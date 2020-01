Blick in die Zeitungen vor 100 Jahren: Das beschäftigte die Menschen in Mecklenburg

Kröpelin/Rostock

Vom Kampf gegen Hutnadeln bis zur Farbenblindheit durch Kaffee: Was interessierte um 1900 die Menschen in der Region? Aus heutiger Sicht sind es teils kurios anmutende Themen, die in den Zeitungen zu lesen waren. Hier fünf Beispiele.

Kampf gegen Hutnadeln

Nunmehr nimmt auch die preußische Eisenbahnverwaltung in einem Erlass gegen die Hutnadeln Stellung, da sie im Gedränge des Eisenbahnverkehrs leicht schwere Verletzungen hervorbringen können. Die Befugnis der Bahnverwaltung, gegen den Gebrauch übermäßig langer Hutnadeln einzuschreiten, lässt sich aus dem § 1 der E. B. O. und den § 77 und 82 der B. O. herleiten.

Dame mit Hut – aus einem Beitrag in der illustrierten „Gartenlaube“ anno 1907. Quelle: Sammlung Jürgen Jahncke

Die zur Aufrechterhaltung der Ordnung auf den preußischen Bahnhöfen angestellten Eisenbahnbediensteten und das Zugbegleitpersonal sind daher angewiesen worden, Damen mit gefährlichen Hutnadeln zu ersuchen, diese zu entfernen oder unschädlich zu machen und unter Hinweis auf die Befugnis zur Ausschließung der Mitfahrt und zur bahnpolizeilichen Bestrafung. Im Falle der Weigerung sind die betreffenden Damen auszuschließen und zur Bestrafung anzuzeigen. (Anzeiger für Brunshaupten, Arendsee und Umgebung, 17.06.1911)

Einwände gegen Straßenteer

Auf der Kunststraße Kröpelin-Brunshaupten hat man bekanntlich den Versuch gemacht, die Haltbarkeit der Chaussee dadurch zu vergrößern und zugleich die Entwicklung des Staubes dadurch zu verringern, dass man sie teerte. Es wurde wohl hier und da die Ansicht laut, auch unsere Ortsstraßen, soweit sie chaussiert sind, in ähnlicher Weise zu behandeln. Gewiss ist es sehr wünschenswert, die Staubgefahr, die als eine der schlimmsten Gesundheitsfeinde erkannt worden ist, zu vermindern und die viel befahrenen Straßen dauerhafter zu machen. Nun hat man jüngst leider auch gegen das Teeren der Straßenflächen Bedenken erhoben, die geeignet erscheinen, zur Vorsicht zu mahnen.

Ter(e) ist mittelniederdeutsch und bedeutet „der zum Baum gehörige“, für Küstenbewohner war Teer ein wichtiges Hilfsmittel beim Abdichten von Schiffskörpern. Im Straßenbau wurde Teer erstmals Anfang des 20. Jahrhunderts eingesetzt. Ein Schweizer hatte eine Vorläufermethode zum heutigen Asphaltieren von Straßen entwickelt. 1902 ließ er 40 Meter Straße in Monaco teeren. In Deutschland (1984 BRD, 1990 bundesweit) ist Teer beim öffentlichen Straßen- und Wegebau verboten. Stattdessen wird Bitumen als Bindemittel eingesetzt.

Zu diesen Bedenken gesellt sich eine Klage des Botanikers Mirande, dass das Teeren der Straßen dem benachbarten Pflanzenwuchs schädlich sei. Der Gelehrte hat seine Beobachtungen an den Gewächsen des Bois de Boulogne in Paris gemacht und sie der dortigen Akademie der Wissenschaften mitgeteilt. Der Teer soll danach auf grüne Pflanzen vor allen Dingen die Dämpfe bilden, die schon bei gewöhnlicher Temperatur von einem so behandelten Straßendamm aufsteigen. Die Dünste dringen in die Pflanzenzellen ein und verursachen in der Regel eine Schwarzfärbung der Blätter. Diese Einflüsse machen sich am stärksten bei ruhigem, trocknen und heißen Wetter bemerkbar. Doch gibt Dr. Mirande zu, dass der Wind imstande ist, die schädliche Wirkung der Dünste aufzuheben. Somit wird sich die anderswo beobachtete Schädlichkeit kaum einstellen können. Auch an der Chaussee, die allerdings den Winden sehr ausgesetzt ist, haben wir bisher nichts von der genannten üblen Folge entdecken können. Der Nutzen dagegen ist sehr groß, den das Teeren der Straßen bringt, zumal es auch das häufige Besprengen mit Wasser überflüssig macht. (Ostsee-Bote, 05.04.1911)

