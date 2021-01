Bad Doberan/Kröpelin

Ein Blick in den Speiseplan macht Appetit: „Gebratenes Rotbarschfilet in Eihülle mit buntem Gemüse, Dillsauce und Kartoffeln“ sowie der Klassiker „Ei mit Senfsoße, Kartoffeln und roter Beete“ standen am Donnerstag zur Auswahl. „Gefüllte Paprikaschoten“ standen am Montag auf dem Plan im Bistro 3, der Kantine der Kreisverwaltung in Bad Doberan.

Bislang durften Mitarbeiter der Verwaltung und Schüler ihr Essen noch vor Ort einnehmen und externe Gäste konnten ihre Mahlzeit eingepackt mitnehmen. Mit der Verschärfung der Corona-Auflagen, die ab dem Wochenende in Kraft tritt, ändert sich das Angebot des Bistros noch mal drastisch.

Anzeige

Verkauf nur noch an Mitarbeiter der Verwaltung

„Wir können dann leider nur noch Essen zum Mitnehmen anbieten und das auch nur noch für Mitarbeiter des Hauses. Von 11 bis 13 Uhr kann das Essen von Montag bis Freitag abgeholt werden. Wir richten dazu eine Ausgabestelle im Haus ein. Vor Ort kann das Essen nicht mehr eingenommen werden“, bedauert Marina Strogies vom Michaelswerk Kröpelin. In der diakonischen Einrichtung der Stiftung Michaelshof Rostock wird das Essen zubereitet und nach Bad Doberan transportiert und sonst auch dort von behinderten Beschäftigten und weiteren Mitarbeitern ausgegeben.

Lesen Sie auch:

„Vor Corona haben wir am Standort Bad Doberan täglich über 200 Portionen verkauft, in der Pandemie sank die Zahl dann auf 70 bis 80 Portionen“, sagt die Bereichsleiterin. Dass die Zahl der Kunden zuletzt so stark abgenommen hat, liegt ihrer Meinung nach daran, dass zum einen weniger externe Gäste zum Essen kamen und zum anderen auch viele Mitarbeiter der Verwaltung im Homeoffice arbeiten.

Großes Interesse, den Service weiter anzubieten

„Da jetzt auch die Schulen geschlossen sind, würden mittags auch die Schüler fehlen“, erklärt Marina Strogies und fügt hinzu: „Dass aber das Verwaltungsgebäude nun auch nicht mehr von Fremden betreten werden darf, macht den Verkauf an externe Mittagsgäste unmöglich.“ Marina Strogies rechnet deshalb mit einer weiteren Abnahme der Zahl der Essenportionen, betont aber, dass sie und ihr Team großes Interesse daran hätten, die Versorgung am Standort Bad Doberan weiter aufrechtzuerhalten.

Ihr Newsletter für Bad Doberan und Umgebung Alles Wichtige aus Bad Doberan, Kühlungsborn und Umgebung. Jede Woche Mittwoch gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Es wäre auch für unsere Beschäftigten schade, wenn diese schöne und wichtige Aufgabe wegfallen würde“. Die Mitarbeiter, die sonst überwiegend in Bad Doberan arbeiten, werden tagsüber an anderer Stelle des Arbeitsbereiches Küche in Kröpelin sowie an der Essenausgabe eingesetzt werden.

Von Rolf Barkhorn