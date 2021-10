Bad Doberan

Der Herbst zeigt sich von seiner besten Seite: Nachdem ein Sturm zu Anfang des Wochenendes vorüberziehen wird, folgen dann warme Temperaturen und ein wenig Sonnenschein. Ein Ausflug an den Strand lohnt sich ja immer, aber es gibt auch wieder einiges anderes zu entdecken am Wochenende in Bad Doberan, Kühlungsborn und Umgebung.

Am Freitag um 17 Uhr wird beispielsweise die neue Ausstellung „Bildanker“ im Roten Pavillon in Bad Doberan eröffnet. An dem Abend singt Alexandra Heimberger Lieder und Chansons, Christian Ulrich trägt eigene Texte vor. Die Ausstellung zeigt Werke von Gudrun Poetzsch und Christian Ulrich aus den vergangenen zwei Jahren. Beide studierten in den 1990er Jahren an der Kunsthochschule Berlin-Weißensee bei Dieter Goltzsche und Wolfgang Leber.

Die Zeichnungen Christian Ulrichs entstehen nach seiner Aussage aus biografischen Bezügen. Seine Zeichnungen sind oft farbig verdichtete Blätter an der Grenze zum Bild. Formale Erfindungen und Motive verwandelt Christian Ulrich gerne spielerisch in verschiedenen Formaten und Reihen. Gudrun Poetzsch lässt sich in ihren jüngsten Drucken anregen von sie umgebenden Materialien. So fungieren Kartonagen und verschiedene Holzteile als Druckmodule. Die Ausstellung ist ab Freitag und dann bis zum 18. Dezember jeweils am Mittwoch, Donnerstag und Samstag von 14 bis 17 Uhr und freitags von 15 bis 18 Uhr zu sehen.

Blues-Konzert wird verschoben

Im März vergangenen Jahres, als die ersten Veranstaltungen wegen Corona ausgefallen sind, wurde auch ein Konzert von John Lee Hooker Jr. und Band in Bad Doberan verschoben. Am Samstag sollte der Termin im Kamp-Theater nachgeholt werden. Doch auch dieses Mal kam am Mittwoch die Absage: Das Konzert wird auf den 5. März 2022 verschoben.

Pointierte Zitate, Ernstes und Urkomisches – und dabei ein nettes Essen in Gesellschaft: Im Hotel Polar Stern in Kühlungsborn findet am Samstag ein Heinz-Erhardt-Dinner mit Andreas Neumann statt. Der deutschlandweit bekannte Parodist gibt bei der Veranstaltung die verschraubten Wortspiele und skurrilen Verse des einzigartigen Komödianten zum Besten. Einlass ist ab 18 Uhr, Tickets gibt es unter anderem auf der Internetseite www.eventim.de

Kammermusiktage in Kühlungsborn

In der Kunsthalle Kühlungsborn tritt am Samstag im Rahmen der Kammermusiktage der Pianist und Komponist Clemens Christian Poetzsch auf. Der vielfach mit Preisen ausgezeichnete Musiker ist bekannt durch Alben und Konzerte seiner Band MASAA, er tourte in den letzten Jahren stetig durch Deutschland, den Libanon sowie Ostafrika und wirkte an zahlreichen CD-Einspielungen mit.

Jede Woche neue Freizeit-Tipps als Newsletter Alle News und Tipps rund um Freizeit, Urlaub in MV sowie das Wochenendwetter. Jede Woche Donnerstag gegen 10 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Sein neues Album „Remember Tomorrow“ ist eine Sammlung von dreizehn Songs, die in sich als geschlossene Welt stehen und eine Brücke zwischen Erinnerungen und der Gegenwart schlagen. Dazu verlässt er seine Komfortzone und fügt seinem kompositorischen Mix neue elektronische Elemente und Instrumente hinzu. Tickets gibt es in der Kunsthalle oder unter Tel. 038293 / 7540. Start ist um 19 Uhr.

Vortrag zur Geschichte des Seebades

Geschichtsinteressierte Personen kommen am Samstag in Heiligendamm auf ihre Kosten. Der Heiligendamm-Experte Prof. Dr. Joachim Skerl nimmt die Zuhörer eines Vortrages mit auf eine Reise in die Vergangenheit. Vor allem werden die Epochen der Entstehung des ersten deutschen Seebades und dessen Baustile thematisiert.

Seltenes Bildmaterial in Form eines Dia-Vortrages zeigt die architektonischen Stile, die Heiligendamm zur Weißen Stadt am Meer machten und seitdem prägen. Der Vortrag findet am Samstag um 12 Uhr im Grand Hotel statt, um 11 Uhr gibt es eine Hausführung. Treffpunkt ist die Hotellobby. Anmeldung erforderlich. Tickets gibt es auf der Internetseite des Hotels.

Von sp