen Ausgleich gibt.“

Diesen wird es aber nicht geben. Wie der Landkreis Rostock mitteilt, hat die UNB Kenntnis von der Rodung. „Eine Genehmigung ist nicht erforderlich, da es sich um eine Maßnahme der Trassenfreihaltung über einer Ferngasleitung (FGL) handelt. Es erfolgte eine Kenntnisnahme“, informiert der Landkreis. Dieser bestätigt, dass es sich um ein gesetzlich geschütztes Biotop handelt, das sich im B-Plan 13 befindet. „Der B-Plan enthält die Festsetzung, dass entlang der – in den Plan nachrichtlich übernommenen – FGL-Trasse zwei schmale Gehölzstreifen anzulegen sind, die sich nicht zu einem geschützten Biotop entwickeln sollten. Für die Durchführung der Trassenfreihaltemaßnahme besteht nach dem Naturschutzrecht ein Rechtsanspruch.“ Die durchgeführte Maßnahme sei nicht zu beanstanden. „Die Maßnahme ist mit deutlich geringeren Auswirkungen durchgeführt worden, als es nach den Regelwerken für die Trassenfreihaltung möglich wäre.“

Carsten Großmann sieht es als positives Zeichen, dass die Bürger so aufmerksam sind und sich melden, wenn etwas ungewöhnliches passiere. Für diese sei ohne erkennbaren Grund etwas zerstört worden. „Es ist gut, dass die Leute aufmerksam sind und auf die Natur achten.“ Gleiches würde er sich übrigens auch für den Parkentiner Landweg wünschen. Die Hecke neben dem Rad- und Wanderweg sei ebenfalls ein geschütztes Biotop. Doch immer wieder würden Menschen ihre Gartenabfälle hier abladen.

Bürgermeister: B-Plan 13 wird noch geändert

Zurück zur verworfenen Straße nach Althof: Die Änderung des B-Plans 13 habe die Stadt nicht vergessen, sagt Jochen Arenz. Die Verwaltung sei aber mit anderen B-Plänen derzeit überlastet, weil auch Mitarbeiter ausgefallen seien. „Daher ist das Vorhaben nach hinten gerutscht.“

Im F-Plan als Planungsziel ist eine Verbindung für Autos zwar gestrichen. Zwischen dem Wohngebiet Parkentiner Landweg und Althof ist als Planungsziel jedoch ein Fuß- und Radweg eingetragen. Dieser soll den Althöfer Bach an der vorhandenen Brücke am Erlengrund queren.

