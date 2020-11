Einhusen

„Das hier ist bald mein Zimmer!“ Der fünfjährige Bennet sitzt auf einem Stapel Maler-Utensilien und schwingt lachend eine nagelneue Farbrolle. Seine Schwester Jolie (17), sein Bruder Jonah (3) sowie seine Eltern Kristin (38) und Robert Beyer (39) folgen ihm in sein künftiges Reich. Noch fehlen unter anderem die Tapeten an den Wänden und der Fußbodenbelag, die Küchen- und Bäder-Installationen – vieles in dem Fertigteilhaus ist noch Baustelle. Doch das Quintett ist bester Dinge.

Projekt gut durchgerechnet

Mitte Dezember will die noch in Neubukow ( Landkreis Rostock) wohnende Familie ihr neues Domizil im nicht weit entfernten Einhusen, einem Ortsteil von Kröpelin, beziehen. „Als Familie sind wir bald angekommen, wo wir immer hinwollten – in unseren eigenen vier Wänden.“ Der als Kommunikationstrainer in einem Callcenter in Rostock arbeitende Bauherr hat mit seiner Frau das Projekt gut durchgerechnet. Vor fünf Jahren erwarben die Beyers das 1500 Quadratmeter große Grundstück in dem idyllisch gelegenen aus etwa einem Dutzend Häusern bestehenden Ort.

Unmittelbar gegenüber dem Eigenheim befindet sich ein großer Spielplatz – Bennet findet ihn prima. Quelle: Martin Börner

Zusätzliches Polster sehr willkommen

Zum Schnäppchenpreis. „27 500 Euro haben wir bezahlt“, erklärt Kristin Beyer. Sie habe sich „sofort in das Grundstück am Dorfteich mit der Trauerweide verguckt“, fügt die bei der Arbeiterwohlfahrt des Landkreises Rostock arbeitende Mecklenburgerin hinzu. Und eigentlich hätten sie schon früher das 125 Quadratmeter große im Bungalowstil gehaltene Marlower ScanHaus ordern wollen. Doch erst einmal kam dann Jonah.

Nun aber konnte die Beyers nichts mehr aufhalten. Zumal das Bauteam sehr verlässlich agierte, wie die Bauherrin betont. Und die Chance, Baukindergeld beantragen zu können, sei als zusätzliches Polster sehr willkommen gewesen, erläutert sie.

Im neuen Haus der Beyers in Einhusen hat auch Jolie ihr eigenes Reich. Sie hilft beim Malern mit. Quelle: Martin Börner

1200 Euro je Kind und pro Jahr

Seit September 2018 unterstützt der Bund Familien beim erstmaligen Wohneigentumserwerb mit 1200 Euro Zuschuss je Kind und pro Jahr. Und dies für den Zeitraum von zehn Jahren. Dabei spielt es keine Rolle, ob ein neues oder ein gebrauchtes Haus erworben wird.

Laut Kreditanstalt für Wiederaufbau Bankengruppe ( KfW) wurden bundesweit bislang 280 705 Anträge für Baukindergeld gestellt. Spitzenreiter ist Nordrhein-Westfalen mit fast 60 000 Anfragen, gefolgt von Bayern (40 000) und Baden-Württemberg (38 000). „Im Nordosten beantragten bislang 6626 Familien Baukindergeld. Dies entspricht einer Fördersumme von insgesamt 131 Millionen Euro“, sagt KfW-Sprecherin Alia Begisheva.

Mehr Wohnungsbauprämie ab 2021 Bevor ab 2021 die Neuregelungder Wohnungsprämie in Kraft tritt, gelten folgende Bedingungen: Aktuell beträgt die Prämie noch 8,8 Prozent der jährlichen Einzahlungen. Förderfähig sind maximal 512 Euro bei Alleinstehenden (1024 Euro bei Verheirateten). So kann ein Alleinstehender mit maximal 45 Euro Zuschuss rechnen, Verheiratete können maximal 90 Euro bekommen. Zudem ist das zu versteuernde Einkommen wichtig. Ledige ab vollendetem 16. Lebensjahr, die bis zu 25 600 Euro zu versteuern haben, können die Prämie beanspruchen. Für Verheiratete liegt die Grenze bei 51 200 Euro. Ab 2021 steigt die Grenze auf 35 000 Euro (Singles) bzw. 70 000 Euro (Verheiratete). Wer mindestens 16 Jahre alt ist und pro Jahr bis zu 700 Euro (1400 Euro für Verheiratete) auf einen Bausparvertrag einzahlt, erhält ab 2021 eine Wohnungsbauprämie von zehn Prozent auf diese Einzahlungen. Das sind also bis zu 70 Euro für Singles bzw. 140 Euro für Verheiratete pro Jahr.

