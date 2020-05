Bad Doberan

Sie steht für Umwelt, Nachhaltigkeit und Service: Die Blaue Flagge weht wieder in Kühlungsborn, Heiligendamm und Nienhagen. Die Urlauber und Einheimischen können damit an den Stränden und im Bootshafen Kühlungsborn nicht nur gute Wasserqualität erwarten. In den Bereichen Umweltmanagement, Umweltkommunikation, Service und Wasserqualität müssen die Seebäder in der Saison Angebote schaffen und Nachweise erbringen: Das reicht von der Strandgymnastik bis zur regelmäßigen Wasserprobe.

„Die Blaue Flagge schafft Vertrauen bei Einheimischen und Urlaubern und ist eine Herausforderung, den Standard zu halten“, sagt Bad Doberans Bürgermeister Jochen Arenz, der zusammen mit Tourismuschefin Danielle Zimmermann, Touristinfo-Mitarbeiter Sebastian Bönner und Bauhof-Mitarbeiter Mario Lembke die Flagge in Heiligendamm hisst.

Anzeige

Weitere OZ+ Artikel

Heiligendamm : Toiletten, Sportstrand, Strandvogt

So finden die Badegäste nicht nur öffentliche Toiletten, einen behindertengerechten Strandzugang sowie einen bewachten Badestrand vor, sondern auch einen täglich gereinigten Strand. „Wir sind jeden Morgen hier, sieben Tage die Woche“, sagt Mario Lembke. Für die Müllentsorgung wurden jetzt noch mal zusätzliche Behälter aufgestellt, informiert Arenz. Die würden einmal am Tag geleert. „Bei einer hohen Frequenz am Strand auch öfter.“ In der Hochsaison würden täglich 75 Müllsäcke zusammenkommen, so Mario Lembke.

Das wöchentliche OZ-Corona-Urlaubs-Update als Newsletter Jetzt neu: Wir bieten Ihnen gebündelt alle News und Tipps rund um den Urlaub in MV in Corona-Zeiten. Der Newsletter kommt jede Woche am Donnerstag gegen 10 Uhr in Ihr E-Mail-Postfach. Ganz einfach hier anmelden!

„Die Erfahrung der letzten Jahre hat gezeigt, dass die Besucher sich vorbildlich verhalten und eine Mehrzahl den Müll entsorgt, auch was die Zigarettenkippen im Sand betrifft“, sagt Danielle Zimmermann. „Da hat ein Bewusstseinswandel stattgefunden“, ergänzt Jochen Arenz.

Zu Beginn der Sommerferien würden das Volleyballnetz und die Fußballtore am Sportstrand aufgestellt, informiert Zimmermann. Ab Juni ist auch ein Strandvogt im Einsatz. „Er soll helfen, unterstützen und informieren“, sagt Jochen Arenz.

Die Blaue Flagge 44 Badestellen und 92 Sportboothäfen haben 2020 die Umwelt-Auszeichnung Blaue Flagge erhalten. Sie wird seit 34 Jahren in 48 Staaten vergeben. Die Pflege der Badestelle und des Sportbootshafen ist oberstes Gebot für die Ausgezeichneten. Sanitär- und Sicherheitseinrichtungen sind in ausreichender Anzahl vorhanden und allgemein zugänglich. Einwohner und Gäste werden zu einem sensiblen Umgang mit Umwelt und Natur aufgefordert. Die Aufklärung von Touristen und Einheimischen zu umweltgerechten Verhalt sind Schwerpunkte der Arbeit der Ausgezeichneten. 4594 Blaue Flagge wehen 2020 weltweit.

Die Umweltbildungsangebote, die ebenfalls Voraussetzung für die Blaue Flagge sind, übernimmt das Kornhaus für die Stadt. „Unter anderem gibt es Pilzwanderungen oder Kräuterkunde“, sagt Zimmermann. Auch der Umwelttag in Althof oder der Frühjahrsputz in der Stadt zählten dazu. „Dabei geht es auch um Nachhaltigkeit und darum, den Menschen und die Natur in Einklang zu bringen.“

Nienhagen : Wasserproben, Gespensterwald, Gymnastik

Das Ostseebad Nienhagen erhält die Flagge für den Bereich Hauptstrand zum 13. Mal. „Eines der Kriterien, die für die Verleihung zu erfüllen sind, ist die Analyse des Badewassers. Dieses wird fünf Mal in der Saison von Mai bis September vom Landesamt für Gesundheit MV getestet“, informiert Irina Kitzing, Leiterin der Kurverwaltung in Nienhagen. Geprüft würden ph-Werte, Sichttiefe, Wassertemperatur, Intestinale Enterokokken und Escherichia coli.

Strandbereich und Umgebung, einschließlich Wege, Parkflächen und Zugänge würden regelmäßig durch den Bauhof gereinigt und instand gehalten. „Mülltonnen werden täglich entleert.“

Das Ostseebad Nienhagen wirbt mit dem Gespensterwald als Alleinstellungsmerkmal. Quelle: Frank Söllner

Mit dem Gespensterwald habe das Ostseebad Nienhagen ein einzigartiges Ökosystem, das zu Erholungszwecken von Einheimischen und Gästen genutzt werde. Damit punktet das Ostseebad in Sachen Umwelt bei der Vergabe der Blauen Flagge. In Verbindung mit den Meeresaerosolen trage der Wald zur Linderung von Allergien sowie Atemwegs- und Kreislauferkrankungen bei, so Kitzing. „Wir werben mit diesem Alleinstellungsmerkmal.“

Aufgrund der Corona-Pandemie können in diesem Jahr nicht alle Umweltaktivitäten umgesetzt werden. Dazu gehöre der Frühjahrsputz oder umweltbezogene Vorträge im Freizeitzentrum. Was aber stattfinde, sei die Strandgymnastik mit Renate Möller ab 24. Juni.

Kühlungsborn : Reinigung , Rettungsschwimmer, Umweltangebote

Ausgezeichnete Wasserqualität, Einhaltung hoher Standards im Umweltmanagement und Sicherheitsvorkehrungen am Strand – das kann auch das Ostseebad Kühlungsborn nachweisen. Zum 24. Mal gab es für den Küstenort mit Strand und Bootshafen die Blaue Flagge.

In Kühlungsborn weht die Blaue Flagge zum 24. Mal. Sie wurde für den Strand und den Bootshafen vergeben. Bürgermeister Rüdiger Kozian (l.) und Tourismuschef Ulrich Langer freuen sich über die Umweltauszeichnung. Quelle: Tourismus, Freizeit und Kultur GmbH Kühlungsborn

Wie Katja Schneider von der Tourismus, Freizeit und Kultur GmbH Kühlungsborn mitteilt, werde der Strand täglich von Mai bis September gereinigt. Zudem würden die Strandareale durch die jeweiligen Strandkorbvermieter gepflegt. Die Müllbehälter entlang der Promenade würden täglich gelehrt, oftmals morgens und abends. Die 22 Strandtoiletten würden mehrmals täglich gesäubert.

Die Messergebnisse der Wasserproben für den Mittelstrand in Kühlungsborn würden im Schaukasten der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft ( DLRG) an der Hauptwache am Konzertgarten Ost aushängen. Zukünftig sollen sie auch auf der Homepage der Stadt zu finden sein.

Der Badestrand ist überwacht. Zwei Hauptwachen und fünf Türme sind von Mai bis September besetzt. Weitere Voraussetzung für die Flagge: „Es müssen mindestens fünf Umweltaktivitäten angeboten werden. Diese hängen im Schaukasten aus“, informiert Katja Schneider.

Lesen Sie auch

Von Anja Levien