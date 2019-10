Bad Doberaner Grundschüler sollen besser gesehen werden

Bad Doberan

Eulen sehen in der Dunkelheit nicht nur besser, sie helfen jetzt auch Bad Doberaner Kindern, besser gesehen zu werden. Die mehr als 50 Erstklässler können sich die Vögel nun mit einer Sicherheitsnadel als Reflektoren an die Kleidung oder den Rucksack hängen. Kleiner Blinki – große Wirkung: „Mit Reflektor ist man etwa 160 Meter weit zu sehen. Ohne nur fünf Meter“, sagt Doris Frenz. Die Polizeihauptmeisterin ist im Altkreis Bad Doberan und in Sanitz für Präventionsarbeit zuständig. Sie hat die Aktion in der Buchenbergschule initiiert. Dort werden die Blinkis zu ersten Mal in Bad Doberan verteilt.

Sicherheit im Verkehr Eltern oder Lehrer, die an der Aktion interessiert sind, können sich unter www.fielmann.de/blinki melden. Das Unternehmen hat die Reflektoren bisher in ganz Norddeutschland verteilt. Zusätzlich dazu ist auffällige Kleidung sinnvoll, damit die Kinder rechtzeitig von Auto-, Rad- und Busfahrern gesehen werden. Und: Die Reflektoren können die eigene Aufmerksamkeit nicht ersetzen. Abc-Schützen sollten sich auf dem Schulweg voll auf den Verkehr konzentrieren.

„Wir hoffen natürlich, dass noch mehr Schulen darauf aufmerksam werden“, sagt Dagmar Höfer. Die Optikerin ist in der Fielmann-Filiale in Lütten-Klein tätig. Das Unternehmen bietet die Aktion seit zwölf Jahren an. Auf Wunsch von Lehrern, Eltern oder Verkehrswacht besuchen sie Schulen. „Es ist wichtig, die Kinder zu motivieren, einen Reflektor anzustecken“, sagt Doris Frenz. „Der Verkehr wird immer mehr, viele fahren aggressiver.“

Eltern sollten Vorbild sein

Ihre Erfahrung: Einige Kinder tragen die Reflektoren auf jeden Fall an der Kapuze, der Jacke oder dem Ranzen. „In dem Alter sind sie auch noch begeistert von dem Motiv der Eule“, sagt Dagmar Höfer. „Noch ist das cool.“ Wenn die Kinder älter würden, sei das allerdings irgendwann vorbei. Dann werde es allerdings auch schwieriger, Kleidung und Rucksäcke mit Reflektoren zu bekommen. „An Schulranzen ist das noch Pflicht“, sagt die Polizistin. Ziel der Blinki-Aktion ist auch, den Kindern zu vermitteln, es sei nicht schlimm, wenn man sich einen Reflektor ansteckt. „Achtet auch darauf, dass eure Eltern und Geschwister das tun“, sagt sie zu den Erstklässlern. Gerade die Eltern seien nicht immer gute Vorbilder. „Da trägt keiner Reflektoren oder sogar eine Warnweste.“ Sie habe auch schon erlebt, dass Hunde mit Reflektoren gekennzeichnet waren, die Kinder aber nicht.

Nicht alle Grundschüler können Fahrrad fahren

Mit ihrer Arbeit beginnt Doris Frenz schon bei den ganz Kleinen. Für die Kindertagesstätten in Bad Doberan betreut sie beispielsweise die Busschule. Ab der vierten Klasse bietet die Präventionsbeauftragte dann die Fahrradausbildung an. „Da lernen die Kinder beispielsweise einige Verkehrszeichen kennen und die Rechts-vor-links-Regel.“ Sie üben auch das Anzeigen des Richtungswechsels mit dem Arm und den Blick über die Schulter. Hintergrund: Nach der vierten Klasse dürfen die Kinder nicht mehr auf dem Fußweg fahren. Darauf sind allerdings immer weniger von ihnen vorbereitet. „Im letzten Kurs hatte ich sechs Schüler, die die Ausbildung nicht bestanden haben“, sagt Doris Frenz. Die seien motorisch nicht in der Lage gewesen, sicher mit dem Fahrrad zu fahren. „Das wird leider immer mehr.“

Durcheinander vor Schulbeginn

Ein Grund dafür ist, dass viele Eltern ihre Kinder mit dem Auto zur Schule fahren. Einige parkten dort sogar, um das Kind bis in den Klassenraum zu bringen. Das Problem gebe es sowohl auf dem Buchenberg als auch an der Lessing-Grundschule. Während auf dem Buchenberg Eltern den Lehrerparkplatz nutzen, gibt es aber vor der Lessing-Grundschule keine Parkplätze. Dort sei dann morgens alles zugestellt. Das Ergebnis sei jeden morgen ein Durcheinander, sagt die Polizistin, das für die Kleinen schwer zu überblicken sei. Eine Begründung, das Kind mit dem Auto zur Schule zu fahren ist, dass Eltern verhindern wollen, dass dem eigenen Nachwuchs etwas passiert. Doris Frenz hat aber die Erfahrung gemacht, dass viele dabei nicht auf andere Kinder achten. „Deshalb ist es wichtig, dass jeder an sich herunterschaut und überlegt, ob er gut zu sehen ist.“

Von Cora Meyer