Farbenblind durch Kaffee

Regelmäßiger Kaffeegenuss, ja schon der einmalige Genuss starken Kaffees kann recht bedenkliche und lästige Störungen der normalen Funktion des Auges verursachen. Über diese wichtige Tatsache belehrt uns ein kürzlich erschienenes wissenschaftliches Werk „Die Wirkungen von Arzneimitteln und Giften auf das Auge“ von Professor Dr. Lewin und Oberstabsarzt Dr. H. Guistery, das auch für das praktische Leben von großer Bedeutung ist. Es werden von den beiden Gelehrten verschiedene Formen krankhafter Augenerscheinungen mit störender Beeinträchtigung des Sehvermögens angeführt, die nach Kaffeegenuss beobachtet wurden.

Diese Werbung für Kaffee-Genuss schaltete der Kröpeliner Händler Wilhelm Schütt im Januar 1911 im „Ostsee-Boten“. Quelle: Sammlung Jürgen Jahncke

Wir erfahren dort auch das interessante Faktum, dass man schon vor 150 Jahren von dem Kaffeeaufgusse sagte: „Oculos debilitat“ – „er schwächt die Augen“. „Dass auch vorübergehende Blindheit“ – so heißt es ferner – „durch Kaffein erzeugt werden kann, erscheint uns sicher gestellt.“ Auch Farbenblindheit und Gesichtstäuschung wurden beobachtet. – Wir lernen aus diesen bedeutsamen und bemerkenswerten Angaben zweier wissenschaftlicher Autoritäten den Kaffee von einer neuen unangenehmen Seite kennen, die für jeden Kaffeetrinker etwas Beängstigendes haben muss. Bei wie vielen Menschen, die über Augenschwäche zu klagen haben, mag demnach dieses Urteil auf Konto des Kaffees zu setzen sein, ohne dass sie bisher auch nur eine Ahnung davon hatten! Abermals eine ernste Mahnung, mit dem regelmäßigen Genusse von Kaffee und auch mit dem vereinzelten Genusse starken Kaffees sehr vorsichtig zu sein! (Ostsee-Bote, 27.12.1905)

Kurbeldreh erst nach Aufforderung

Nach der dem Verzeichnisse der Fernsprechteilnehmer vorgedruckten „Anweisung zur Benutzung der Fernsprechanschlüsse“ sollen die Teilnehmer, nachdem sie dem Fernsprechbeamten die gewünschte Anschlussnummer genannt haben, die Kurbel erst dann wieder drehen, wenn sie durch die Meldung des Beamten „Bitte rufen“ dazu aufgefordert worden sind. Wie man uns mitteilt, wird gegen diese Bestimmung häufig gefehlt, was unliebsame Folgen verursacht. Wird nämlich die Aufforderung des Beamten nicht abgewartet, sondern vorzeitig die Kurbel gedreht, so treffen die dadurch erzeugten Weckströme den auf die viel schwächeren Sprechströme eingestellten sehr empfindlichen Hörapparat des Beamten und beeinflussen ihn vielfach in einer Weise, dass die Sprache des Teilnehmers auf dem Amte undeutlich ankommt.

Lange vor dem Smartphone gab es solche massiven Apparate fürs Telefonieren – und Telefongespräche wurden von einer Vermittlung verbunden. Quelle: Sammlung Jürgen Jahncke

Da vorzeitiges Kurbeldrehen überdies zu körperlicher Beschädigung des Beamten führen kann, so hat der betreffende Teilnehmer u. U. zu gewärtigen, dass der geschädigte Beamte Ersatzansprüche gegen ihn geltend macht. Denn die den Fernsprecher benutzenden Personen kann nur empfohlen werden, stets mit dem Anrufen des gewünschten Teilnehmers so lange zu warten, bis vom Amte die Aufforderung dazu erfolgt ist. (Ostsee-Bote, 22.07.1905)

Eisenbahnerbier wird teurer

Schlechte Nachricht für Eisenbahner: Das große Glas Bier ist für die in preußischen Diensten stehenden Eisenbahner abgeschafft. Nachdem den Eisenbahnbediensteten schon vor einiger Zeit der Genuss alkoholischer Getränke während des Dienstes strengstens untersagt wurde, ist die frühere Verfügung, nach der die Bahnhofswirte verpflichtet waren, das große Glas Bier, 0,4 Liter, für zehn Pfennig zu verkaufen, nun auch aufgehoben worden, und die Bahnhofswirte sind angewiesen, an die Eisenbahner für zehn Pfennige nur noch ein kleines Glas Bier, wie jedem anderen Reisenden zu verabfolgen. (Ostseebote, 27.01.1906)

