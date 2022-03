Rostock

360-Grad-Drehung des Krans. Änderung des Neigungswinkels des Auslegers. Anheben und Absetzen von unterschiedlich schweren Lasten. Diese und ähnliche Manöver werden derzeit an Bord des Offshore-Installationsschiffes „Orion“ durchgespielt. Einige der Aktionen lassen sich von Land aus gut beobachten. Denn das grün-weiße, 216 Meter lange Schiff liegt derzeit auf See vor Kühlungsborn, nordwestlich von Warnemünde.

Grund: Die Installation des in Rostock gebauten Schwerlastkrans HLC (Heavy Lift Crane) 295000 mit seinem neuen, 145 Meter langen, rot-weißen Doppel-Ausleger ist abgeschlossen. Alle Stahlseile sind eingezogen, Hydraulik und Elektrik angeschlossen. Momentan befinde man sich „in der Phase der Inbetriebnahme“, erklärt Dieter Schmidt, Sprecher des Kranbauers Liebherr-MCCtec Rostock GmbH. Und genau dazu hat das Spezialschiff seinen Liegeplatz im Seehafen Rostock verlassen und liegt jetzt in der Mecklenburger Bucht.

Inbetriebnahme in den nächsten Wochen

Die Inbetriebnahme samt Tests – auch unter den Augen der Klassifizierungsgesellschaft – soll in den kommenden Wochen abgeschlossen werden. Danach soll der Kran an den Auftraggeber übergeben werden, heißt es von Liebherr. Im Anschluss wird das Schiff im niederländischen Vlissingen auf seinen ersten Einsatz vorbereitet. Geplante Abreise in Rostock: 14. April.

Die „Orion“ gehört noch immer dem chinesischen Logistikdienstleister Cosco, einem Verbund aus Reederei (mit etwa 1100 Schiffen), Schiffbauunternehmen und Hafenanlagen mit mehr als 100 000 Mitarbeitern. Sitz: Peking. Gebaut wurde die „Orion“ im chinesischen Qidong für die belgische Deme-Group, weltweit agierender Spezialist für Bagger-, Offshore-Energie-, Infrastruktur- und Umweltarbeiten mit weltweit 5200 Mitarbeitern und mehr als 100 Schiffen.

Vor zwei Jahren kollabierte der Kranausleger

Am 2. Mai 2020 hatte bei einem sogenannten Überlasttest des Offshorekrans an Bord der „Orion“ im Rostocker Hafen der Haken versagt. Bei etwa 2600 Tonnen Last. Das Testgewicht, eine wassergefüllte, insgesamt 5500 Tonnen schwere Schute, fiel zurück ins Hafenbecken. In der Folge kippte der komplette Ausleger über das Spezialschiff hinweg. Zwölf Personen wurden verletzt, der Ausleger komplett zerstört. Sachschaden: bis zu 100 Millionen Euro.

Zur Galerie Vor knapp zwei Jahren kollabierte bei einem Test im Rostocker Seehafen der nagelneue Liebherr-Offshore-Kran. Jetzt ist er repariert.

Das sogenannte Anschlagsystem samt Haken (zulässige Traglast: 5000 Tonnen) hatte Liebherr vom niederländischen Lieferanten Ropeblock zugekauft, der Haken selbst stammte allerdings von einem weiteren Zulieferer. Liebherr hatte immer betont, dass Konstruktions- oder Produktionsfehler des Krans ausgeschlossen seien.

Staatsanwaltschaft Rostock hat Ermittlungen eingestellt

Zuletzt hatte die Staatsanwaltschaft Rostock die Ermittlungen eingestellt. Es seien „keine Sorgfaltspflichten verletzt“ worden, erklärt Oberstaatsanwalt Harald Nowack, weder vom Kranbauer noch vom Schiffseigner oder Kapitän. Es gebe keine Hinweise auf fahrlässige Körperverletzung. Unfallursache? Der Bruch des Kranhakens. Damit seien alle strafrechtlichen Details geklärt.

Offen blieben zivilrechtliche Fragen, zum Beispiel die nach dem Schadensersatz. Denn eigentlich sollte die mit Flüssigerdgas betriebene „Orion“ seit Frühjahr 2020 beim Bau des Windparks „Moray East“ vor der Küste Schottlands eingesetzt werden. Inzwischen sind alle 100 Windturbinenfundamente sowie drei Offshore-Umspannwerksfundamente installiert.

Von Thomas Luczak