Aktuell wurden bereits rund 5,9 der zehn Milliarden Euro Fördergelder ausgereicht. Die KfW-Expertin verweist darauf, dass die Förderung von den Bauherren nach Einzug in die Immobilie unter Wahrung der sechsmonatigen Antragsfrist bis zum 31.12.2023 beantragt werden kann.

Zusätzlicher Anreiz für Mieterhaushalte

Laut einer aktuellen Untersuchung der Landesbausparkasse Ost (LBS) ermöglicht das Baukindergeld es zahlreichen jungen Familien mit Kindern, Wohneigentum zu schaffen. Konkret sind es bundesweit 32 Prozent der Mieterhaushalte – im Alter zwischen 30 und 45 Jahren. In MV weist die Analyse gar 52 Prozent aus. „Im Nordosten sind es 1400 Familien, die somit zusätzlich zu Bauherren werden könnten“, erklärt LBS-Vorstandsvorsitzender Werner Schäfer.

„Pro Jahr werden hierzulande im Schnitt 1,431 Millionen Kubikmeter umbauter Raum geschaffen. Das sind geschätzt 1500 Ein- und Zwei-Familien-Häuser“, erläutert Jörg Schnell, Hauptgeschäftsführer des Bauverbandes MV. Auch er sieht das Baukindergeld als Anreiz. „Es könnte mehr junge Leute animieren, sich ein eigenes Domizil zu schaffen“, so Schnell.

Baufinanzierung auf soliden Füßen

Wenn jedoch das Bauvorhaben nur durch das Baukindergeld möglich ist, würde er von einem solchen Projekt ebenso abraten wie Madlen Schmidtchen, Rostocker LBS-Bezirksleiterin. Sie rät, die jährlich 1200 Euro pro Kind als Reserve bzw. zur langfristigen Ablösung von Krediten zu nutzen.

Entscheidend ist, dass die Baufinanzierung auf soliden Füßen steht. Dabei gilt noch immer die „goldene Finanzierungsregel“: Demnach sollten die Bauherren mindestens 20 bis 30 Prozent Eigenkapital besitzen. 50 Prozent der Kosten deckt der Bankkredit ab und 20 bis 30 Prozent könnten Bausparkredite sein, so Madlen Schmidtchen. Die noch immer bestehende Niedrigzinsphase sei verlockend und führt dazu, dass manche Bauherren den Finanzierungszeitraum auf 40 bis 45 Jahre strecken. Dabei werden aber beispielsweise mögliche Zinsveränderungen in der Zukunft oder Veränderungen im Job nicht bedacht.

Mit 65 Jahren die Tilgung abgeschlossen

Die Beyers indes haben mit Hilfe der Landesbausparkasse Ost (LBS) ihr insgesamt rund 200 000 Euro teures Bauvorhaben durchfinanziert, wie sie erklären. „Das Baukindergeld sparen wir an und lösen damit später einen der beiden Kredite ab. Zudem profitieren wir von der gestiegenen Wohnungsbauprämie in Höhe von 140 Euro pro Jahr und erhalten durch die Riesterförderung Bausparen jährlich 1135 Euro“, sagt Robert Beyer. Während sie aktuell für ihre Fünfraumwohnung monatlich 750 Euro Warmmiete zahlen, ist künftig eine Rate von 660 Euro plus Nebenkosten fällig.

Robert und Kristin Beyer prüfen den Fußbodenbelag für den Hauswirtschaftsraum. Quelle: Martin Börner

Bis zum 65. Lebensjahr sei man mit der Tilgung fertig. „Und damit haben wir unsere Altersvorsorge geschaffen“, so der gebürtige Rostocker. Erst wenn die neuen Hausbesitzer im Dezember eingezogen sind, können sie übrigens den Antrag auf Baukindergeld stellen. „Es wird ein außergewöhnliches Fest“, ist sich die Hausherrin sicher, die am Weihnachtstag auch Geburtstag feiert.

Von Volker Penne