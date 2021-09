Bis zu 30 Millionen Euro: Bund fördert Rostocker ÖPNV-Projekt

Berlin/Rostock

Wie das Bundesverkehrsministerium (BMVI) am Montag mitteilte, wurde auch das sogenannte Mirrow-Projekt ausgewählt. Damit bekommen der VVW und die am Projekt beteiligten Partner die Möglichkeit, bis 2024 Fördermittel des Bundes in Höhe von bis zu 30 Millionen Euro für die Umsetzung der Maßnahmen zu erhalten.

Ausbau der Linien, dichtere Taktfahrzeiten

Vorgesehen sind unter anderem ein Ausbau der Linienverkehre, dichtere Taktfahrzeiten, geänderte Buslinienführungen und die Einführung von 365-Euro-Tickets für Mietergruppen und für Sozialleistungsbeziehende. Die Maßnahmen werden laut BMVI mit bis zu 30 Millionen Euro mit einer Förderquote von bis zu 80 Prozent unterstützt. Die Quote könne durch Landesmittel auf bis zu 95 Prozent erhöht werden. Alle Projekte werden insbesondere mit Blick auf ihr CO2-Reduktionspotenzial wissenschaftlich begleitet.

