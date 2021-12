Blöde Bilder in Kühlungsborn: Cartoon-Ausstellung öffnet später

Kühlungsborn

Manchmal ist alles nur blöd. Die Arbeit, das Leben, einfach alles. Wenn es draußen stürmt und schneit, dann beginnt die Zeit des feinsinnigen Humors in der Kühlungsborner Kunsthalle. Mit dem Titel „Blöde Bilder – Dümmer-geht’s-nicht-Cartoons“ von der Berliner Cartoonfabrik ist eigentlich schon alles gesagt, was den Inhalt betrifft.

Zu blöd, wer trotz Badeverbot ins Wasser geht. Quelle: Cartoonfabrik

Da bleibt Badeverbot, Badeverbot. Und damit das alle auch verstehen, greift ein genervter Rettungsschwimmer mit Handwerker-Dekolleté zur Flinte. Auch klärt sich die Suche nach der FFP2-Maske in einem anderen Cartoon auf, weil Frauchen sie als Kaffeefilter nutzt. Praktisch blöd eben.

Beste deutsche Cartoonisten stellen aus

68 der besten deutschen Cartoonisten stellen nach ihrer Premiere im Sommer beim Cartoonair am Meer in Prerow traditionell als erste Wanderschafts-Station in der Kunsthalle Kühlungsborn aus.

Die Verblödung schreitet voran, ist nicht mehr aufzuhalten und macht auch vor Corona keinen Stop, steht es im Katalog zur Exposition. Hinzu kommt die offensichtlich angeborene Neigung des Menschen, von Kindesbeinen an Blödsinn zu machen und sich immer mal wieder gern hier und da blöd anzustellen.

Nicht jede Bierwerbung kommt an. Quelle: Cartoonfabrik

Eröffnung verzögert sich

Die Ausstellung – sie geht bis zum 13. März – hätte eigentlich an diesem Sonnabend starten sollen, aufgebaut ist alles. Zwei Damen wollten während der Vorbereitung schon mal schauen. Doch: „Leider darf ich sie nicht reinlassen“, so der Kunsthallenchef Franz Norbert Kröger. „Wann wir wieder öffnen dürfen, weiß ich auch nicht.“

Alle kulturellen Einrichtungen sind im Landkreis Rostock gerade geschlossen, so auch die Kunsthalle. Eben echt blöd, wie passend. Schon die vergangene Ausstellung fiel Corona zum Opfer – dabei drehte sich da alles um die Pandemie.

„Was machst du mit 6000 Babywindeln. Du bist doch nicht schwanger“, fragt da einer in der neuen Ausstellung, die noch niemand sehen darf. „Weiß ja keiner, wie lange der Lockdown dauert“, ist die Antwort auf dem Cartoon.

Kunsthallenchef muss zum zweiten Mal zurückstecken

Franz Norbert Kröger nimmt es gelassen: „Die Halle ist groß genug. Besucher können sich aus dem Weg gehen. Aber es ist, wie es ist“, sagt er. „Die Bedingungen wirken sich ebenfalls auf den Tourismus aus.“ Die Hotels dürfen öffnen, können aber ihren Gästen in der Stadt nun kaum Kultur bieten.

Wieder blöd, weil doch die Ausstellung so schön der Gesellschaft auf die Zunge schaut. Manchmal bis in den Sarkasmus hinein, wenn es politisch wird. Da kommt keine Partei gut weg. Gegner oder Befürworter von der allseits bekannten Krankheit, auch sie werden nicht verschont.

Schlau sein ist alles. Quelle: Cartoonfabrik

Auf die Schippe wird alles Blöde genommen

Durchgenuddelt wird alles, was blöd ist. So sollten Urlauber bei der Strandkorbbuchung darauf achten, das Korb-Gitter vorher abzunehmen, denn sonst gibt es ein lustiges Muster auf der Haut nach dem sonnen. Dumm gelaufen oder einfach nur blöd.

Manchmal gibt es Missverständnisse beim Kennenlernen. Quelle: Cartoonfabrik

In einer Sprechblase ist zu lesen: Alle regen sich über Mohrenstraße auf. Niemand stört sich an Gelber Sack. Eine andere Karikatur zeigt ein Kind mit einer Zeitung – wahrscheinlich die OZ – in der Hand auf einer Couch sitzend, das sagt: Zum Glück darf ich bald wieder in die Kita. Zuhause verblödet man ja total. Dabei schaut es auf seine auf den Fernseher starrenden Eltern.

Wolfgang Kleinert ist Vater der Cartoonfabrik

Wolfgang Kleinert ist Geschäftsführer der Berliner Cartoonfabrik. Seit 2008 wird die Cartoonair am Meer in Prerow von ihm veranstaltet. „Es gab einen Besucherrekord über 20 000“, freut sich Kleinert. „Die Idee zur Ausstellung entstand noch zu Trump-Zeiten.“ Es sind und waren blöden Zeiten.

Nicht jeder versteht den Witz. Quelle: Cartoonfabrik

Gute Laune bringe die Ausstellung auch Franz Norbert Kröger. „Die Cartoons sind was für den Winter. Nach einer Dreiviertelstunde hier sind die Besucher extrem entspannt“, konnte er in früheren Cartoon-Ausstellungen beobachten.

Viel Geld verloren durch Schließung

Durch die nur wenigen Tage im März 2021 gezeigten Corona-Cartoons verlor die Kunsthalle um die 10 000 Euro wegen fehlenden Publikumsverkehrs. Und nun wieder diese Situation mit der Schließung, seufzt Kröger. „Ich hoffe aber auf schnelle Besserung der Situation und Öffnung in einer Woche.“

„Blöde Bilder“ werden, wenn die blöden Zeiten enden, sicher noch lange nachhallen und blöde Gedanken aufkommen lassen. Öffnungszeiten, wenn wieder möglich: dienstags bis sonntags von 11 bis 16 Uhr.

Von Sabine Hügelland